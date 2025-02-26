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<一分鐘短評>

轉動發條，無限意外暢快淋漓等你來感受！ 一部改編自 恐怖大師 史蒂芬·金(Stephen King) 的同名小說的電影，加入導演 奧茲古·柏金斯(Osgood Perkins) 獨特的創意與觀點，拍出了極具特色的黑色恐怖喜劇，故事描述一對個性行事迥異的雙胞胎兄弟，從小到大與邪魔入侵的玩具猴子，糾葛半生的愛恨殺虐惡緣，在兄弟鬩牆你追我逃的對決中，展開一趟 絕妙嗆辣創意死亡之旅， 瘋狂超現實絕對超乎你的想像! 全片各種血濺八方，讓人想不到的創意死法，讓人眼界大開!

預定本週四(02/27)228連假在台上映的美國電影《史帝芬金之猴子》(The Monkey)，改編自恐怖大師史蒂芬·金(Stephen King)的同名小說，集結恐怖大師小說作者史蒂芬·金(Stephen King) 、製片溫子仁(James Wan)與演而優則編導的導演奧茲古·柏金斯(Osgood Perkins)之力，拍出一部讓人耳目一新的黑色恐怖喜劇!

電影《史蒂芬金之猴子》(The Monkey)由導演奧茲古·柏金斯(Osgood Perkins)執導，席歐·詹姆斯(Theo James)與科林·奧布賴恩(Colin O'Brien) 領銜主演，劇情描述多年前邪魔入侵玩具猴子，母親因此喪命，雙胞胎哥哥無端怪罪弟弟，心懷怨恨一心想殺死弟弟報仇雪恨；從此兄弟鬩牆多年，弟弟隱姓埋名再三忍讓，遠從他郷成家立業，斷絕所有關係，以保護家人，只是哥哥想方設法打聽追蹤，天使與魔鬼的戰爭，誰將獲得最後的勝利？

2025年2月21日上週五在美國一上映便拿下票房冠軍，極具創意的各種五官虐奪死法，暢快絕殺淋漓盡致之外，又充滿著黑色恐怖喜劇的獨特風格，掀起全美沸騰討論話題，2月27日全台瘋狂上映，等你呼朋引友來挑戰!

2025年2月27日在台上映的美國電影《史帝芬金之猴子》(The Monkey)中文正式預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=BioNT9reu9k&t=20s

恐怖大師史蒂芬·金(Stephen King)原著小說當中，這隻詭異的玩具猴子，可怕之處並非是會攻擊人類，而是它的「存在」就是最邪惡的事情；只因為它的存在，就會讓周圍的人以離奇的瘋狂方式死亡。導演奧茲古·柏金斯(Osgood Perkins)看完小說後，覺得小說調性太過黑暗嚴肅，希望可以打造自己的版本，並向史蒂芬·金(Stephen King)致敬，決定調整電影風格，往黑色恐怖喜劇風格方向改編創作，他認為 :

「每個人都會死，有些人在睡夢中死去，有些人以瘋狂的方式去世，但每個人都會死。我認為也許面對這種荒謬想法的最佳方式，就是微笑。」



本片因此變得集有趣、哀傷、震驚、暴力與荒誕多重元素於一身，從哥哥明明知道母親慘死的原因，是邪魔入侵的玩具猴子所造成，卻一股腦而將罪過算到弟弟身上，這樣設定的起因， 就有著令人荒謬的故事開啟。隨著劇情翻轉，各種無辜受害的死法紛紛出爐，從被槍爆擊、游泳池電擊、七孔流血、保齡球爆頭的創新死法，原本是讓人悲傷氣憤的殺虐，卻讓觀眾在全片血濺八方暢快淋漓的觀影過程中，有了莫名的痛快與黑色幽默喜悅!

當年以電影《分歧者》系列揚名國際的男主角席歐·詹姆斯(Theo James)，這回拋開俊秀外表，在美國電影《史帝芬金之猴子》(The Monkey)片中一人分飾兩角，飾演個性迥異的雙胞胎兄弟，哥哥狂妄自大，將母親被邪魔猴子殺害的責任歸罪在弟弟身上，一心想要追殺弟弟，相反的弟弟卻是為了親情和諧，遠走他鄉隱姓埋名成家立業，卻也因為過度地內斂低調行事，與妻子離婚，兩人之間唯一的牽繫就是長大成人的兒子，一趟父子相聚的情感之旅，卻意外地將兩人都捲入了邪魔猴子的恐怖攻擊中，他們要如何逃出生天呢?

但該來的還是逃不掉，原來是幼時曾經被雙胞胎兄弟想盡辦法丟棄的玩具猴子，經過多年又回來了，並落入了哥哥的手裡，哥哥為了報復追殺弟弟，開始轉動這隻被邪魔入侵的玩具猴子身上的按鈕，被邪魔入侵的猴子每次只要一打鼓，就會有人橫死，哥哥居住的小鎮，從此天天以不同的慘死上新聞，也引發居民恐慌，弟弟與兒子被迫來到哥哥家中，他們要如何對抗這隻帶有詛咒致命殺虐能力的玩具猴子，避免身邊的人一個個因為意外死去，就是全片步步為營引人入勝的求生之戰!



每個人都會死，但只要轉動猴子身上的發條，意外常常來得比明天更早！不信，2025.02.27 等你呼朋引友進電影院，觀看這部絕妙黑色恐怖喜劇電影《史帝芬金之猴子》(The Monkey) 來試試！

2025年2月27日在台上映的美國電影《史帝芬金之猴子》(The Monkey)全台戲院影城一覽

<電影本事>

這將是你遇過最兇殘的詛咒



雙胞胎兄弟哈爾和比爾(由席歐·詹姆斯Theo James分飾)，找到一隻父親的舊玩具猴子，但兩人隨後發現，這隻猴子似乎伴隨著邪惡詛咒，每當發條轉動，身邊就會發生一連串駭人死亡事故，讓心愛的人一個個死去…。



為了擺脫這場噩夢，兄弟兩人決定將它丟棄，並各自過上新的生活。



沒想到多年過去，不明連環死亡事故再度發生，讓哈爾不得不與比爾再度聯手，試圖找到徹底摧毀這隻猴子的方法…。

史蒂芬金之猴子 The Monkey

發行公司：采昌國際多媒體

電影類型：恐怖

出品國家：美國與英國

台灣上映：2025.02.27(四) 全台上映

電影片長：1時35分

電影級數：限制級

電影製片：

《厲陰宅》系列溫子仁(James Wan)

電影導演：《厄月驚魂曲》奧茲古·柏金斯 (Osgood Perkins)

小說原著：《魔女嘉莉》史蒂芬·金(Stephen King)

領銜主演：

《分歧者》系列席歐·詹姆斯(Theo James) 飾演雙胞胎兄弟哈爾(Hal)與比爾(Bill)

《名畫的控訴》塔緹安娜·瑪斯蘭尼(Tatiana Maslany) 飾演Lois

《魔戒》三部曲伊利亞·伍德(Elijah Wood) 飾演Ted

《旺卡》科林·奧布賴恩(Colin O'Brien) 飾演Petey

《月光光新慌慌：萬聖結》羅漢·坎貝爾(Rohan Campbell) 飾演Thrasher/Ricky

《凶宅房仲(影集)》薩拉·萊維(Sarah Levy) 飾演Aunt Ida

《狗狗學院(影集)》克利斯汀·康佛瑞 (Christian Convery) 飾演年幼時的雙胞胎兄弟哈爾(Hal)與比爾(Bill)

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