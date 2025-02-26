潮港城太陽百匯創立於1990年，是舉辦謝師宴、春酒、尾牙等活動的熱門台中吃到飽餐廳，開業30多年累積辦桌百萬桌次以上，有中部「辦桌王」的稱號。潮港城吃到飽提供有台式、西式、港點、日本料理、南洋料理等多種菜系餐點，而且就位在台中南屯魚市場旁，直送的海鮮尚青，妮妮布魯大推薦來潮港城吃到飽一定要狂嗑海鮮類，除了生魚片、鮮蝦、螃蟹，還有現點現蒸時魚更是長輩們的最愛。還有，日本美食節期間限定龍蝦大阪燒吃到飽！下手要快~

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

潮港城位在74號快速道路、台中魚市場旁，提供免費停車場，開車入場後除了魚市場前有戶外停車格，右邊則有地下停車場入口，可從地下停車場直接搭電梯至二樓就是潮港城太陽百匯，整體可容納千台停車空間。

中午來用餐完可以順逛魚市場販魚所，若是晚上用餐後則可以順便逛逛一旁的漁人町市集消化一下

潮港城太陽百匯不定期推出不同菜系活動與期間限定的特色料理，在其他時段就不一定能吃到，這次妮妮布魯來剛好是日本美食節，限定菜色有日式咖哩蟹、日本山藥紅棗燉雞湯、日式雞肉白菜湯、日本煎茶、龍蝦大阪燒、鯛魚燒、黑糖蕨餅、日本清酒…等，可要把握機會來品嘗

潮港城太陽百匯的座位相當多，非常適合團體辦尾牙、春酒、謝師宴、朋友聚餐，妮妮布魯喜歡窗邊的座位，雖然離取餐區比較遠，但可以看到遠景用餐更自在

用餐時段的人潮相當的多，好在有一個完整餐期讓你吃好、吃滿，不用急可以慢慢來~

潮港城 價格、壽星優惠

週一～週五（平日）

午餐時段 11:30～13:40 定價$818（+10%服務費）

晚餐時段 17:30～20:40 定價$918（+10%服務費）

週六～週日（含國定假日）

午餐時段 11:15～13:15 定價$998（+10%服務費）

下午茶時段 14:00～16:00 定價$998（+10%服務費）

晚餐時段 17:30～20:40 定價$998（+10%服務費）

太陽百匯 國定例假日及特殊節慶依假日收費，營業時間依實際開放餐期為主

當月壽星8折：須帶身分證件、當月平假日皆可使用、壽星本人優惠

敬老優惠8折：65歲以上長者，憑證件平假日皆可使用

食記具有時效性，價格、優惠、活動、營業時間以官方公告為主

潮港城 生魚片

潮港城位在台中魚市場旁，每日有尚青的直送海鮮，運氣好的話，還能看到師傅現場處理鮭魚的切片秀，俐落刀法快速分切以及挑刺，然後再厚切成大大塊的生魚片。

瞧瞧這鮭魚肉閃閃發亮呢~不論是鮭魚、旗魚、鮪魚都非常厚切，一點都不怕客人吃

厚切生魚片一大口咬下非常滿足~尤其是那新鮮鮭魚片橘白相間、油光閃亮，讓人口水直流！

除了單純的生魚片之外，一旁還有握壽司可以選擇

握壽司除了醋飯的搭配，還會有鮭魚卵、蝦卵、蔥花的變化

不敢吃生食的也有鮮蝦壽司、花壽司、豆皮壽司可選擇

食量不大但又什麼都來一點的話，非常適合散壽司

另一側則有涼拌魚皮、粉肝、鳳螺、淡菜，很適合當開胃小菜

潮港城吃到飽一定備料滿滿的螃蟹山和白蝦山當然也是經典必吃食材，甲殼類殺手們來到這裡可是相當過癮，可以盡情的吃

妮妮布魯和朋友們吃螃蟹的速度太弱，所以意思意思吃個螃蟹就好，但一定要猛攻白蝦就對了！

潮港城 現蒸時魚

帶了長輩們來好幾次潮港城，他們最愛的就是現蒸海鮮類，每日魚市場直送的魚肉很新鮮又細嫩，尤其妮妮媽來可都是狂吃蒸魚呢！

魚肉品種依當日漁獲供應為主，口味上也頗為多變，建議你可以分多次取，這樣就比較容易有不同魚肉可選

潮港城 鐵板燒

日本美食節限定的龍蝦鐵板燒，主廚將蒸好的龍蝦取出蝦肉分切成塊，再煎成大阪燒，看到這大塊飽滿的龍蝦肉，讓人邊等邊吞口水，好其那夾道的那一塊大阪燒有好多龍蝦肉（哈～～）

