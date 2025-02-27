基隆的海龍珠以產地直送的新鮮海味為主打，
在當地相當受歡迎。想品嚐最新鮮的海鮮，不必特地跑到漁港，
這裡便能滿足饕客的味蕾，是不可錯過的據點。
餐廳不僅提供多樣的海鮮選擇，還貼心提供免費停車服務，
對於開車前來的客人來說相當便利。消費即可折抵兩小時停車費，
若超過時數，店家也會依消費金額提供額外的停車折抵。
每日現撈的鮮魚、螃蟹等海鮮可供挑選，確保餐點的新鮮度。
店內皆為大圓桌設計，非常適合家庭聚餐或公司聚會。
除了冰箱有飲料和石花凍飲可選擇，
桌上也提供免費的熱茶可飲用。
這次Ruby與四位親友一同用餐，
店家建議我們都點小份即可就好。
龍蝦三明治 $450
Ruby看每桌都有點龍蝦三明治，酥脆的炸吐司夾著龍蝦肉，
搭配清爽的小黃瓜、火腿、肉鬆及美乃滋，入口有龍蝦的鮮甜，
每一口都帶來絕佳的層次感。
不過有個小缺點就是吐司稍微偏油一點。
龍蝦粄條 $1950
龍蝦是時價，會秤重的拿到桌邊給我們看，滿大隻的波士頓龍蝦，
不過Ruby覺得還是用水姑娘做會比較好吃，這隻龍蝦比較瘦小。
粄條吸收了濃郁的龍蝦湯頭精華，滑順Q彈，搭配整隻新鮮龍蝦，
湯頭鮮美甘甜，滿滿的海味讓人難以忘懷。
價格雖然偏高，但份量足夠多人分享，非常值得一試！
生菜蝦鬆 $550
Ruby第一次看到生菜蝦鬆附上潤捲皮搭配，
這樣的搭配居然意外的好吃。
這道生菜蝦鬆讓人驚艷，蝦肉與洋蔥炒得香氣四溢，
潤捲皮搭配生菜，
加上油條口感爽脆且不膩口，是一道開胃餐點。
紅燒海參 $380
海參燉煮得軟嫩且帶有彈性醬汁鹹香入味，搭配各式蔬菜拌炒，
微辣非常下飯，喜愛膠質料理的朋友一定會喜歡。
酥炸鮮蚵 $380
鮮蚵炸至金黃酥脆，外皮帶著淡淡酥香，內部則保持鮮嫩多汁，
撒上胡椒鹽更能突顯鮮味，非常適合搭配啤酒享用。
鮭魚生魚片 $300
一般生魚片拼盤價格為$250，若選擇全鮭魚則為$300。
生魚片切得厚實，入口即化，油脂豐富細緻，令人滿足。
炒山蘇 $250
簡單的清炒山蘇保留了食材的鮮脆口感，
配上小魚乾和豆鼓，山蘇這樣的做法最好吃了。
古早味小卷 $350
小卷的新鮮吃得出來，口感彈牙，帶出原始的鮮甜，
樸實的古早味做法，讓人一口接一口停不下來。
整體來說食材新鮮度無庸置疑，料理手法也不錯，
每一道菜都呈現出食材最佳風味。加上免費停車便利性，
對於不想大老遠跑到漁港，這裡是值得推薦的好選擇！
【店家資訊】
👉海龍珠水產海鮮餐廳
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠基隆市安樂區基金三路71-7號
☎️02 2434 0066
⏰AM11:00~PM21:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。