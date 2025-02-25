【新竹食記】石坊小井

石坊小井大概是全新竹藏得最隱密的餐廳了，餐廳因在石坊街內且門口有一口古井故得名，最有記憶點的就是門口高掛的燈籠，夜晚燈籠點上後非常有氣氛，與禾恬院的氛圍很像，餐廳的台菜總類多元，幾乎每道都非常下飯，很適合與三五好友相約用餐，但內用座位不多建議一定要先訂位。

電話訂餐時老闆還一再確認我是否找得到，當天還很有自信的說一定找得到，結果就差點迷路在小巷子內，當作是用餐前的小娛樂：找尋寶藏。

開車前往可停附近的日月亭明志書院立體停車場，步行約5分鐘可抵達。

▲從西大路進去的話會先看到孝節牌坊，往內走看到小巷馬上左轉。

▲從西門街出發沿著喀肉食鍋旁的防火巷進入，看到這個小巷就勇敢的走進去。

▲看到遠處的燈籠就表示，恭喜你完成找尋目標解鎖成就了。

▲找到古玩的轉角老屋後，再順著燈籠往右走即可抵達餐廳。

▲餐廳門前掛滿了紅通通的燈籠，氣氛真的非常好，只是走道上雜物有點多，如果沒有機車和雜物會更美，到達後可以欣賞一下門前的一口古井。

▲餐廳位在一棟老宅內，少說也有50年以上歷史。

▲老屋內空間不大，但氛圍營造得不錯，處處都是老宅的元素，窩在學生時期的課桌椅吃飯也是蠻奇特的體驗。

▲屋子內樓梯和浴廁的花磚都維持得不錯，只是扶手油漆有點斑駁。

▲我們這次被安排在2樓用餐空間，相較一樓用餐空間更為寬敞明亮。

▲石坊小井菜單：有主食類、豬肉、雞肉、炒類、青菜、蛋、豆腐、海味、湯、香腸，另外還有多款酒類。

▲白飯一碗20元，這個盤子內有3碗份量。

▲三寶鍋加麵 460元：三寶分別為鴨血、大腸和豆腐，加麵多了兩包泡麵增加飽足感，湯頭微辣，吃起來很促進食慾。

▲辣炒蛤仔 240元：蛤蠣大顆又肥美，九層塔、大蒜、薑絲、辣椒的味道有完全透進肉內，越吃越唰嘴，好適合當下酒菜。

▲三杯雞 360元：三杯雞使用鐵鍋保溫效果很好，炒得非常香，肉質軟嫩不乾柴，微微的辣度也很適合下酒。

▲桂花筍 240元：竹筍口感脆嫩沒有苦味，跟著蛋花和肉沫一起炒，顏色更有層次感。

▲鹽焗蝦 360元：有八隻鮮蝦，蝦鮮肥美新鮮，吃起來有脆度，使用單純的鹽巴調味更能凸顯食材的鮮美，中間有薑絲可做搭配使用。

▲金沙豆腐 260元：這道幾乎是來吃合菜必點的，鹹蛋的蛋黃裹在雞蛋豆腐上，吃起來鹹香感十足，豆腐外酥內嫩口感極好。

▲煎麵線 180元：煎麵線是餐廳的招牌菜之一，煎粉有加入青蔥，麵線咬起來脆脆的，很像在吃王子麵，本身沒有太多味道，可以沾上甜辣醬提味。

▲脆皮肥腸 220元：肥腸外皮非常酥脆，油脂香氣很迷人，完全沒有大腸的腥味，配上洋蔥後多了些許辛辣感，口味更多元。

▲韭黃滑蛋蝦仁 260元：滑蛋的熟度約八分，吃一口濃濃的韭菜香氣馬上從齒間散發，蝦仁給得很大顆，吃起來有脆度。

雞蛋糕短評：隱藏在巷弄內的老宅餐廳，入口很隱密不是很好找，煎麵線吃起來脆脆的很有記憶點，蛤蠣是大顆的味道鮮甜，其他菜色都屬於重口味很適合下酒，整體氛圍不錯但內部雜物有點多，生意非常好建議提前預訂。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



【石坊小井美食資訊】

地址：新竹市北區石坊街17-4號

電話：035232373

官網：facebook

營業時間：17:30–23:00(二三四)、11:30–14:00、17:30–23:00(五六日)(周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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