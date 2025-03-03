南投半日遊 | 尋訪歷史古蹟 武德殿/藍田書院/福瑞堂 在昭和小白宮吃新台菜創意料理

南投市半日遊古蹟巡禮，我們一口氣造訪了福瑞堂、武德殿、藍田書院，南投市的三大歷史建築，在有南投小白宮之稱的福瑞堂>，嚐到台菜創意料理；並在二樓的微光曼曼>咖啡廳，穿上旗袍，品味民初復古風古色古香的風情及美好的下午茶時光。

這幾年艾方妮一直往南投跑，但大部份都集中在埔里、魚池、日月潭，真的是一次都沒有踏入南投市。這次終於有機會來到南投市，來認識一下這個民風純樸的城鎮。

這天特地起了個大早，來有百年歷史的南投市場吃早餐，品嚐已有一甲子歷史南投意麵老店- 友德意麵 。

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南投景市點推薦 福瑞堂 稅務出張所

「福瑞堂」坐落於昭和11年建造的和洋式建築內，這座歷史悠久的建築見證了時光的流轉與記憶的沉澱。它曾是日治時期臺中州的首座稅務出張所，如今更是全台僅存的日治時期官署廳舍，承載著珍貴的歷史足跡。福瑞堂的董事長，深知這裡每一寸土地都講述著豐富的故事，為了讓這份歷史得以永續傳承，他決心讓這座古蹟重現光彩，吸引更多人前來感受時代的脈動。

福瑞堂的名字，源於創辦人的姓名，象徵著幸福與祥瑞。由於曾是稅務出張所，跟錢相關，館內的窗櫺保留了圓形，即是錢幣的形狀。

店內的櫃台設計靈感源自於傳統的藥櫃，巧妙融合了復古與現代的風格，讓人彷彿置身於一個時光交錯的空間。

福瑞堂 場地租借

這個寬廣的大空間，提供主題包場、客製婚禮、限定婚紗等租借使用。

這天是有劇團租下做為演出場地。

福瑞堂創意台菜餐廳

當我們走完歷史建築後，正好來到用餐時刻，我們預訂了福瑞堂一樓的餐廳來用餐。

福瑞堂創意台菜餐廳 餐點介紹

福瑞堂「新台菜創意料理」對台灣傳統飲食文化進行了精緻且創新的詮釋，在保留傳統辦桌文化精髓的同時，將其升級為更符合現代口味和美感的「新台菜」。位於台灣的心臟地帶，福瑞堂以精緻的料理和精心設計的擺盤，不僅帶來絕佳的味覺享受，更營造出視覺的饗宴，贏得了年輕一代的青睞，成功顛覆了過往對台菜的傳統印象。

茶汁銷魂東坡肉 $328

這道是滿滿茶香的特色菜，挑選90公斤左右黑毛豬，油脂與瘦肉完美三層比例的正五花肉部位，蒸過後小火慢燉一小時，最後再收汁，達到「濃油赤醬、重糖豔色」。

精選南投產烏龍茶加入滷汁中提香提色，隨之附有一壺茶香滷汁，可以自己淋自己調味。燉至軟嫰的東坡肉，肥而不膩，入口即化，口齒留香。

台式椒鹽脆雞 $128

以小竹籃當容器，多了文青的風格。雞肉脆口多汁極致鮮嫩，拌灑特製台式椒鹽，是熟悉的台味。

麻油三杯雞 $228

小砂鍋盛裝的經典台菜，上桌持續以小火激發醬油和麻油的香氣，撩人鼻氣。

三杯雞肉口感紮實，醬汁甜美帶鹹香是白飯殺手。

雞仔豬肚鱉湯 $588

經典必嚐的辦桌古早味隱藏版料理，老牌總鋪師名湯，集功夫、經驗、火侯於一身的名貴珍品，把豐富高營養價值鱉肉、豬肚、土雞的精髓小火煲煮2小時融入湯中，滿滿膠原蛋白及各項維生素，不只是調養身體的補湯，還可以養顏美容！

