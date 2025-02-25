富國島景點超多，其中富國島旅遊絕對不能錯過的就是這個！免飛希臘，在越南「富國島」就能看到藍白地中海美景，這個超讚的景點就在南島太陽世界香島自然公園，一定要搭「富國島纜車」才能到喔，整個過程大約20分鐘，可以從高空俯瞰富國島金色的海灘，加上清澈到不行的藍色海水，真的是美到讓人覺得不可思議，絕對要列為富國島必遊景點，碼頭旁邊還有超美的地中海日落小鎮，威尼斯聖馬可鐘樓、羅馬競技場、Z字階梯等等，都是富國島熱門的打卡景點，隨便拍都超美。

從富國島跨海纜車上欣賞香島公園未來的地中海藍圖，也太夢幻了吧～簡直就是希臘地中海的翻版，超級期待全部落成的那天。影片分享

「富國島纜車」不只可以到香島，還能欣賞富國島最美的地中海日落小鎮和最浪漫的親吻橋喔！影片分享

親吻橋的設計靈感來自牛郎織女，情侶可以分別從左右兩翼走上去，在日落時分走到最中間，拍下最浪漫的照片，留下難忘的回憶，晚上的燈光水舞秀更是精彩到不行，絕對不能錯過。

富國島真的有超多世界之最、越南之最，其中，世界最長360度全景跨海纜車，還獲得金氏世界紀錄認證，纜車途中會經過瑞島、椰子島，最後才會抵達終點香島。

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每輛纜車最多可以載30個人，360度無死角鳥瞰富國島群島和不規則的漁船，搭配藍天白雲，簡直美到不像話，保證讓你把富國島的美景全部收進眼底。

從富國島跨海纜車上還能看到香島水上樂園。

實際搭乘這個世界最長的跨海纜車，速度真的很快，尤其是爬升到最高處再下來的時候，真的會讓人心驚膽顫，超級刺激的，等你來體驗看看。

香島樂園感覺還沒有完全建好，很多設施還在建設中，不過光是現在這樣就已經很好玩了，超級期待未來全部完成的樣子。



島上還有自費餐廳可以用餐喔。

富國島香島陸上遊樂設施目前只開放高空瞭望的360度旋轉觀景台、還有木造雲霄飛車可以玩，光看就覺得超刺激的，不過實際搭乘的時候，座位不是很舒適，沒有護頭頸的設計，脖子容易受傷，要小心一點。

水上樂園超大的，漂漂河、人造浪池、各種滑水道等等，應有盡有，保證讓你玩到翻。

希臘地中海小鎮～這也未免做的太壯觀的～簡直就是越南版地中海小鎮。

旁邊還有一大片的沙灘和椰子樹，超有度假的感覺～期待落成。

香島必玩360度旋轉觀景台，影片分享

香島上唯一的吃到飽自助餐廳就是Oconut Graden 自助百匯餐廳啦，這裡的樣式也太多了吧，超過上百樣，長長三排讓你眼花撩亂，絕對讓你吃到天靈蓋。

不管是現煮、現切、現燙，還是各種異國料理，這裡全部都有，而且這裡有大片的落地窗，採光超好，環境又寬敞舒適。影片分享

可以讓你從11:00一路吃到14:00，總共三個小時，真的物超所值。

水上樂園裡面居然還有茅草屋休憩區，不過超熱門的，一位難求。

Aquatopia水上樂園裡面有我最愛的漂漂河、人造浪、滑水道等等，消暑又好玩。影片分享

富國島太陽世界自然公園總共有三個區域，分別是陸上樂園、水上樂園和沙灘區。其中，水上樂園是大家公認最好玩的。

搭上世界上最長的跨海纜車，就能360度無死角欣賞富國島的藍天和山海之美。

地中海日落小鎮必拍的點有威尼斯聖馬可鐘樓、羅馬競技場、親吻橋，還有Z字階梯，每一個點都超好拍。

地中海日落小鎮必拍羅馬競技場。

日落小鎮必拍場景親吻橋。影片分享

日落小鎮必拍Z字階梯。

我們去的時候剛好是夕陽時分，看到了最美的日落小鎮，真的是美到不行。

日落小鎮碼頭旁邊還有酒吧，可以小酌一杯，享受一下悠閒的度假時光。

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