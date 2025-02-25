2025 年的第一天，就決定從「冉冉生活經貿店」開始！這家店在我口袋名單裡超久了，這次終於來朝聖啦，說到南港咖啡廳，這家絕對榜上有名，他們家最特別的就是可以客製化早餐，自己搭配喜歡的配料，而且還有一整壺熱咖啡，配上可愛的小杯子，整個儀式感滿滿，想找不限時咖啡廳，這裡絕對是首選，讓你悠閒地享受早午餐時光。

沒想到吧，一大早就有人在排隊了，而且還不能預約，只能乖乖現場排隊。他們家的早餐供應到下午 3 點半，所以晚起的人也不用擔心吃不到喔，店裡的裝潢是工業風格，搭配大片的落地窗，採光超好，讓人感覺很放鬆，重點是，這裡不限時，不管是情侶約會還是姊妹聚餐，都很適合來這裡悠閒地吃早午餐。

「冉冉生活經貿店」就在南港老爺行旅的一樓，搭捷運到南港展覽館站 1 號出口，右轉走一分鐘就到啦！店裡面的空間很大很明亮，讓人感覺很舒服。

提醒一下，現在還不能預約喔，只能現場排隊。如果客滿的話，要抽號碼牌，然後在現場等叫號。

除了早午餐，他們家也有賣甜點，可以搭配著一起享用，茶水跟餐具都是自助式的，而且不收服務費喔！

他們家最新的 DM 上面有各種搭配好的早午餐，當然你也可以自己選 3 種喜歡的食材來搭配，享受客製化早餐的樂趣！不過厚鬆餅只有下午 2 點以後才有供應喔。

他們的「冉冉大早餐」一份 228 元，你可以從 A、B、C 三個區裡面各選一種喜歡的配料，飲料可以選淺黑咖啡、深培茶或果汁，如果想換成其他單點的飲料可以折 50 元。

這次我選了法國麵包、丹麥麵包跟帶皮厚火腿，沒想到份量還蠻多的，CP 值超高，而且咖啡是用一整壺裝的，還可以保溫，店家還貼心地附上咖啡杯，想喝多少自己倒。影片分享

另外，他們的野餐籃也很讚，一份 288 元，裡面有穀麥優格、金黃薯餅、金黃嫩蛋、炙燒焦糖葡萄柚、雜糧麵包，還有一杯飲料，營養超豐富。

總之，這家店沒有低消、不收服務費、而且不限時，真的是台北 CP 值超高的餐廳。「冉冉生活經貿店」就在南港老爺行旅的一樓喔。

南港老爺行旅景觀餐廳

他們家附近還有中國信託金融園區，而且現在戶外還有免費的滑冰場，到二月底前都可以免費體驗，打卡還送免費咖啡喔。影片分享

這裡有全台最大的LED互動牆，真的超酷超炫的，文薈館有最新3D動畫及互動遊戲，裡面超好玩的，除此之外還有超多餐廳進駐，是假日休閒、雨天備案的新選擇！

冉冉生活：台北市南港區經貿二路196-1號；營業時間：09:00-19:30

台北推薦牛肉麵店【麵大廚延吉店】隱身東區巷弄內麵店/120元起自助吧無限享用/豆花豆漿六寶配料吃到飽/台北CP值高牛肉麵店

台北東區平價早餐【老漿家】24小時營業隨時想吃都可以/文青風中式料理網美座位區/超牌必點天婦羅炸蝦蛋餅/敦南之森360度LED光之樹

台北信義區平價鐵板燒【寅和鐵板燒】隱身台北巿區巷弄內人氣美食/捷運市政府站旁/可以自選青菜/精緻擺盤套餐220元起/台北CP值高鐵板燒餐廳

王品全新鐵板燒【就饗鐵板燒】套餐318元起青菜就饗吧無限享用/招牌必點雙人海陸套餐/現炒青菜飲品雙淇淋吃到飽無限享用/台北CP值高平價鐵板燒

台北新開港式餐廳【點八小食台北三創店】全新菜單港點任選四品238/內用飲料無限暢飲/銅板價就可以享受米其林星級主廚料理/開幕慶雙重送好禮

2023台北最新景點|隱身在圓山最美伸展台|北眼平台|微風平台|360度無邊際白色巨型球體觀景|百萬夜景全新觀景平台

台北信義區美食【四川吳抄手信義店】遠百信義A13懷舊復古風大稻埕美食餐廳/蟬聯4年米其林必比登推薦/招牌必點紅油抄手担担麵

台北高空景觀餐廳【UMAMI金色三麥微風南山】享受極至奢華下午茶饗宴/101無敵景觀座位區/最新推出英式下午茶半價優惠/來一場充滿儀式感午後時光

台北信義區美食【涓豆腐】ATT 4 FUN 信義店/韓式料理第一品牌/最低只要298元韓式小菜免費無限供應/最新打卡點魷魚遊戲123木頭人

台北高空景觀餐廳【SkyCofi景觀咖啡】CP值超高99元就可以享用高空早餐/北歐風格燈光美氣氛佳/台北超Chill約會聖地

2022景美夜巿必吃│景美夜巿銅板美食│巷子內才知道的在地美食│米其林推薦小吃│台北CP值高銅板美食天堂

台北信義區美食【飯丸屋台北松菸店】限定版沖繩蝦蝦飯/超值早餐89元/平價沖繩美食/招牌必點沖繩飯糰

台北華山必吃美食【忠青商行善導寺總店】文青復古風餐廳/招牌必點極品好蝦炊飯/記憶中幸福的味道

台北信義區新開美食【Waku waku pasta 誠品信義店】101無敵景觀座位區/結合日式與義式創意料理/信義區約會餐廳推薦

台北森林系景觀餐廳【靜心苑】百年日式古蹟品嚐養心膳食/日式庭園造景/靜心養氣療癒古蹟

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳

台北室內親子景點│台北天文館│五大必拍場景│銅板價就能擁有超夢幻的宇宙星空│搭上宇宙探險列車去太空探險│台北IG打卡景點

全球最強能量廣場|南港公園|森林冒險玩兒童遊戲場|享受芬多精負離子森林浴|搭捷運就能到台北親子景點

北投CP值高溫泉飯店【嘉賓閣溫泉會館】幸福雙人房泡湯/位在綠意盎然北投公園旁/招待專屬房客景觀餐廳/免費享受VIP下午茶吃到飽

北投好好玩|北投必遊景點|溫泉博物館|梅庭日式庭園|北投兒童樂園|地熱谷|北投溫泉美食古蹟巡一日遊

台北室內免費景點│台北典藏植物園│鑽石級綠建築享受芬多精│台北探索館欣賞360度環景電影│2020台北約會新秘境

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳

北部餐廳特輯2021|家庭公司餐會餐廳|大台北美食餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

文章標籤