懷舊紅燒魚翅羹 $388

來自總鋪師的手藝，紅燒魚翅羹超豐富的用料，有魚翅、蝦米、扁魚、白菜等，是難得的古早味辦桌手路菜。

涼拌萬巒豬腳 $198

涼拌方式讓豬腳更軟嫩Q彈，每一口都保留滿滿膠質滑嫩口感！

芋香金沙球 $128

外面是香酥的芋泥球，內餡是奶香金沙內餡，吃一口有著香綿芋泥和奶香滑順的香濃滋味。

燙⻄蘭花 $168

綠花椰菜切小朵狀放入沸水中汆燙至熟，經由適度調味，入口清爽。

開運黃金流沙包 $78

剝開就開運！Q彈的外皮包覆鹹蛋黃製成的濃郁內餡，一口咬下金黃流沙四溢，幫大家補充滿滿好運氣。

桂菊靜心茶 $150

以桂花為基底的複方花草茶。花草流淌清甜與滋潤，有如一抹暖陽，無咖啡因配方，晚上睡前也能放心喝。

金萱茶 $150

純正「臺灣茶樹品種」硬枝紅心+臺農8號配種的金萱茶，帶有獨特的牛奶糖香氣伴隨淡淡花香，是其它茶種中較難品味到的特殊風味。

福ク冰淇淋 $118

可愛的造型超療癒！柔滑的膠囊冰淇淋入口即化，搭配甜筒、餅乾和Q彈的珍珠，吃起來更有口感。

有香草及抹茶口味。

這個是有著逗趣表情的芒果口味。

一樓餐廳優惠活動

10~12月來店禮(加入LINE@)送台式椒鹽脆雞一份

冰淇淋每份$118，第二件半價

用完餐後，我們到二樓參觀。

二樓備有風華廳及花裳廳，可提供電子螢幕、投影布幕、麥克風等設備，可供求婚或商務使用。

特地保留舊有的斜屋頂，高挑的樑柱，是目前罕見的建築工法。

微光曼曼復古咖啡廳

二樓的牌匾寫著，而現今成為微光曼曼復古咖啡廳。

步入微光曼曼咖啡廳後，無不被復古風情所吸引，彷彿走入民初的時代劇中，置身在古色古香的情境之中。

精心營造出昏暗卻具有開放感的浪漫氛圍，充滿了50年代上海的時髦復古風格，每一處都經過精心設計，同時融入了現代美學的精髓。從沙發到柔和的燈光，無不體現著對遊客舒適體驗的重視。

來到微光曼曼，時間似乎慢了來下，可以獨自一人沉浸於思緒中，也可以與三五好友聚首喝咖啡品茗，來此享受一段充滿詩意的時光。

微光曼曼 下午茶介紹

經由這次的旅程，又認識了許多志同道合的好友，實在太開心了！我們以茶代酒來紀念這樣的相聚。

雲瀑拿鐵咖啡 $140

人氣必點咖啡！獨特手法及奶泡的綿密打造出如雲瀑落下般的視覺享受。

烤糖珍珠鮮奶茶 $140

經典不敗珍珠鮮奶茶，香醇濃郁的奶香和茶香，加入ＱＱ珍珠，最後鋪上一層焦糖炙燒，滿滿一杯奶香茶香焦糖香！

湛藍星空 $110

招牌氣泡飲，藍柑橘的幽香在氣泡中迸發，與百香果的酸甜形成絕妙的搭配，清爽口感、美美的視覺是打卡首選。

奶蓋綠茶 $130

南投產高品質綠茶，加入鮮奶調製的濃郁鹹甜奶蓋，一杯就能品奶、品茶、品奶茶的三重享受。

炸物雙拼 $108

雙拼有甜不辣與蘿蔔糕的組合，另一為椒鹽脆雞與地瓜球的組合。其中我們很愛蘿蔔糕的口感及味道。

福心燒 $68

嚴選保濕性絕佳的日本昭和蛋糕專用麵粉，麵糰經過「燙麵」改變筋性，並以隔水蒸烤的方式烘烤而成，綿軟帶香內夾獨家配方卡士達醬微甜不膩，尤其是略帶冰心感，口感令人驚喜，是最佳飯後甜點。

註：任一飲品搭配「福心燒」心動價只要NT$140

傳統的茶文化與現代的設計理念交織融合，在這樣舒服的品茶空間，我們有了一場不一樣的午茶體驗。

福瑞堂 旗袍租借

來到這座歷史悠久的建築，若是能換上旗袍，感受當時的風華，也不枉走上這一遭。

穿上旗袍後，與牆上珍貴的黑白照片，是不是也不違和了！

前陣子由王家衛執導的知名陸劇，讓我們見識到九十年代金碧輝煌的上海，如今我們也彷彿回到那樣的年代。

大家也可以到後方的大草坪取景拍照，就像民初的國民小姐姐，清新脫俗。

真的不要錯過旗袍體驗，真的很難得的經驗呢！

最後大家穿著旗袍一起在大門口留念，是不是更加地印象深刻呢！

在南投市這片土地上，福瑞堂成為喧囂中的一方淨土。午後的陽光透過古老的窗戶灑落，映照在精心打蠟的地板上，帶來一股無與倫比的溫馨與安逸，讓每一位駐足於此的訪客都能感受到幸福的餘溫。

福瑞堂，不僅僅是忙碌生活中的一處歇息地，更是南投市深厚歷史的縮影。這裡，將過往的記憶與今日的繁華融為一體，為現代人心中留下一段段溫暖的回憶。

福瑞堂 南投稅務出張所 基本資料

官網：https://www.furuitang.com.tw/

Google地標：福瑞堂 創新台菜

https://maps.app.goo.gl/ZBNEfW9xXf9BNBCc8

福瑞堂 創新台菜

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IG：https://www.instagram.com/furuitangtwfood/

