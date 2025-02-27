冰雪奇緣新園區也開了一陣子，總算來朝聖啦，有些人主打採買紀念品，有些人主打設施，不得不說千萬不要忽略迪士尼的表演，每一個都很精彩，大部分還很貼心牆上還有字幕可以看，中文英文都有的那種，不用怕看不懂劇情，這邊弄了一個影片給大家稍微看一下表演，為了不太多劇透，影片表演都只有擷取片段片段，可以感受一下現場的氛圍。
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
難得有緣看到我的文章，希望幫我按一下訂閱謝謝啦
---------------------以下是圖文介紹---------------------
森林小天地是可以跟Anna與Elsa還有雪寶一起演出冰雪奇緣2的片段，大家一起施魔法很可愛，但這個表演有人數跟場次限制，會需要拿著你的門票QRcode登入APP預約，影片有教大家怎麼預約，建議要提早先約，我們10:30開始約，登入完成是下午1點多才進場，太晚可能會約不到喔。
專門一區是給獅子王慶典演出的，時間一到，入口擠了一大堆人，本來以為排不進去，結果沒想大場地也超級大，可以容納很多人，表演是環繞的所以也不用怕看不到，聲光道具都很足，很精采不能錯過。
魔法書屋，這個會有各種迪士尼的經典角色，配合動畫跟玩偶還有真人扮演，跟著冒險旅行很好玩。
來迪士尼可能時間有限，人可能又多，可能會因為排隊玩設施忽略了表演，表演一天可能就那麼幾場，個人是覺得都很值得觀賞，錯過都蠻可惜的，所以在時間有限的情況下，安排好遊玩的順序真的是太重要了。
想更認識我們嗎??
我們也有粉絲專頁歡迎按讚來留言交朋友喔
FB粉絲專頁：烏龜冠冠與小心心Alan&naya
IG: 烏龜冠冠與小心心Alan&naya IG
2025-02-27 14:32:00 文字：淘氣老小孩
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf
留言