最後完成的時候會撒上海苔粉和柴魚片，熱騰騰的蒸氣讓柴魚片隨之舞動，推薦你一定要趁熱吃，不只是香氣更佳，咬到龍蝦肉時可是超滿足的！

除了限定的龍蝦大阪燒之外，平常也有鐵板骰子豬、鐵板骰子牛，也是超人氣餐點。

潮港城 熟食、熱湯

現切牛排可說是到吃到飽餐廳都會大排長龍的必吃食材之一，潮港城提供的是美國安格斯牛排，粉嫩的肉質再依自己口味淋上蘑菇醬或胡椒醬，愛吃肉的人可別錯過! 另外妮妮布魯也推薦豬排，整體好吃度其實不輸牛排喔！

現炸的15公分日式炸蝦是潮港城吃到飽必排名單，因為太夯了，所以每人一次限夾4隻，但師傅的手還是停不下來~一直炸個不停

可以看到現場淋麵液製作酥脆的天婦羅外衣，然後再把整隻大蝦裹粉酥炸，俐落的手法讓人邊等邊看也是種享受

想吃蝦又不想剝蝦的人，選擇炸蝦天婦羅真的是最方便的，不過真的太搶手，想吃也是手腳又夠快才行~而且推薦搭配沾醬與蘿蔔泥解膩，這樣能吃更多炸蝦和炸鮮魚塊

爐烤肉串有雞肉、豬肉，烤得外皮焦香四溢超適合搭配啤酒、日本清酒，儼然變成日式居酒屋，還能吃到飽超過癮！

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

鹹甜的刷醬讓烤肉滋味十足，搭配日本美食節才有的月桂冠清酒真的太滿足了！

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

潮港城有中部「辦桌王」的封號，辦桌的招牌手路菜、熱炒熟食不定時輪替出現在潮興擺宴大排檔中。

尤其是海鮮類的酸菜魚、咖哩螃蟹、烏魚膘更是大家搶夾。

現蒸港點區的選擇頗為多樣，光是每一款都夾一個就快半飽了吧！

熱湯的種類相當多元化，除了多款熬湯，也有酥皮濃湯、土瓶蒸

有日式雞肉白菜湯、日本山藥紅棗燉雞湯、日式洋蔥味噌湯、麻辣鍋，妮妮媽特別喜歡日本山藥紅棗燉雞湯，鬆綿的山藥切成大大塊，湯頭清甜好喝！

妮妮則是私心喜歡現沖牛肉湯，主廚獨家秘方湯底鮮甜好喝，牛肉片嫩度也恰到好處，湯與肉都讓我很喜歡

要不是胃的空間有限，真想再多喝幾碗啊！

潮港城 沙拉、飲品、甜點、冰品

鯛魚燒和黑糖蕨餅是這次日本美食節限定料理。

很受小朋友喜歡的鯛魚燒有甜口味奶油餡和鹹口味鮪魚玉米兩款，一隻鯛魚燒的份量也不算少，妮妮個人建議和朋友一起分食，這樣才能夠吃更多其他好料

黑糖蕨餅有著黑糖鮮甜味和類似麻糬的Ｑ軟感，搭配日式煎茶非常對味！！

酒水區的部分除了２款啤酒之外，日本美食節特別提供濃度高達13%的月桂冠清酒，香甜順口的好喝程度很容易讓人一不小心喝過頭，所以大家可要量力而喝，可別喝過頭失態囉！【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

除了酒水之外，基本的氣泡飲、咖啡機當然也是必備，另外還有果茶類、日本煎茶、現沖茶包等

生菜沙拉、現切水果也相當新鮮，調味多元而且還有整顆現刨起司

一長排的甜點櫃讓人每種都想吃但又礙於食量不夠大，讓人好猶豫啊！！

妮妮個人推薦焦糖烤布蕾、自己配料的奶酪，尤其是焦糖烤布蕾非常搶手，香甜不膩、嫩滑好吃讓很多人都重複再去取呢！

冰淇淋部分有日本明治冰淇淋以及台中在地品牌的塔拉朵 I’m Talato，也可以自己搭配鯛魚燒做變化。

整體感想：

潮港城太陽百匯可說是台中老牌吃到飽，從長輩到年輕人都知道，而且最強大的特點就是魚市場直送的海鮮，所以和愛吃海鮮的朋友聚餐我們都喜歡約來潮港城，招待長輩時我們也愛約潮港城，因為有多種現蒸時魚，能讓牙口不好、食量也不是很大的長輩們滿意～而且有敬老優惠、當月壽星優惠，更是要好好利用起來~

潮港城國際美食館 營業資訊

日本美食節活動時間：2025.03.01~04.30

營業時間：11:30-20:40

太陽百匯訂位專線：04-23863322

桌宴訂席專線：04-23863337

地址：台中市南屯區環中路四段2號

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店家/景點資訊

店家名稱：太陽百匯

所在地址：408臺灣台中市南屯區環中路四段2號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:40

店家電話：04 2386 3322

評價：★★★★★

備註資訊：

太陽百匯（潮港城國際美食館） Google即時導航

交通資訊

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