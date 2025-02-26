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寧夏夜市排隊美食，環記麻油雞，滿滿麻油豬心，料多湯濃，麻油雞，麻油腰子，70年老店，雙連站美食推薦。

2025-02-26 10:00:00 文字：Wing Tsay
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Wing Tsay

Wing Tsay

 

環記

 

創立於1945年，圓環70幾年老字號的【環記麻油雞】
位於美食林立的台北寧夏夜市內，路過時總是會被香噴噴的麻油香氣吸引，

點份招牌麻油雞腿、麻油腰子，或是我最愛的麻油豬心搭配滷肉飯、麵線、白飯，

再來份青菜，就是讓人頓感滿足的一餐。

 

 

環記

 

環記

【環記麻油雞】從捷運雙連站步行約10分鐘左右可達，

一樓一半是點餐櫃檯、廚房，另一半約有四張四人桌及櫃檯前的長桌，

中午只開放一樓座位，晚上人多時可上二樓，二樓夏天有冷氣開放。

 

 

 

我們是假日中午去的剛好還有一桌空位，陸續有內用及外帶客人，

可見生意之好，天氣稍冷時大家都想吃熱的，假日晚上幾乎內用都要排隊。

 

 

環記

牆上有餐點內容及價位表可供參考，劃單點餐。

 

 

環記

 

環記

因為只有二鍋現煮，人多時需稍候。餐餐依序送上桌，

濃醇的麻油香氣飄散而來，忍不住想趕快品嚐了。

 

 

環記

 

環記

【魯肉飯】NT35、【白飯】NT15

Tree先生點了魯肉飯來配湯，我則點了白飯，飯類偏小碗份量都不算多。

魯肉飯以瘦肉居多，滷汁口味一般，吃完沒有太大記憶點。

 

 

環記

【燙青菜】NT40

今日燙青菜是大陸妹，淋上不少醬汁，油油亮亮，清脆可口。

 

 

環記

 

環記

【麻油豬心】NT160

愛吃豬心的我就點了麻油豬心湯來品嚐，一碗份量還不小，

一端上桌就有好濃好香的麻油香氣傳過來。

 

 

環記

 

環記

一撈都是滿滿的豬心，鮮嫩Ｑ彈，帶點嚼勁，加上麻油香氣提味，

好脆好好吃啊！

 

 

環記

 

環記

沾點店家特製辣椒醬油更對味。

 

 

環記

湯頭濃醇甘醇，喝上一口口齒留香。

 

 

環記

【麻油赤肉湯】NT130

tree先生則點了麻油赤肉湯，赤肉湯裡的肉給的量也不少，嚐來Q嫩鮮美。

 

 

【環記麻油雞】價格實惠，麻油湯頭濃郁入味，一口豬心一口麻油湯，

再扒一口白飯來配，簡單就吃得很滿足的夜市美味小吃。

 

【環記麻油雞】

地址：台北市大同區寧夏路44號

電話：02-2558-1406

營業時間：12：00-15：00、17：00-12：30（隔週一為公休日）

FB：寧夏夜市-環記麻油雞 

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環記麻油雞

phone02-2558-1406
place台北市大同區寧夏路44號
3.81 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.90
服務品質
3.65
裝潢氣氛
3.55
CP值
3.75
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