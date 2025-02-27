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【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白湯拉麵每日限定30碗-近捷運士林站2號出口｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-02-27 15:17:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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隱家拉麵從2019年在士林開創始店，就一直是非常熱門且受到歡迎的拉麵店，

目前在台北也有六家分店了，一踏進巷口，就能看到滿滿的排隊人潮，

可見人氣之高。Ruby這次運氣不錯，

剛好趕在開店不久後抵達，因此只等了短短一會兒便順利入內。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

這裡的排隊規則都寫的十分清楚，人需到齊才能排隊，禁止插隊或代排，

現場有服務人員維持秩序。此外，每間分店皆提供限量口味，

想品嚐的話，建議提早到才能吃到限定口味。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

進入店內後，需透過自助機器點餐，目前僅接受現金支付，

點餐過程中會有服務人員協助，操作相當簡單方便。

麵條有兩種可選擇粗麵及中捲麵條可選擇。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

半開放式廚房，可以清楚看到拉麵的製作過程。

Ruby當天被安排靠窗位置，沒能近距離欣賞師傅煮麵的過程，有些小遺憾。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

桌上都備有冰水、蒜泥、七味粉等調味料，

可以依個人口味喜愛自由搭配。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

黃金雞湯拉麵 $240 肉是選豬肉
中捲麵、軟、正常(120g)、要蔥及洋蔥

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

這碗雞湯拉麵湯頭清爽不膩，

喝起來帶有淡淡的甘甜味，口感細膩順口。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

中捲麵吸附湯汁後依然保有Q彈口感，口感有嚼勁。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

肉片的厚度適中，口感軟嫩，與湯頭搭配恰到好處。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

蔥切得較長，吃起來口感更明顯。如果覺得湯頭稍鹹，

還能請店家加清湯調整鹹度，

整體而言符滿合Ruby的標準，是一道值得回味的拉麵。


鴨白湯拉麵 $290 (士林店限定)
細麵、硬、(180g)+10

這碗鴨白湯湯頭濃郁，帶有淡淡的奶香味，

喝起來像是日式拉麵與法式濃湯的結合，層次豐富且香氣十足。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

細麵吸附湯汁的效果極佳，咬起來帶有微微彈性。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

鴨肉的味道十分鮮明，卻不會過腥，

炙燒後的香氣，讓整體風味更有層次。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

湯的份量足夠，到最後一口都能感受到濃厚的風味，

喜歡濃湯系拉麵的人不可錯過的一款。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白
TKG飯 要蔥 $80
炙燒碎肉末加上美乃滋與一顆半熟蛋，口味帶有淡淡的鹹香，

拌勻後口感滑順，蔥的辛香味增添層次感，

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

整體風味介於台式滷肉飯與日式丼飯之間，

Ruby覺得這TKG飯味道很特別，不是我喜歡的味道。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

Ruby在google評論上看到，如果把湯喝完，碗底會有小驚喜，

於是特地把湯喝得一滴不剩，果然發現碗底印有「感謝」的字樣。

這樣的小細節讓人感受到店家的用心，

也為這次的用餐體驗增添了一絲溫暖。

【士林美食】隱家拉麵士林店附菜單，人氣排隊拉麵，士林限定鴨白

整體來說，這間無論是湯頭風味、麵條口感，

還是用餐流程及服務，都維持在水準之上也都很貼心。

難怪每天都吸引不少人潮排隊，

若有機會再訪Ruby會想試試其他期間限定的口味。


【店家資訊】
👉隱家拉麵 士林店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / ig官方粉絲團請點此
🏠台北市士林區中山北路五段505巷22號
🚈捷運士林站2號出口
☎️02 2880-1011
⏰AM11:30~PM14:00 / PM16:30~PM21:30

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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place台北市士林區中山北路五段505巷1號
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美味度
4.29
服務品質
4.64
裝潢氣氛
4.36
CP值
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