隱家拉麵從2019年在士林開創始店，就一直是非常熱門且受到歡迎的拉麵店，
目前在台北也有六家分店了，一踏進巷口，就能看到滿滿的排隊人潮，
可見人氣之高。Ruby這次運氣不錯，
剛好趕在開店不久後抵達，因此只等了短短一會兒便順利入內。
這裡的排隊規則都寫的十分清楚，人需到齊才能排隊，禁止插隊或代排，
現場有服務人員維持秩序。此外，每間分店皆提供限量口味，
想品嚐的話，建議提早到才能吃到限定口味。
進入店內後，需透過自助機器點餐，目前僅接受現金支付，
點餐過程中會有服務人員協助，操作相當簡單方便。
麵條有兩種可選擇粗麵及中捲麵條可選擇。
半開放式廚房，可以清楚看到拉麵的製作過程。
Ruby當天被安排靠窗位置，沒能近距離欣賞師傅煮麵的過程，有些小遺憾。
桌上都備有冰水、蒜泥、七味粉等調味料，
可以依個人口味喜愛自由搭配。
黃金雞湯拉麵 $240 肉是選豬肉
中捲麵、軟、正常(120g)、要蔥及洋蔥
這碗雞湯拉麵湯頭清爽不膩，
喝起來帶有淡淡的甘甜味，口感細膩順口。
中捲麵吸附湯汁後依然保有Q彈口感，口感有嚼勁。
肉片的厚度適中，口感軟嫩，與湯頭搭配恰到好處。
蔥切得較長，吃起來口感更明顯。如果覺得湯頭稍鹹，
還能請店家加清湯調整鹹度，
整體而言符滿合Ruby的標準，是一道值得回味的拉麵。
鴨白湯拉麵 $290 (士林店限定)
細麵、硬、(180g)+10
這碗鴨白湯湯頭濃郁，帶有淡淡的奶香味，
喝起來像是日式拉麵與法式濃湯的結合，層次豐富且香氣十足。
細麵吸附湯汁的效果極佳，咬起來帶有微微彈性。
鴨肉的味道十分鮮明，卻不會過腥，
炙燒後的香氣，讓整體風味更有層次。
湯的份量足夠，到最後一口都能感受到濃厚的風味，
喜歡濃湯系拉麵的人不可錯過的一款。
TKG飯 要蔥 $80
炙燒碎肉末加上美乃滋與一顆半熟蛋，口味帶有淡淡的鹹香，
拌勻後口感滑順，蔥的辛香味增添層次感，
整體風味介於台式滷肉飯與日式丼飯之間，
Ruby覺得這TKG飯味道很特別，不是我喜歡的味道。
Ruby在google評論上看到，如果把湯喝完，碗底會有小驚喜，
於是特地把湯喝得一滴不剩，果然發現碗底印有「感謝」的字樣。
這樣的小細節讓人感受到店家的用心，
也為這次的用餐體驗增添了一絲溫暖。
整體來說，這間無論是湯頭風味、麵條口感，
還是用餐流程及服務，都維持在水準之上也都很貼心。
難怪每天都吸引不少人潮排隊，
若有機會再訪，Ruby會想試試其他期間限定的口味。
【店家資訊】
👉隱家拉麵 士林店
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🏠台北市士林區中山北路五段505巷22號
🚈捷運士林站2號出口
☎️02 2880-1011
⏰AM11:30~PM14:00 / PM16:30~PM21:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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