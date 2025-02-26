嘉義阿里山秘境美食_伍家田高山茶專賣─阿里山景觀餐廳，現做大份量80元茶葉鬆餅、現沖銅板價咖啡飲品、百元現沏高山茶，在地人推薦的免費櫻花秘境，享受雲海、山景、櫻花配下午茶；連續三年獲得比利時iTQi獎肯定的炭培烏龍茶，海拔1200公尺種茶30年，選用龍眼木烘焙茶葉，無化肥種植、手工採摘、烘焙一條龍作業，成就甘甜自帶飽滿烘焙香氣的炭培烏龍，順遊阿里山石棹觀景台、阿里山觀日平台_2025伍家田高山茶專賣菜單，嘉義阿里山高山茶伴手禮、阿里山下午茶推薦、阿里山咖啡廳推薦

目錄索引

1. 關於伍家田高山茶專賣

2. 交通指引_伍家田高山茶專賣

3. 伍家田高山茶專賣環境開箱

3.1 伍家田高山茶專賣_接待區

3.2 伍家田高山茶專賣_阿里山伴手禮販售區

3.3 伍家田高山茶專賣_製餐區

3.4 伍家田高山茶專賣_用餐空間

4. 伍家田高山茶專賣餐點分享

4.1 茶葉鬆餅系列

√ 紅茶鬆餅

√ 烏龍茶鬆餅

√ 抹茶鬆餅

4.2 熱泡茶系列

√ 炭培烏龍

4.3 茶系列

√ 冷泡茶

√ 鮮奶茶

4.4 咖啡系列

√ 拿鐵

5. 消費資訊

5.1 2025伍家田高山茶專賣菜單

6. 嘉義阿里山秘境美食相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於伍家田高山茶專賣

「嘉義阿里山秘境美食_阿里山景觀餐廳」

「嘉義阿里山高山茶伴手禮_阿里山下午茶推薦_阿里山咖啡廳推薦」

伍家田高山茶專賣在哪裡

伍家田高山茶專賣位於嘉義縣竹崎鄉永和1之3號，台18線阿里山公路台灣中油石棹站對面；近阿里山石棹觀景台、阿里山觀日平台。

伍家田高山茶專賣環境_餐點特色

「不限時、不收服務費_阿里山石棹雲海、山景、櫻花季」

「獨創茶葉鬆餅_自產紅茶、烏龍茶、嚴選日本抹茶_大份量均一價80元」

「連續三年獲得比利時iTQi獎肯定_炭培烏龍茶」

交通_停車資訊

大眾運輸：永興站、頂永興站，走路3分鐘。

機車：伍家田高山茶專賣附設免費停車場。

汽車：伍家田高山茶專賣附設免費停車場。

Ⅱ 交通指引_伍家田高山茶專賣

台18線阿里山公路台灣中油石棹站對面_阿里山石棹觀景台附近

嘉義阿里山一日遊第二站，在阿里山石棹觀景台拍完風景後，回程經過阿里山公路上的高評價秘境美食，有現點現做大份量獨創茶葉鬆餅，還有雲海、山景、櫻花佐餐。

伍家田高山茶專賣附設免費停車場，騎車、開車前往吃鬆餅、喝高山茶、買阿里山伴手禮停車都相當方便，免擔心找不到停車位。

Ⅲ 伍家田高山茶專賣環境開箱

阿里山櫻花秘境_每年228連假前後一週_花期21天

在地人分享才知道的免費阿里山櫻花秘境。

2025/02/22(六)嘉義阿里山一日遊這天，伍家田高山茶專賣的老闆分享在餐廳後方的櫻花林目前花況大約70%，今年228連假會是櫻花接近100%盛開最美的時候。

