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城市中的櫻花：【新竹公園】河津櫻盛開，輕鬆賞櫻的平地勝景

2025-02-24 09:21:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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新竹公園櫻花

      論起新竹的賞櫻勝地，相信首推「司馬庫斯」，但因其位置遠在深山，櫻花季時人車雜沓，交通不易。如果想要輕鬆賞櫻，那麼新竹市內面積最大、距離火車站僅10分鐘步行距離、擁有逾800棵多品種櫻花樹的【新竹公園】，絕對是最佳選擇！

      新竹公園位於新竹市東區，佔地約13公頃，坐落在市區火車站與十八尖山間，地處名為「枕頭山」的山丘。枕頭山一帶在日治時期被改建為公園，於1925年完工開放，是目前新竹市內最大的公園。今天來，護城河般的水池中有隻可愛的小龍。

新竹公園

新竹公園

      ↓通過城橋，公園正門櫻花坡，點點粉紅出現眼前。

新竹公園

新竹公園櫻花

      2月下旬了，雖然花季已近尾聲，卻仍可見枝頭繁盛的花朵，彷彿不願輕易告別的餘韻，於微風中搖曳生姿，綻放著最後的燦爛。

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

      目測櫻花品種最多為河津櫻，夾雜些許昭和櫻和八重櫻。

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園

      以城市陸橋為背景的櫻花，別有一番現代與自然交織的風情，粉紅花瓣在鋼筋水泥間輕舞，仿佛為冷硬的城市線條，添上一抹柔美詩意，勾勒出獨特的另類春景。

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

      圓形廣場這邊的櫻花樹比較高大，花況維持得較密集，可以拍照打卡個過癮。

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

      花簇如雲，似微醺的紅暈，渲染著初春的浪漫。

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園麗池

      麗池公園湖畔料亭，櫻花襯著湖色，仿佛時光在櫻花與水波間悄然流轉，留下一抹淡雅的和風情懷。

新竹公園麗池

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

新竹公園櫻花

      無須逗留太久，交通便利又可盡情賞櫻的平地景點。我們今天的行程是【新竹都城隍廟【新竹公園】【青草湖】中壢莒光公園】，10點多才出發，行程緊湊卻不匆忙，一日之內飽覽春櫻盛景，收獲滿滿的柔粉記憶，這樣的輕旅行，正是我最喜歡的無腦之旅，如法炮製再多次，也無妨。

 

2025新竹公園櫻花季

時間：2-3

地址：新竹市東區中央路109

營業時間：24小時

免門票

 

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大少爺的攝影遊蹤
文章標籤
櫻花 賞櫻 河津櫻 富士櫻 八重櫻 新竹公園 追櫻 走春 麗池 枕頭山 新竹都城隍廟 一日遊
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