台中首創小豬燒軌道！燒肉結合創意串燒，軌道送餐、百道食材通通吃到飽！！！

台中第一家以軌道傳送燒肉、串燒吃到飽店開幕囉！ 築崎燒串放題 除了以多款特色創意肉捲串為主，還有嚴選燒肉、燒串、海鮮、野菜、甜物等均以軌道傳送到你的位置，過程相當有趣，好像在吃單點迴轉壽司般，除了點餐軌道送餐以外，現在另一區還有準備日式自助百匯供大家拿取。

築崎燒串開幕好康活動 ：3/1（六）→3/9（日）

來店消費人氣或極盛方案，追蹤「 築崎燒串放題 」粉專，並穿著現場道具拍照打卡：

♡ 3/1→3/5 免費招待 和牛吃到飽

♡ 3/6→3/9 免費招待 鮮蚵吃到飽

加碼再送！每人新春紅包1200元現金券

結帳加入line@好友立即送，限下次消費使用，每次消費折抵200元

築崎燒串放題 位置就在築崎相撲鍋物北屯旗艦殿的後方，順興街329之3號，周邊算是很好停車的區域唷！

加入皇家築粉可享更多優惠活動，可於現場參考！

集團品牌-築崎鍋物女神節活動：3/1(六)~3/9(日)，凡來店消費即可參加幸運轉盤

【幸運轉轉樂優惠一覽】

🎁免費招待A5和牛一份

🎁單點肉品任選半價

🎁海鮮拼盤任選半價

🎁消費重量鍋套餐，熱炒三饗優惠價+49元

同桌皆可加碼獲得🧧新春紅包500元

💥憑築崎相撲鍋物三月份發票可至築崎燒串享九折優惠

店內以日式木質裝潢為主，更以挑高的空間給人無壓迫感的用餐氛圍，在間距上不會覺得擁擠，４人位置提供一個烤爐，如果人多也有６人位置提供２個烤爐，內側的間隔則是軌道區。

餐桌上均擺放優惠活動、烤肉專用夾子、餐具以及小垃圾桶等。

一落座就能清楚的知道店家當下的活動資訊，立馬來個五星好評送水果氣泡飲，加入Line好友立即送100元現金抵用劵，加入皇家築粉優惠更多唷!

築崎燒串放題菜單 ，價格有平日午餐$588、$738、$988，晚餐/假日有$688、$838、$1088等，差別在燒串和創意肉卷串的品項多寡，還有海鮮、燒肉、甜點的選擇，然後中價格以上才有提供小豬蔬菜燒(自由配)，如果想要吃小豬燒酒蝦、小豬胡椒蝦、小豬麻油雞、小豬薑絲鱸魚等10種食材，記得直接點最高價格來吃就對了！還有贈送啤酒、水果氣泡飲無限暢飲！

