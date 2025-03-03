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竹北扭8玩具 扭蛋、盒玩、設計師IP潮玩泡泡瑪特、小鸚鵡BEBE還有吉伊卡哇ちいかわ自製一番賞

2025-03-03 14:05:16 文字：京少
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京少

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吉伊卡哇ちいかわ一番賞！交到好朋友就是會推你入坑 XD 最近一番賞超紅的，不過這不是爆料，而是現在也有店家自製的一番賞！竹北扭8玩具在竹北遠百附近，主打是親子一同來玩的扭蛋、各種潮玩IP、盲盒、電玩類、動漫類手辦和一番賞！就算不買玩具也只是來看一看，都能覺得相當放鬆喔！

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HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；
與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]

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📍扭8玩具
地址 : 新竹縣竹北市成功一街8號
時間 : 13:00–21:00 (周三公休)
電話 : 03 667 0294
粉專 : https://www.facebook.com/No8toys/

內容目錄

一番賞小獎賞免費分享

一番賞的抽獎很講運氣，如果大獎被抽光，一些F賞、G賞如果不夠特別就會變成遺珠，店家很大器的直接來做活動！只要到店打卡就可以挑選一個自己喜歡的遺珠賞，如果願意支持店家，也別忘了可以扭顆扭蛋買個盒玩支持一下店家喔！

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一番賞

一番賞科普，由日本引起的玩具抽獎，每抽約在300元左右，獎項以A賞至F、G賞不等，但是價值性在粉絲心中不一定A賞就比較好，我也看過B賞在網路上的販售價格高於A賞，獨特性還是很重要；除了抽獎外，還有像最終賞等有趣的設定，所以推出之後到現在都很受歡迎！

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這是被燒到的是這個吉伊卡哇啦！一次抽五賞其實還真的很爽！而這個一番賞就是扭8玩具自製，玩具的性價比更高！

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店內空間可說是被塞得滿滿滿，身為一個前玩具人看到嘴角還是上揚了起來！每一吋空間都被細心規劃，展示著琳瑯滿目的玩具與收藏。難得的是，這裡還有座位區，讓你能夠坐下細細品味每一件玩具的獨特之處。我還問了老闆娘，怎麼會有甜點櫃！？因為之前店內是結合甜點和玩具，而現在就把甜點櫃擺上有趣的食物類盒玩，感覺還真是一點都不違和阿！

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扭蛋區

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擺放著造型可愛的潮玩IP，像是在邀請你來欣賞它們的小世界。

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哥吉拉收藏

扭8玩具的亮點！哥吉拉收藏區！

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寶可夢耿鬼區

前方櫃檯的寶可夢耿鬼區和寶可夢模型區

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泡泡瑪特

不能錯過的當然還有泡泡瑪特

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盒玩

除了扭蛋現在經典的盒玩也非常豐富

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人魚漢頓

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可愛的水豚我自己也買了一盒阿~~

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喜歡的盒玩不想盲買也可以直接大盒帶回家

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線條小狗

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小鸚鵡BEBE

前方這區知道的人可能比較少，是大陸設計師設計的IP : 小鸚鵡BEBE

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還有老闆娘從大阪環球影城帶回的爆米花桶，這兩尊初號機哥吉拉這樣一擺就超有氣勢的！

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現在很多玩具店都充斥著大人化，大金額的GK擺設，或是大量的一番賞充斥，能夠同時滿足大人和小孩玩玩具的天真想法逐漸變少，有時候大人或成人向的GK或是雕像也不太適合小孩子逛的時候看到，來到扭8玩具沒有這個問題，大量的扭蛋和盒玩，在這裡依舊能夠看到小朋友看大人的童年回憶，也可以來這邊看看最近的文化產業流行些什麼，也可以增加看自己小孩的對話機會，像現在小草雖然長大了，除了功課上，動漫和遊戲的文化也是我們的聊天項目之一，跟小朋友一起玩玩具，也是現在大人們的課題哦。

 

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