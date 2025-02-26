創立於1945年，圓環70幾年老字號的【環記麻油雞】，

位於美食林立的台北寧夏夜市內，路過時總是會被香噴噴的麻油香氣吸引，

點份招牌麻油雞腿、麻油腰子，或是我最愛的麻油豬心搭配滷肉飯、麵線、白飯，

再來份青菜，就是讓人頓感滿足的一餐。

【環記麻油雞】從捷運雙連站步行約10分鐘左右可達，

一樓一半是點餐櫃檯、廚房，另一半約有四張四人桌及櫃檯前的長桌，

中午只開放一樓座位，晚上人多時可上二樓，二樓夏天有冷氣開放。

我們是假日中午去的剛好還有一桌空位，陸續有內用及外帶客人，

可見生意之好，天氣稍冷時大家都想吃熱的，假日晚上幾乎內用都要排隊。

牆上有餐點內容及價位表可供參考，劃單點餐。

因為只有二鍋現煮，人多時需稍候。餐餐依序送上桌，

濃醇的麻油香氣飄散而來，忍不住想趕快品嚐了。

【魯肉飯】NT35、【白飯】NT15

Tree先生點了魯肉飯來配湯，我則點了白飯，飯類偏小碗份量都不算多。

魯肉飯以瘦肉居多，滷汁口味一般，吃完沒有太大記憶點。

【燙青菜】NT40

今日燙青菜是大陸妹，淋上不少醬汁，油油亮亮，清脆可口。

【麻油豬心】NT160

愛吃豬心的我就點了麻油豬心湯來品嚐，一碗份量還不小，

一端上桌就有好濃好香的麻油香氣傳過來。

一撈都是滿滿的豬心，鮮嫩Ｑ彈，帶點嚼勁，加上麻油香氣提味，

好脆好好吃啊！

沾點店家特製辣椒醬油更對味。

湯頭濃醇甘醇，喝上一口口齒留香。

【麻油赤肉湯】NT130

tree先生則點了麻油赤肉湯，赤肉湯裡的肉給的量也不少，嚐來Q嫩鮮美。

【環記麻油雞】價格實惠，麻油湯頭濃郁入味，一口豬心一口麻油湯，

再扒一口白飯來配，簡單就吃得很滿足的夜市美味小吃。

【環記麻油雞】

地址：台北市大同區寧夏路44號

電話：02-2558-1406

營業時間：12：00-15：00、17：00-12：30（隔週一為公休日）

FB：寧夏夜市-環記麻油雞

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