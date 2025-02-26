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【霜淇淋推薦】GODIVA 期間限定霜淇淋，巧克力霜淇淋濃郁苦甜，買一送一絕對要買超划算-板橋大遠百｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

Godiva 黑巧克力霜淇淋 草莓巧克力霜淇淋 巧克力 more
2025-02-26 16:45:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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