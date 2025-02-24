今年尾牙場地辦在高雄展覽館，辦了很多桌～這場也是我吃過最美最驚喜的尾牙辦桌～居然還有龍蝦禮物盒呢！

▼前菜冷盤色彩繽紛～粉色是荔枝蝦球，真的超像荔枝！忍不住拍張照片！

▼其他配菜也各具特色，溏心烏魚子口感綿密，小捲新鮮Q彈～

▼對長春捲～大家也是蓄勢待發，一起開動！

▼澎湃的腿庫鮮蝦羹，料多實在，湯頭清爽而不膩，肚子太餓了我忍不住吃了兩碗！原本還要再吃第三碗，但想到後面的菜色，硬生生收回了手😆

▼經典的辦桌菜紅蟳米糕，香噴噴～粒粒分明的米糕與鮮甜的蟹肉，讓人心滿意足。

▼魚肉嫩到入口即化，根本不用咬～搭配特調醬汁凸顯了魚的鮮甜，好吃到我把魚頭都撈過來吃光光了！

▼這鍋湯一端上來，我就被它的豐富料給震住了，滿滿的菇類和蔬菜，感覺超養生，很難得會在尾牙辦桌吃到這種湯品呢！

▼鮑魚水果沙拉～擺盤好精緻❤️鮮嫩彈牙的鮑魚搭配鳳梨、小番茄等水果，沒想到意外的搭，吃完非常清爽，味蕾有種又重新復活的感覺！

▼吊串海大蝦，一隻隻鮮豔橘紅排列整齊，剝的時候也不會黏殼，有新鮮！這樣簡單吃就很美味了～

▼這盤超像熱壓吐司😆外皮酥脆，咬下去裡面的內餡充滿嘴裡，一人一個不太夠吃耶哈哈～我兩口就吃完了！

▼最後是讓我驚艷的龍蝦禮物盒～😍

▼閃閃登上桌！

▼打開禮物盒的蓋子，原來是龍蝦壽司～外皮還是蛋糕，超特別的，整體吃起來是日式的爽口，菜色從外觀到味道都讓我記憶深刻！

後來問公司負責辦尾牙的同事，才知道這次請到了台南有名的洪廚喜宴，除了辦桌菜味美，更是把每道菜都變成藝術品～擺盤裝飾超美的！完全是一場視覺與味覺的饗宴！

洪廚喜宴

地址：台南市柳營區雙和路51號

電話：06 622 3925

營業時間：10:00-21:00

粉專：https://reurl.cc/GAoA3y

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