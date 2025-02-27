基隆的海龍珠以產地直送的新鮮海味為主打，

在當地相當受歡迎。想品嚐最新鮮的海鮮，不必特地跑到漁港，

這裡便能滿足饕客的味蕾，是不可錯過的據點。

餐廳不僅提供多樣的海鮮選擇，還貼心提供免費停車服務，

對於開車前來的客人來說相當便利。消費即可折抵兩小時停車費，

若超過時數，店家也會依消費金額提供額外的停車折抵。

每日現撈的鮮魚、螃蟹等海鮮可供挑選，確保餐點的新鮮度。

店內皆為大圓桌設計，非常適合家庭聚餐或公司聚會。

除了冰箱有飲料和石花凍飲可選擇，

桌上也提供免費的熱茶可飲用。

這次Ruby與四位親友一同用餐，

店家建議我們都點小份即可就好。

龍蝦三明治 $450

Ruby看每桌都有點龍蝦三明治，酥脆的炸吐司夾著龍蝦肉，

搭配清爽的小黃瓜、火腿、肉鬆及美乃滋，入口有龍蝦的鮮甜，

每一口都帶來絕佳的層次感。

不過有個小缺點就是吐司稍微偏油一點。

龍蝦粄條 $1950

龍蝦是時價，會秤重的拿到桌邊給我們看，滿大隻的波士頓龍蝦，

不過Ruby覺得還是用水姑娘做會比較好吃，這隻龍蝦比較瘦小。

粄條吸收了濃郁的龍蝦湯頭精華，滑順Q彈，搭配整隻新鮮龍蝦，

湯頭鮮美甘甜，滿滿的海味讓人難以忘懷。

價格雖然偏高，但份量足夠多人分享，非常值得一試！



生菜蝦鬆 $550

Ruby第一次看到生菜蝦鬆附上潤捲皮搭配，

這樣的搭配居然意外的好吃。



這道生菜蝦鬆讓人驚艷，蝦肉與洋蔥炒得香氣四溢，

潤捲皮搭配生菜，

加上油條口感爽脆且不膩口，是一道開胃餐點。

紅燒海參 $380

海參燉煮得軟嫩且帶有彈性醬汁鹹香入味，搭配各式蔬菜拌炒，

微辣非常下飯，喜愛膠質料理的朋友一定會喜歡。

酥炸鮮蚵 $380

鮮蚵炸至金黃酥脆，外皮帶著淡淡酥香，內部則保持鮮嫩多汁，

撒上胡椒鹽更能突顯鮮味，非常適合搭配啤酒享用。

鮭魚生魚片 $300

一般生魚片拼盤價格為$250，若選擇全鮭魚則為$300。

生魚片切得厚實，入口即化，油脂豐富細緻，令人滿足。

炒山蘇 $250

簡單的清炒山蘇保留了食材的鮮脆口感，

配上小魚乾和豆鼓，山蘇這樣的做法最好吃了。

古早味小卷 $350

小卷的新鮮吃得出來，口感彈牙，帶出原始的鮮甜，

樸實的古早味做法，讓人一口接一口停不下來。

整體來說食材新鮮度無庸置疑，料理手法也不錯，

每一道菜都呈現出食材最佳風味。加上免費停車便利性，

對於不想大老遠跑到漁港，這裡是值得推薦的好選擇！

【店家資訊】

👉海龍珠水產海鮮餐廳

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🏠基隆市安樂區基金三路71-7號

☎️02 2434 0066

⏰AM11:00~PM21:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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