喜歡吃鮮蚵的朋友亦可加價$99就能享受鮮蚵無限量吃到飽，確認價格後，店家就會給一張QR碼給你做為點餐使用！

（ 未滿１８歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒 ）

第一次來服務人員會以特色扇子來介紹自家的用餐方式，不只是清楚也很有意境。

日式自助百匯吃多少夾多少，以不浪費為原則！現場有現炒熟食、炸物、霜淇淋、麻辣燙、飲品均無限供應，且會不定時更換菜色唷！

大人小孩都愛的炸物有雞塊、薯條、地瓜球、雞柳條。

醬燒豬肉、咖哩醬，可以與一旁的白飯搭配，做成咖哩飯或豬五花丼飯唷！！

玉米貢丸湯；海帶豆腐味噌湯，右上則是日式關東煮(昆布)，右下是麻辣關東煮內有貢丸、火鍋料、玉米、蘿蔔以及肉片。

當日的熱炒類有炒高麗菜、牛肉炒青椒、蒜香鮮蝦、涼拌花椰菜，以上菜色會不定時替換喔！

不用懷疑還有甜甜的紅豆包。

飲料區有汽水、茶類、果汁等，還有自己動手擠的霜淇淋以及雪花冰，當日提供黑糖奶茶雪花冰。

還有許多人喜歡的美粒果冰沙以及飯後需要來一杯咖啡的咖啡機。

燒肉不能錯過的小菜黃金泡菜、韓式泡菜，以及多款調味料都是自助拿取。

以QR扣的方式點餐後，再以專屬軌道將食材傳送到你的位置，真的很有趣且便利性高。

一開始店家會幫顧客出基本的創意肉卷串綜合盤，讓你能吃到築崎燒串的特色美食。

並會在串燒旁依序放上口味名牌，讓你清楚的知道是吃了啥口味的創意串燒，這一點很貼心呢

蘋果豬肉卷 真的很搭，有了蘋果的脆甜加上豬肉的鹹香，一整個超對味！小凉還是第一次吃到 蜜桃牛肉卷 ，想不到不違和，但我們在牛肉卷的外表撒上七味粉滋味更棒！

培根干貝 串，培根片將干貝圍繞包起在放入烤盤中烤，那鹹香的培根配上鮮甜帶Ｑ的干貝，吃起來鹹甜鹹甜，是大人小孩都會愛的串燒！ 年糕豬肉卷 可以說是吃過一串後，會想要再來一串的肉卷之一，豬肉跟年糕不得不說是好朋友，豬肉的油脂融入年糕中，那烤過的年糕帶點微Ｑ的軟勁與豬肉在嘴巴內散發美妙的層次口感，真的粉好吃，尤其再撒上海苔椒鹽更是一級棒！

番茄牛肉卷 ， 龍蝦起司豬 ，這兩款再吃的當下都要小心內餡燙口喔！

番茄牛肉卷再入嘴時番茄會突然在嘴內爆炸，口腔內充滿了番茄的果香，卻不會將牛肉片的肉香味掩蓋過去，清爽又好吃！龍蝦起司豬一口咬下滿滿的龍蝦沙拉爆漿而來，口感彈牙帶著濃郁海鮮味與豬肉的軟嫩結合一起，堪稱海陸大餐！

建議在烤串燒或時蔬的當下，盡量以小火為主喔！

生菜豬肉卷 ，有肉有菜怎樣吃都不膩嘴又清爽！ 剝皮辣椒豬肉卷 ，那噴香的豬肉包覆著剝皮辣椒，柔軟帶油花的肉質夾帶的剝皮辣椒香氣在口裡漸漸化開，吃起來鹹香十足，剝皮辣椒的微辣風味讓滋味更是不膩！

有著可愛的小豬外型、裡面裝著不同的食材，是非點不可的餐點之一！尤其小豬直接跟著軌道來更是可愛，當下必拍必錄影片跟好友們分享呢

我們點了 小豬胡椒鳳螺、小豬蛤蠣絲瓜、小豬蒜頭雞、小豬胡椒蝦 。

直接將小豬放在烤盤上，大約悶８分鐘左右即可。

或是五分鐘就打開看看吧！記得以夾子來夾豬頭、阿某可是很燙的喔！ 蒜頭雞 一打開、空氣間瀰漫了蒜頭香氣真迷人，雞肉很嫩且吸滿了蒜頭湯汁，超美味！

蛤蠣絲瓜 海味滿滿，只是蔥末當下給了不少，年輕人不愛過多蔥味，但小凉個人偏愛XDD

小豬胡椒蝦 ，胡椒整個趴附在蝦殼上，很入味！蝦子鮮甜又彈牙、只是我缺了剝蝦達人XD

吃燒肉、串燒就是要配上一杯冰涼爽口的生啤酒啦！！立馬先來上一大口，那入口豐盈綿細的泡沫加上細膩的麥氣，更是清爽甜潤啊～～～

（ 未滿１８歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒 ）

另外我們還點了彈珠汽水以及水蜜桃氣泡飲，都是搭配燒肉的好夥伴。

只要是點最高價位，即可+99元升級逸品三盛有日本A5和牛、伊比利豬梅花、法式小羔羊。

3/1→3/5來店消費 人氣或極盛方案，追蹤「 築崎燒串放題 」粉專，並穿著現場道具拍照打卡：免費招待 和牛吃到飽

日本A5和牛，油花相當的漂亮！

放入烤盤大約３秒就可以翻面，再３秒就立馬開吃，建議撒上些許山葵椒鹽風味更棒！

除了升級烤鮮蚵只要＋９９元就能無限吃以外，目前搭配開幕活動(3/6→3/9)來店消費人氣或極盛方案，追蹤「 築崎燒串放題 」粉專，並穿著現場道具拍照打卡就免費招待鮮蚵吃到飽。

