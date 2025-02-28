

我們家的二寶欣欣滿周歲，抓周不只是傳統儀式，更是紀錄成長的重要時刻。為了讓親友共享這份喜悅，我們特地選擇了Onederland，這裡不僅場地美，服務也超貼心！

為了方便大家來參加，我們選了一間位於西門6號出口的 Onederland，這裡是專門舉辦抓周的親子活動空間。

Onederland是預約制包場，有抓周流程引導及攝影一整套服務，整個非常方便。

Onederland 位於adidas樓上，面對adidas右邊路口上去，就可以看到樓層指示，搭電梯到10樓就對了。

位於８樓也有一個親子派對空間，我們這次是10樓，專門給小小朋友的抓周派對空間。

10樓 Onederland空間偏向於日系色調，這裡專門為小小朋友設計了抓周派對空間，整體偏日系色調，白色與松木色為主，空間明亮、柔和，非常適合拍攝溫馨的照片。今天我們選擇的方案是當日壽星抓周優惠（平日限定），方案內容有儀式主持人＋抓周道具＋抓周虎衣＋專業攝影＋全家福照＋抓周證書。

抵達後會有工作人員協助帶位，場地內已佈置好抓周區和拍照區。抓周當天超級幸運，台北下了一整個禮拜的雨，剛好抓周當天出大太陽，整體採光非常明亮，我們選擇的時段是下午時段14:00，剛好有微微的陽光灑進來，在整體沒有開燈的氛圍下照片也可以拍得很美。

在入口的右手邊有攝影牆，很適合拍一家人的生活照。

整體佈置的氛圍，嘎慧非常喜歡，現場有許多玩具，可以給小朋友玩，在等待儀式開始前，小朋友不至於會崩潰，周邊的道具挑選得非常細心，場域中幾乎看不見有尖角的地方，幾乎都是使用圓弧形的道具。

這是我們今天抓周的大舞台，現場已經擺好要抓周的小玩具，玩具屬於木色系，小朋友非常適合搭配『淺色系衣服』或者跳「tone」的『鮮艷色系衣服』來拍照。

在預約抓周時，在預約時Onederland會詢問想要哪一種類型的虎衣，有傳統的紅色、粉色跟綠色，可以選擇自己喜歡的『虎衣』；Onederland 會提供多樣抓周職業給爸爸媽媽選擇，其中我覺得比較有趣的有 藝人、百萬youtuber 、攝影師 等多項職業。

先是長輩為寶寶戴上「平安帽」與「虎鞋」，象徵祝福與庇佑。

現場工作人員會用有趣的方式說明每個物件代表的意義，讓現場親友也能參與猜測。看著欣欣一手拿芹菜盯著媽媽看，親友們都笑得好開心，真心覺得這不只是儀式，更是家人間珍貴的回憶時刻。

使用毛線編織的食材，讓欣欣可以體驗自己的抓周儀式：

🧅 蔥：聰明、有智慧

🧄 蒜：懂得精打細算

🌿 芹菜：勤勞、積極、努力向上

🥜 花生：好事花生、長壽

🍎 蘋果：順利長大、平平安安

💰 元寶：長大賺大錢、發大財

🍗 雞腿：能自立自強、不愁吃穿

抓周儀式開始，欣欣順利爬過聰明門，挑選了自己喜歡三樣物品『麥克風、大老闆（杯子）、法官錘子』

抓周儀式中還有一個「摸福虎」的環節，邊摸邊唸吉祥話，為寶寶帶來滿滿的祝福：

手摸福虎 口說吉祥話: 「摸摸虎頭，吃穿不愁；摸摸虎嘴，平安驅邪 ；摸摸虎身，步步高升；摸摸虎背，榮華富貴； 摸摸虎尾，十全十美；摸摸虎腳，學業飛躍。」

最後儀式完成，還幫我們蓋了欣欣的小腳印，整體活動非常溫馨。

抓周結束後，可以在攝影牆前拍家庭照，也可利用場內的道具拍一些可愛的主題照片。

我覺得Onederland 還有個很厲害的戶外露臺，露臺整體使用原木材質，拍照有森林風的氛圍，可以從上方俯視西門町，當天的陽光很美很愜意。

Onederland 的廁所與育嬰空間都設計得非常好，非常適合幫小小孩在這裡舉辦派對。

獨立溫馨的育嬰室。提供獨立沙發與腳踏凳，還有專業泡奶機，整個大大大加分。

推薦Onederland給北部的爸爸媽媽！來這裡抓周很方便、道具齊全，怎麼拍都漂亮，現場攝影風格照片看這裡 >>>> Google雲端 <<<<

小建議：

衣著建議：場地偏白淨日系，建議穿淺色系、米色或粉嫩色的服裝，拍照更協調。

時間安排：下午茶時段光線最好，且小朋友剛睡醒心情佳，活動體驗也會更順利。

預約提醒：Onederland週末檔期熱門，建議提前1-2個月預約。

Onederland 預約資訊

官方網站：https://onederlandtw.com/

Instagram: https://www.instagram.com/onederlandtw/

(我們是直接在ig預約，推薦給大家）

交通資訊

捷運：西門站6號出口，步行約3分鐘

停車：附近有停車場，如誠品武昌停車場、萬年大樓停車場

Onederland 優惠資訊

方案有兩種 一種為90分鐘沒有餐點 / 120分鐘有小點心

Onederland 五星評論禮物

現場給予五則評論可以贈送短影片，還能參加生日金抽獎活動