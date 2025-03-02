嘎慧素食餐廳口袋名單——三德六味，如果你正在尋找美味又健康的素食餐廳，那麼「三德六味」絕對值得加入你的口袋名單！這間位於台中美術館附近的素食餐廳，原本以簡餐為主，最近正式轉型為自助餐，讓顧客可以自由夾菜、秤重計價，享受更多樣化的餐點選擇。這次來訪，我們不僅被它的新裝潢與舒適環境吸引，也發現它的菜色比以往更豐富，完全不使用素食加工品，是看得見的圓形食物，讓人吃得更健康、安心。如果你也想偶爾吃點素食、減少油膩負擔，或是單純想品嚐美味又用心製作的料理，那就一起來看看這間轉型後的「三德六味」到底有哪些亮點吧！

全新裝潢，日式簡約風格，用餐環境更舒適

三德六味位於台中西區五權西四街，距離美術館與綠園道不遠，環境清幽，尤其平日中午停車相當方便，對開車族來說是一大優勢。

店內經過重新裝潢後，整體風格以日式簡約風為主，原木色系的桌椅、溫潤的燈光設計，再搭配超大的落地窗，營造出明亮且寬敞的用餐氛圍。

如果你是喜歡安靜、乾淨的用餐環境，那麼這裡絕對能滿足你的需求。即使是一個人來，也可以靜靜享受一頓悠閒的午餐。

主打原型食材，少加工更健康

與許多傳統素食自助餐不同，三德六味特別強調**「少加工、食材原型」**的理念。

傳統的素食便當或自助餐常常會使用大量的素料、仿葷食（例如素雞、素鴨等），這些加工品雖然口感類似肉類，但通常含有較多的添加物、油脂或鈉含量，對身體未必是最好的選擇。

但三德六味不同，它的菜色以原型食物為主，例如各式新鮮時蔬、菇類、豆類、薯類，甚至連調味都比較清爽，強調食材的自然風味，讓人吃起來更有安心感。

這樣的飲食方式，不僅適合素食者，也適合想要清淡飲食、偶爾吃素的朋友們。

秤重計價，價格透明，CP值高

轉型成自助餐後，三德六味的用餐方式變得更靈活，不需要再點固定的套餐，而是可以自由夾取自己喜歡的菜色，最後再秤重計價。

這樣的方式有幾個好處：

自由選擇份量，不會浪費食物 ：想吃多少就夾多少，不會因為點了套餐而吃不完，對於少食量的朋友來說很友善。

價格透明，不怕踩雷 ：以前點套餐時，有時候會遇到「不小心點太多」的狀況，但現在完全可以根據自己的預算來選擇。

不受「自助餐阿姨心情」影響：傳統自助餐有時會因為店員的盛裝方式不同，而影響價格或份量，但這裡完全是自助秤重，公正又透明。

我們這次兩個人用餐，整體下來約 200～300 元，價格合理，CP 值相當不錯！

飯類選擇：白飯 or 五穀飯

來這裡用餐，飯類有兩種選擇每碗 20 元：

白飯 ：適合喜歡傳統米飯口感的朋友。

五穀飯：更養生的選擇，富含纖維，讓整餐更有飽足感。

可以依照自己的飲食習慣來選擇，對於重視健康的朋友來說，這一點非常加分！

免費提供飲品與湯品

三德六味還提供免費的飲品與湯品，可以無限取用，真的很佛心！

楓葉茶 ：帶有微微甘甜的香氣，餐後來一杯剛剛好。

香菇湯 ：湯頭非常濃郁，幾乎每一口都能撈到菇類，真材實料。

甜湯：每天可能會更換，不過這次喝到的是小湯圓，甜度適中，適合當餐後甜點。

很適合偶爾吃下素時，或者想吃健康餐不想吃肉的朋友。

盤子比較大，放一碗自助餐的飯讓大家參考一下份量，個人覺得整體cp值不錯，東西好吃乾淨，如果都夾沒有湯汁的蠻划算的。

推薦必吃的幾道菜色

這次我們品嚐了多道菜，其中幾道特別喜歡，值得推薦給大家！

1. 時蔬炒香菇

這道菜簡單但美味，使用新鮮的當季蔬菜與菇類拌炒，吃起來口感鮮嫩，帶有自然的甜味，完全不需要過多調味就很好吃！

2. 乾鍋花椰菜

帶點微辣口感，非常下飯！花椰菜的爽脆搭配香辣醬汁，讓人忍不住一口接一口。

3. 三種不同的地瓜

這次吃到三種不同品種的地瓜，每個口感都不同，但都很甜，適合喜歡地瓜的朋友。

其中有一種地瓜口感較扎實，適合喜歡口感飽滿的朋友。

外帶選擇：精緻商業餐盒

如果沒有時間內用，三德六味也有提供便當盒，而且最近還推出精緻商業餐盒，外觀相當精美，適合外帶或公司訂餐。

餐盒內的菜色搭配得宜，兼顧美味與健康，無論是個人用餐或團體訂購，都是很好的選擇！

如果你偶爾想來點健康無負擔的餐點，或是單純想吃一頓清爽、無油膩感的素食，那麼「三德六味」會是一個很棒的選擇！

📍 地址：台中市西區五權西四街（美術館附近）

🚗 停車：平日中午停車方便

⏰ 營業時間：請參考店家最新公告