桃園在地人激推熱炒海鮮餐廳，果然如傳聞，隨便點隨便好吃〜

網路上沒什麼資料的平價熱炒海鮮，但真的很強！

有沒有人跟我一樣，大過年其實不太喜歡大家一起吃合菜…….

終於讓我找到三街海鮮屋也是桃園地區隱藏巷內的海鮮餐廳

除了有酒席菜單外，還可以依照自己的喜好採單點制，多樣的菜色

，加上道地的口味，十分適合過年聚餐

重點對狗狗很友善，只要遵守「不落地」的原則，即可攜帶寵物進入

內部裝潢很簡樸、素雅。雖然是老店了，但也維持得乾淨、明亮

幾乎都是圓桌，少部份四人桌，也有包廂座位區

菜單提供多道生猛海鮮、熱炒和特色料理，淋瑯滿目的各種美食讓我們陷入選擇性障礙

【塔香海瓜子】

每一顆的肉都又大又飽滿，小編我最愛吃炒海瓜子了

夾上一粒往嘴裡送，大海新鮮的味道，濃濃的九層塔香超幸福的

【綜合生魚片】

生魚片12片裝，店家提供4種新鮮生魚片，包含旗魚、鮪魚、鮭魚、魚蛋

肉質吃起來甜軟，完全沒有腥味，三街海鮮屋的生魚片真的非常新鮮

【鐵板豆腐】

是使用雞蛋豆腐也比較不易碎，真的是很棒，調配的醬汁我也真的超級滿意！

焦脆內軟香氣撲鼻〜

濃郁的奶油與黑胡椒提升一個新的層次！

【水煮牛肉】

熱氣騰騰的水煮牛肉，牛肉的滑嫩與湯底的濃郁完美結合

微微的辣和麻，牛肉很嫩很入味，加上豆芽脆脆的口感，好吃又下飯

【鳳梨沙拉蝦球】

經過油炸後的蝦子成球形，團團圓圓的模樣十分可愛

裹著滿滿美乃滋的炸蝦球，美乃滋甜而不膩，搭配鳳梨一起吃，脆彈酸甜可口

不過今天吃到的蝦球都是厚厚的麵衣，吃得很不過癮哈哈

【糖醋魚片】

炸得酥酥的魚片，酸甜開胃的糖醋醬汁包裹住外酥內嫩的魚片

恰到好處的黃金比例糖醋醬，真的超美味，一片又一片好涮嘴〜

【蛤蠣絲瓜】

大魚大肉裡，來點清爽的吧！！

新鮮蛤蜊有大海自然的鹹鮮味，沒有過多調味，就能吃到滿滿的絲瓜鮮甜，湯清味美

這裡絲瓜很厚實不說，連蛤蠣都超級大顆的，這道鮮美好吃！

【金沙中卷】

金黃酥脆的中卷，沾裹上滿滿的金沙醬，讓人齒頰留香，果然是熱炒界經典菜色之一！

酥脆口感讓人上癮〜香酥軟Q有夠讚

中卷的外皮不厚，炸得不油不膩，真的是鹹香夠味、超級好吃

【蒙古辛羊肉】

蒙古草原上豪邁的羊肉料理，不用出國，在桃園也能吃得到！

滿滿的辣椒樣子非常的能夠引起大家的興趣

吃起來滿紮實彈牙的，入口裡除了有孜然、茴香等香料調味濃郁，完全沒有羊肉的膻味

本來小擔心羊肉吃起來會有騷味，但實際吃的時候很香

【酥炸紅糟鰻魚】

沒有刺！沒有刺！沒有刺！「很重要，所以說三次！」

醃制過的鰻魚塊與魚皮，卻仍保留了鰻魚自身的鮮甜，更增一絲醇香

新鮮鰻魚切條塊狀與紅糟醃過再炸，肉質特別有彈性

口感香酥美味，酥脆的紅糟外表下，鮮嫩的鰻魚肉汁 ，還貼心去刺

讓人忍不住一塊接一塊地吃下去

【五更腸旺】

滿滿的鴨血豆腐搭配慢火細燉的肥腸，腸子不油膩不腥，入口香麻順口，完美好滋味

香Q嫩大腸、飽含湯汁香鴨血，加上爽口酸菜，讓人欲罷不能〜

「五更腸旺」真的很下飯

小珊珊碎碎念：

單點的菜色都吃過，食材新鮮價格高貴不貴，算是蠻好吃CP值又高的海鮮熱炒餐廳

難怪生意這麼好，服務也很到位，老闆和老闆娘都很親切，感覺來的客人也都是附近的熟客

我們去的時候，客人一直進來，喜歡海鮮料理的話，真的要來試試！

【三街海鮮屋】

▶地址：桃園市桃園區龍鳳三街50號

▶電話：03-3693537/03-3691816

▶營業時間：11:30–14:00, 17:00–22:00

▶停車資訊：3個特約停車場，思夢樂車位較多(建議)，最多可抵2小時

▶官方臉書：三街海鮮屋

▶官方IG：三街海鮮屋（@three_food_）• Instagram 相片與影片

▶官方Line：https://page.line.me/cay6909g?openQrModal=true

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