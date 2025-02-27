桃園中壢美食「青亭點水茶餐廳」，位於IKEA宜家家居桃園店附近，是一家新開幕的港式餐廳。主打港式點心、主食與飲品，價格親民，最低只要50元起。每道港點皆由師傅手工製作，怕等待太久還能用LINE訂餐。如果你也喜歡港式點心，不妨來試試看！

青亭點水茶餐廳怎麼去？

青亭點水茶餐廳就在IKEA宜家家居桃園店附近，走路大概5分鐘就到，從桃園高鐵站走過來也差不多10分鐘而已。汽機車直接停青心路的路邊停車格就好，交通真的很方便！雖然店面看起來很低調，但聽說假日常常爆滿哦！

青亭點水茶餐廳用餐環境

青亭點水茶餐廳的裝潢簡約，沒有過多裝飾，主要以2-4人桌為主，約可容納30人。

自助區提供餐具、醬料及放置個人物品的提籃。

還貼心設置熱茶供客人無限暢飲，若需要水，旁邊也有飲水機喔！

青亭點水茶餐廳菜單

青亭點水茶餐廳內用採QRCODE點餐，還能透過官方LINE好友線上訂位與點餐，輕鬆省去等待時間。

青亭點水茶餐廳的菜單包含點心、主食和飲品，每道港點皆由師傅用心手工製作，每天的量一售完就沒有囉！

餐點

我們當天在青亭點水茶餐廳點了兩道主食、七道點心和三杯飲品，後來才發現沒點到冰火菠蘿油，看別桌吃感覺很好吃！還有腸粉也沒吃到，決定改天再去補吃！

沙爹豬排撈丁(滑蛋)

沙爹豬排撈丁一入口就是滿滿花生香，鹹香濃郁很對味！撈麵煮得剛剛好，保有我愛的QQ彈牙口感，每條麵都均勻裹上醬汁，鹹甜交織，讓人一口接一口停不下來。

豬排包裹濃厚醬料，肉質軟嫩不柴；滑蛋細膩滑順，與豬排和麵搭配更添豐富層次！

椒麻餛飩抄手

椒麻餛飩抄手皮薄嫩滑，餡料香嫩多汁，搭配又麻又香的椒麻醬，辣味十足，吃了真的是讓人一口接一口！

奶油烤白菜

奶油烤白菜一挖起來就能拉絲，外面烤得金黃微脆，裡面滿滿的奶油白菜，口感濃郁又滑順。奶油香和白菜的清甜超搭，真的好吃！

魚子蒸燒賣

吃港式點心，燒賣一定要點！外皮彈牙，內餡紮實Q彈，鹹香鮮甜，再加一點微辣，味蕾完全被激起來。

豉汁蒸鳳爪

豉汁蒸鳳爪一吮就脫骨，豉汁深入每塊雞爪，口感厚實滑溜，頓時齒頰留香。

晶瑩鮮蝦餃

蝦餃晶瑩剔透，粉紅的蝦餃皮薄餡多，咬下去Q彈十足，每顆都滿滿的蝦仁，鮮甜口感很實在！

蘿蔔絲酥餅

蘿蔔絲酥餅層層酥脆不油膩，一入口就鬆化開來，內餡滿滿的細切蘿蔔絲，釋放出自然的甜味，香甜多汁，滿嘴都是外皮與蘿蔔的香氣。

鮮蝦韭菜炸春捲

鮮蝦韭菜炸春捲外皮酥脆，每一口都能咬到紮實內餡，韭菜香氣濃郁，多汁又有飽足感！

豆沙芝麻球

芝麻球外皮香脆，帶著濃郁芝麻香，咬下去Q彈，裡頭是甜而不膩的豆沙餡，口感綿密，香氣滿滿！

鹹檸七/凍阿華田爆咖/絲襪奶茶

每次去港式茶餐廳都會必點鹹檸七，擠壓鹹檸檬後，甜酸中帶著一點鹹味，喝起來很爽口。再來是凍阿華田爆咖，將阿華田巧克力與咖啡搭配，再撒上一層脆片，喝起來意外超搭，不會太甜膩，還能感受到咖啡香。最後，再來一杯絲襪奶茶，茶香與奶香交織，層次分明，口感濃厚卻不會太甜！

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