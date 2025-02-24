公館商圈必吃居酒屋一定有這家「狗一下」。豐富的菜單品項，從串燒、熱炒、到生魚片、壽司、丼飯和炸物通通有。菜單品項高達上百種價錢又很實惠，串燒最便宜只要銅板價$80元起～超可以（每份兩串）！而且還營業到凌晨兩點，真的是聚餐首選，難怪一直深受附近上班族、學生最愛。現在當月壽星來用餐直接送一盤「巨大明蝦毛毛蟲壽司」

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環境介紹

▼在公館商圈經營超過十年的狗一下，是我從大學時期就吃到現在的愛店。位在汀州路上離站運站走路大概五分鐘左右，交通很方便。因為價錢實惠，用餐期間生意一直很好，也是很多學生和小資族的愛店。

▼店外裝潢很有濃厚日式氛圍，有櫻花、鳥居、清酒桶，讓你一秒到日本

▼店內的布置也很有日式居酒屋小店的感覺，酒瓶、燈籠還有日式風格的壁畫。店裡桌位數不多，用餐期間幾乎沒有空桌，記得先訂位避免久候唷！

▼除了一樓外還有地下室座位區

餐點介紹

▼狗一下融入食堂要素， 菜單品項高達上百種 ！不僅有多款串燒下酒菜、還有多種道地浮誇日式料理。有壽司、生魚片、丼飯、烏龍麵、還有各式熱食，串燒銅板價$80元起超可以（每份兩串）整體來說是好吃無雷又平價



巨大海蝦毛毛蟲壽司 $420/ 當月壽星免費

▼這盤必點我很喜歡！頂端厚實蝦肉搭配捲壽司，內餡夾著玉子燒、爽脆時蔬、蟹肉棒、點端再淋上明太子美乃滋醬提味，一口塞入口中層次很豐富。

▼現在 當月壽星來狗一下直接免費送一盤！ （壽星禮優惠禮不定期更換，詳情見狗一下粉專)

綜合生魚片 13 品 $560

▼狗一下還可以點到新鮮的生魚片！綜合生魚片一次可以吃到旗魚、鮭魚、鮪魚、花枝、天使紅蝦、還有小黃瓜鮭魚卵。一整盆端上來超級霸氣～擺盤也好好看很好拍照

▼生魚片每片都切得相當有厚度又很新鮮，咬下去很豪邁油脂豐厚美味

▼鮭魚卵好像寶石一樣閃閃發光，鮮甜的海味搭配底下脆口的小黃瓜很清爽

卡滋蝦手捲 $100

鮭魚卵手捲 $120

▼鮭魚卵給好給滿！咬下去在口中爆開的療癒口感真的超鮮， 鮭魚卵用柚子醃製提味 ，多了一股清香感！炸蝦酥脆新鮮，搭配小黃瓜和高麗菜絲很清爽解膩

串燒 $80起/每份兩串

▼串燒種類也超多種，蔬菜、肉串、海鮮通通有。而且價錢超可以，最便宜只要銅板價 80 元起就有！一份兩串平均一支$40真的很划算～專人現點現烤掌握食材最完美熟度

▼這次點了 杏鮑菇、三星蔥豬五花、特級牛五花、明太子桂丁雞、肥腸、香菇 ，味道都是中規中矩的好吃無雷，醬汁鹹香很下酒

炙燒北海道干貝握 $200

炙燒明太子鮭魚握 $150

▼鮮甜的干貝炙燒過後頂端再放上魚子醬點綴提味

▼超愛這個「炙燒明太子鮭魚握 」，鮭魚給的超大片一口塞都有點吃力XD 擠上特製明太子醬再炙燒，帶出逼逼波波的口感。頂端放上生洋蔥絲解膩增添層次

松阪豬炒水蓮 $200

▼脆口的水蓮炒到油亮油亮，搭配蒜頭和香菇提味，裡頭還吃得到松阪豬肉片。鹹香美味～天啊好想來一碗白飯XD

酒蒸大蛤 $280

▼私心大推這道～居酒屋的必點菜色絕對是蛤蠣啊！狗一下的「酒蒸大蛤」給的超有誠意！蛤蜊顆顆飽滿又很鮮甜、而且一大盤份量很足夠

▼用手指在旁邊當比例尺，就可以知道真的比一般蛤蠣還大！湯汁超級鮮甜帶點酒香，清酒的香氣和微甜口感滲透到大蛤中，肉質鮮嫩又清爽

明太子大蛤炒烏龍 $220

▼醬汁奶香味超級濃郁，拌入頂端滿滿明太子，奶味十足充滿海味鮮甜真的太香啦！

▼讚岐烏龍麵Ｑ彈的麵體緊緊扒附住奶香濃郁的醬汁，每一口都很夠味。還有四顆大蛤蠣超新鮮提味，奶醬濃郁但吃下來不會膩口

松露炸薯條 $140

▼聚餐必備！！炸到金黃香酥，外酥內鬆軟的口感搭配特製的松露沾醬真的太好吃啦！松露香氣十足好喜歡～

炸雞唐揚 $180

▼唐揚雞炸的皮薄內多汁、肉質嫩口不乾柴，搭配鹹甜沾醬很開胃

沖繩原裝生啤酒 $160/ 杯

▼現拉生啤細緻的氣泡感大口喝下超級過癮！搭配串物和熱炒最對味啦。除了生啤之外也有沙瓦、啤酒、清酒等多種酒類飲品可以和朋友桑一下～

烏龍涼茶 $80

可爾必思 $80

▼除了多款酒類飲品之外也有無酒精選擇

菜單

完整菜單見狗一下官網：請點我

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【狗一下居酒食堂-公館店】資訊＆其他

IG：@dog1_official

臉書：https://www.facebook.com/dog01/menu

地址：台北市中正區汀州路三段271號

交通：捷運公館站

營業時間：11:30-14:30、17:00-02:00

電話：02-23670860

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