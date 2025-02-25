

想吃泡泡冰不用跑基隆，在台北士林就能吃到

以利泡泡冰士林老店在1955年創立於宜蘭



從捷運士林站 1 號出口步行約 5 分鐘，就在華榮街口，

便能看到這間擁有七十年歷史的泡泡冰老店。

店內提供內用、冷凍外帶等三種選擇，

除了經典的泡泡冰，現在還有多賣了刨冰、豆花、嫩仙草等餐點。

現在店內新增內用座位區，可坐下來慢慢享用。

翻新後的店面空間更寬敞、乾淨明亮，

不論是想要小憩片刻，或與朋友一同回味兒時記憶，

都能在這找到一份熟悉回憶。

泡泡冰均一價 $55，共有 10 種口味可選。

招牌花生口味一份$55

Ruby 每次點的就是花生口味經典中的經典，每次來訪都是首選！

綿密細緻的泡泡冰，入口即化，尤其是花生口味，

濃郁香醇，滑順不膩，每一口都充滿濃濃的古早味。

炎炎夏日來上一杯，絕對是最消暑的享受！無論是剛買完菜的媽媽，

還是特地來朝聖的觀光客，都是記憶裡無法取代的經典美味。

趁著天氣轉熱，不妨來一趟士林，

以最純粹的味道，喚起童年的甜美回憶吧！



【店家資訊】

👉以利泡泡冰-士林總店

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🏠台北市士林區中正路284號

🚈捷運士林站

☎️02 2832 7909

⏰AM008:30~PM23:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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