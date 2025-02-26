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【霜淇淋推薦】GODIVA 期間限定霜淇淋，巧克力霜淇淋濃郁苦甜，買一送一絕對要買超划算-板橋大遠百｜Ruby說美食享受旅行(@tour_r…
【霜淇淋推薦】GODIVA 期間限定霜淇淋，巧克力霜淇淋濃郁苦甜，買一送一絕對要買超划算-板橋大遠百｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
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比利時皇室御用巧克力
板橋大遠百
2025-02-26 16:45:00
文字：Ruby說美食享受旅行
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02-2959-7563
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新北市板橋區新站路28號
3.40
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美味度
4.00
服務品質
1.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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