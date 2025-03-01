哈囉 哈囉

這次阿肥計畫了一趟輕旅行，帶著婆婆跟大小姑們一起出門走走。

請看影片⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

山形閣大廳＆一樓交誼廳-山形閣Lobby

山形閣房型介紹-快快快❗️來個Room Tour吧

山形閣DIY手作活動-影片教你做木屐鑰匙圈

山形閣大人小都愛的遊戲室-山形閣遊戲室

山形閣-明澤聽-早餐來個Simple buffet

山形閣-明澤聽-早餐五選一

因為婆婆的腳開過刀，所以不適合遠距離的行程，心想天氣很冷哪就來去 #礁溪好了，礁溪溫泉遠近馳名，且飯店附近很方便走走吃吃。

因為計畫搭乘客運，想說找個離 #礁溪轉運站最近的飯店，看到 山形閣yamagatakakuhotel&spa

出發前兩天打電話去飯店詢問02/14-02/15是否還有客房，運氣真的很好，如期預定到我要的日期

02/14當天午餐過後直接搭乘葛瑪蘭，其實很快不到一小時的車程就到礁溪了，從轉運站步行到山形閣yamagatakakuhotel&spa也不過短短約10分種（因為婆婆腳程比較慢）

山形閣飯店外觀其實沒有很醒目的感覺，以飯店的建築外觀來看，其實算是很普通

但沒想到進入到飯店大廳，室內的香氛味讓我整個心情變得好放鬆，Lobby超安靜整體就是走優雅路線的

👍👍👍👍👍辦理好入住登記後，服務人員帶著我們一群人上樓

搭乘電梯時，服務人員便一一說明飯店內的各樣設施，

當天15:30-16:30在三樓有個DIY手作 #木屐鑰匙圈的活動，房客可自行至三樓參加。三樓還有遊戲室及健身房，如要到大眾溫泉池，則需搭乘另一部電梯才能到達，

早餐在8樓供應時間07:00-10:00

這房間也太大了吧 ❗️全採木質裝潢，燈光柔和，除了晚上可以看到美美窗景外，還有個自己的陽台，只可惜陽台沒有桌椅，

服務人員說：房內所有瓶裝水、酒精飲料、零食都是免費提供（酒精飲料免費提供，真的是第一次遇到⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️） ，這孩子舒服到睡著........，

我必須說：山形閣yamagatakakuhotel&spa真的很貼心，入住前兩天飯店來電詢問我，兩間房怎麼分配呢❓因為浴衣的男女尺寸不同，所以要先確認避免著裝時尺寸不合。

OMG這.........說真的國內旅遊飯店我住過不少家，住過五星以上的也不在少數，但通常只會接到來電詢問，人數是否有異動及是否確定入住之類的，但山形閣yamagatakakuhotel&spa簡單的一通電話，他們是認真的把我們當貴賓啊

⬆️⬆️⬆️這浴衣是好穿的浴衣，質料親膚屬於較厚的浴衣，顏色樣式男女真的是不一樣🥰🥰🥰🥰🥰

來看看我最在乎的衛浴，衛浴也超大真的超乾淨，從廁所到Shower Room全乾溼分離，還備有Two Sinks，睡前＆起床洗臉刷牙不用搶，房內完全不提供一次性備品，我覺得這點也很棒棒。衛浴用品飯店提供的是 #巴藜寶媞，洗髮沐浴是同一瓶（淡香檸檬馬鞭草）及潤髮乳都超級好用

這房型真的太讚了，可以邊泡湯邊賞夜景，如果覺得房內的太小，也可以到大眾池去泡裸湯歐😚😚😚😚

卸下行李，看完房間，走吧❗️❗️來去三樓DIY手作 #木屐鑰匙圈，

⬇️⬇️⬇️飯店內的展示品

⬇️⬇️我們做的

自己動手做- 木屐鑰匙圈，同一層樓還有可以讓大人放飛小孩的遊戲室

如果你們是一群好友一同出遊，8樓還有一個交誼廳還有露台，很適合三五好友買點宵夜及小酒，小酌聊天，山形閣不論走到哪，都讓人很想直接躺平啦☺️☺️☺️

山型閣的隔音真的很好，我們三個人一夜好眠，第二天早上直接前往餐廳，早餐在山形閣-米澤廳用餐，米澤精選早餐有五種套餐及Simple buffet有沙拉、水果、粥品、麵包、咖啡及果汁，另外還一早的蘭陽平原真的很美，美到讓你眼睛都捨不得離開。

早餐五選一-美式精選早餐，早餐真的很美味，Simple buffet雖然不大，但絕對可以讓吃飽元氣滿滿，再回房泡個湯，退房後還可以再去買個伴手禮，兩天一夜的行程，讓你充滿電在回程。

山形閣目前有許多活動，價格很優惠，可以至官網查詢

山形閣官網

飯店位置：宜蘭縣礁溪郷中山路二段187號