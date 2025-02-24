論起新竹的賞櫻勝地，相信首推「司馬庫斯」，但因其位置遠在深山，櫻花季時人車雜沓，交通不易。如果想要輕鬆賞櫻，那麼新竹市內面積最大、距離火車站僅10分鐘步行距離、擁有逾800棵多品種櫻花樹的【新竹公園】，絕對是最佳選擇！

新竹公園位於新竹市東區，佔地約13公頃，坐落在市區火車站與十八尖山間，地處名為「枕頭山」的山丘。枕頭山一帶在日治時期被改建為公園，於1925年完工開放，是目前新竹市內最大的公園。今天來，護城河般的水池中有隻可愛的小龍。

↓通過城橋，公園正門櫻花坡，點點粉紅出現眼前。

2月下旬了，雖然花季已近尾聲，卻仍可見枝頭繁盛的花朵，彷彿不願輕易告別的餘韻，於微風中搖曳生姿，綻放著最後的燦爛。

目測櫻花品種最多為河津櫻，夾雜些許昭和櫻和八重櫻。

以城市陸橋為背景的櫻花，別有一番現代與自然交織的風情，粉紅花瓣在鋼筋水泥間輕舞，仿佛為冷硬的城市線條，添上一抹柔美詩意，勾勒出獨特的另類春景。

圓形廣場這邊的櫻花樹比較高大，花況維持得較密集，可以拍照打卡個過癮。

花簇如雲，似微醺的紅暈，渲染著初春的浪漫。

麗池公園湖畔料亭，櫻花襯著湖色，仿佛時光在櫻花與水波間悄然流轉，留下一抹淡雅的和風情懷。

無須逗留太久，交通便利又可盡情賞櫻的平地景點。我們今天的行程是【新竹都城隍廟】→【新竹公園】→【青草湖】→【中壢莒光公園】，10點多才出發，行程緊湊卻不匆忙，一日之內飽覽春櫻盛景，收獲滿滿的柔粉記憶，這樣的輕旅行，正是我最喜歡的無腦之旅，如法炮製再多次，也無妨。

【2025新竹公園櫻花季】

時間：2-3月

地址：新竹市東區中央路109號

營業時間：24小時

免門票

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