鮮蚵一點腥味都沒有，且每一顆鮮蚵都相當的飽滿！一入嘴咬下，海鮮的湯汁在嘴裡噴射，滋味甘甜好肥嫩，那鮮味絕對讓你大呼過癮！

沙朗牛排

沙朗柔軟的口感帶點油花的滋潤，單吃的美味就令人驚豔！

豬松阪 切得很大器，所以再烤的當下建議不要太大，再快好的時候可以利用剪刀剪成小塊狀更好食用喔！

不得不說我們烤工很厲害，這豬松阪讓我們烤得相當美味，外表帶點焦香、肉嫩中帶脆，吃起來有嚼勁，還帶有肉香味，難怪老饕必續好多盤XD

香雞翅 ，通常小涼會先將雞皮的部分往底部放，讓他有點熟度再換面。

你看看這雞翅讓我顧得有沒有很漂亮，這雞皮酥香肉又嫩呢，一旁的 法式小羔羊 深得我家女孩的喜歡，他說沒啥羊腥味且肉很嫩他很愛，喜歡吃小羔羊的朋友來到這可以大吃一番！也證明了這一次築崎下重本，再選肉這一塊很用心去挑選，讓顧客吃到品質優等的好肉！

澳洲橫膈膜 ，口感鮮嫰又具咬勁的牛橫膈膜也是老饕的愛～

烤過的 櫛瓜 依舊保有清脆，清甜可口!

烤 香菇 吃起來鮮滑又軟嫩，而且非常的好吃又juicy，撒上椒鹽多了另一層風味，也讓香菇本身的甜味更釋放出來呢～

杏鮑菇 也是烤肉時，不可或缺的時蔬之一。

最後少不了甜點，我們點了 棉花糖、日式糰子、日式麻糬、一口酥 。沒辦法我們有個甜點女孩！

棉花糖外皮被烤得焦黃，裡面白白軟軟，烤得有點融化狀，一口咬下去有爆漿的快感與甜香呢

日式糰子 被小涼烤到有點像似長條型的日式麻糬(笑翻)，建議可以去飲料區拿煉乳來加入吃，風味更棒喔!

最後少不了霜淇淋以及雪花冰的加持，雪花冰旁還有許多配料可以自己加，亦可在淋上巧克力醬，我加甜點控超愛!

Inline訂位 ： 築崎燒串放題

3/1（六）→3/9（日）

來店消費人氣或極盛方案，追蹤「 築崎燒串放題 」粉專，並穿著現場道具拍照打卡：

♡ 3/1→3/5 免費招待 和牛吃到飽

♡ 3/6→3/9 免費招待 鮮蚵吃到飽

現場和服有大人；小孩男女都有，一旁還有扇子、雨傘、夾腳拖可供顧客拍照唷～

享受完美食，要離開前需至結帳區來結帳喔！如有不懂可以請教服務人員，長輩亦可請服務人員幫忙。自助結帳機可收現金、Line Pay等方式結帳相當便利。

築崎燒串放題 不只是可以吃燒肉、更是可以吃到更多無限創意串燒，最特別的就是小豬燒啦！將小豬燒放入烤盤中拍照或是錄影片放限動跟朋友分享，更造成一股旋風呢～～

築崎燒串放題

電話：04-24351329

地址：台中市北屯區順興街329之3號

平日/假日：11:00-凌晨02:00（最晚收客時間凌晨00:30）

FB粉專： 築崎燒串放題

Inline訂位： 築崎燒串放題