阿里山雲海

夕陽雲海

放大版菜單

伍家田高山茶專賣門口貼心設置放大版菜單，方便經過的朋友們參考。

■ 伍家田高山茶專賣_接待區

接待區

走進伍家田高山茶專賣，可選擇半戶外用餐區或者室內茶席區，享用鬆餅、現沏高山茶、現磨咖啡。

付款方式

在伍家田高山茶專賣用餐、購買阿里山高山茶、阿里山伴手禮，可使用：

現金、Linepay、街口支付、台灣pay、信用卡、歐付寶、全盈+pay、橘子支付、icashpay、全支付、ipassmoney等多元方式付款結帳。

■ 伍家田高山茶專賣_阿里山伴手禮販售區

真空裸裝阿里山茶葉

連續獲得iTQi肯定_炭培烏龍、手採高山烏龍_阿里山烏龍茶、台灣十大名茶之一_阿里山珠露茶、手採嫩葉_金萱茶、紅茶原片立體茶包、小葉種功夫紅茶。

阿里山伴手禮_阿里山高山茶茶葉禮盒

阿里山咖啡

阿里山產區咖啡豆 → 採摘 → 烘焙，一條龍生產的阿里山咖啡豆在伍家田高山茶專賣也買得到。

阿里山農特產

各式茶具

■ 伍家田高山茶專賣_製餐區

茶葉鬆餅製作區

嚴格品管_真材實料看得到

獨家黃金比例_特調茶葉鬆餅粉漿

黃金5分鐘

現磨咖啡製作區

■ 伍家田高山茶專賣_用餐空間

半戶外用餐空間

微涼的2月底下午茶時間，很適合選擇在半戶外用餐空間享用鬆餅、高山茶，整個環境的溫度很宜人，還有美麗山景、櫻花林佐餐。

5人桌

室內茶席

高山茶茶席體驗平均一人200元超平價！

有提供最多可6人同時體驗的茶席，建議提早一周以上預訂，總費用1200元。

Ⅳ 伍家田高山茶專賣餐點分享

■ 茶葉鬆餅系列

√ 紅茶鬆餅 80元

在製作鬆餅的麵糊中、起鍋後都有加入特選紅茶茶粉增厚茶香，直接吃或沾點特製醇厚鮮奶油，都可以吃到相當馥郁有層次的自然茶香。

外層酥香、內裡綿密，隨著咀嚼仔細品嚐在嘴裡散開的紅茶香氣。

√ 烏龍茶鬆餅 80元

√ 抹茶鬆餅 80元

在製作鬆餅的麵糊中、起鍋後都有加入足量的日本小山園抹茶粉，每一口都吃得到相當濃郁的抹茶香氣。

■ 熱泡茶系列

√ 炭培烏龍 100元

每一組熱泡茶，都有附上一壺可續沖的熱水、兩顆茶點。

可直接就口喝的特製茶壺，溫潤入口的炭培烏龍茶湯，喝到了歷經龍眼木烘焙12小時以上的獨特甘甜與飽滿的烘焙香氣，完全沒有一絲絲的苦澀感，相當順口。

■ 茶系列

√ 冷泡茶 50元

√ 鮮奶茶 100元

現沖熱呼呼紅茶Ft.嚴選醇香鮮奶堆疊的幸福系鮮奶茶，是茶香很足大於鮮奶香氣的那種，喝過會想念。

■ 咖啡系列

√ 拿鐵 80元

特選阿里山咖啡豆現磨 → 現做濃縮咖啡 → 鮮奶打製奶泡 → 拉花，堆疊自帶美麗圖樣好看也好喝的濃厚拿鐵。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2025/02/22(六)

√ 付款方式：現金、Linepay、街口支付、台灣pay、信用卡、歐付寶、全盈+pay、橘子支付、icashpay、全支付、ipassmoney

√ 低消：每人一杯茶或鬆餅

√ 不限時、不收服務費

■ 2025伍家田高山茶專賣菜單

嘉義阿里山秘境美食_伍家田高山茶專賣菜單，攝於2025/02/22(六)

Ⅵ 嘉義阿里山秘境美食相關資訊

伍家田高山茶專賣

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設施：停車場、洗手間

⏰ 營業時間

每天 08：30~17：00 (可參考Google地圖)

📍 地址：嘉義縣竹崎鄉永和1之3號

📞 電話：0928 174 668

■ 品牌資訊

伍家田高山茶專賣官網

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伍家田高山茶專賣蝦皮賣場

伍家田高山茶專賣商場

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