微光曼曼

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61566035491860

IG：https://www.instagram.com/weiguangmanman/

地址：南投縣南投市中山街260號

電話：049-223 1598

營業時間：每日11:30–19:30

南投市景點推薦 武德殿

武德殿（南投縣文化園區）是全台首座以傳統建築再利用進行規劃的歷史園區，建築主體以日治時期武德殿修復而成。原建於西元1937年，先後曾延用做為演武場、縣警察局、省山地農牧局、員工消費福利社及縣環保局等場所。園區內除了武德殿，還有縣史館、南投陶展示館、南投縣藝術家資料館、縣史圖書文獻室。考慮自然氣候因素及氣派，將建築物架高，十分宏偉，進入時需沿台階步步高升，有參拜意味。

這天我們很榮幸，由南投旅遊達人-連繡華先生，來幫我們導覽。

一進門的大廳不定期舉辦展覽。

最近的展覽是以為主的展覽，這個名為的作品，是2020年台北國際花卉博覽會的作品。

這個作品名為，將人體之美幻化成一組優美的椅子。

南投武德殿在日據時代，曾作為警察練習柔道與劍道的場所使用。現場有規劃一區透明玻璃，可見到地板底下的結構，還設有彈簧，是標準的劍道地板配備。

武德殿 南投陶展示館

南投的陶工藝，至今有200多年的歷史。

館內主要展示先民使用的各類陶器用品，如筷籠、案奉、香爐、火爐、夜壺、油罐、枕頭、花台、茶具及陶製神像等。

館內並有陶土的種類與特質、成型技法與裝飾技法、窯的介紹、現代陶藝等的介紹，引領參觀者穿越時光隧道，領略早期南投陶藝之美。

武德殿 縣史圖書文獻室

每個資料像巨型書本一樣，可以拉出看詳細資料，看完推回去即可，多了趣味性。

在側門旁的小廣場，立了幾個舊時的器具。其中最右側的石頭，中間挖了一個洞，是什麼作用呢？

原來是放手施力的地方，是古時武狀元測試用的，我們實際操作，真的很重，用盡吃奶力氣，石頭依然文風不動。

這些散落在草地上的器具，是專門來捻碎製作芝麻油用的。

南投武德殿 基本資料

地址：南投縣南投市彰南路二段65號

開放時間：09:00~17:00

休館日：每週一

南投市景點推薦 藍田書院

藍田書院於清道光十一年(西元1831年 )冬興工，道光十三年竣工，取名自「冀青出於藍，以共與孝弟力田之科也」。民國七十四年內政部定為國家第三級古蹟。並獲選為「臺灣宗教百景」，與草屯鎮登瀛書院、集集鎮明新書院並列為南投縣3大古蹟書院。富含人文歷史與地方特色的宗教古蹟景觀，是名符其實的文武廟，也是南投市聞名地標 。

藍田書院 奇賢門

傳統寺廟之門宜開龍邊，因藍田書院龍邊無出口，乃設於虎邊。奇賢門如屏如門呈L形， 依「九星吋白法」精心施設，間隔雙邊通路，避免院門大開雜穢直入，以此奇賢門來破煞，高七尺二吋，以青斗石與大白石合砌，中為圓銅鏡，旁環以漢白玉螭虎紋，為少見之藝術設計。

藍田書院有分前後殿，後殿為二層樓高，屋脊構造為傳統式建築，並融合全院景觀。

藍田書院不僅是書院還可以拜文昌帝君，濃濃的書卷氣搭配古色古香的三合院閩南式建築，是一個有濃濃中國建築風格的拍照景點。

藍田書院 鯉躍龍門

正殿前庭院設有半月池，古代學宮稱為泮池，池內鯉魚昂首代表「鯉躍龍門」之意，象徵及第、考試及格。 因此考前不少考生都會來求個吉利。

藍田書院 敬聖亭

敬聖亭又稱聖蹟亭、惜字亭、敬字亭，乃昔日重視文化、珍惜字紙，並祀文昌諸神的建築物，作為焚化字紙的地方。對有寫字的紙張，不隨意丟棄，廢棄時也收集後放入敬聖亭火化，勸導民眾對文字及知識的敬重。

全院規劃設計之古色古香木雕、石雕、交趾陶、彩畫，其題材均寓意深長富教育功能。

藍田書院 正殿

外檐裝修以石雕壁堵及木雕櫺子窗組合構成，是常見的閩南式建築構造；主祀文昌帝君的正殿。

殿內外的色彩很是鮮豔，藍、紅、白、金配色令人印象深刻。

利用拱門做前景，搭配鮮豔的背景，亦能在傳統建築內拍下網美照。

藍田書院 育英室

這個育英室，有免費閱覽室的功能，不少學子會來此K書，由於沒有冷氣，所以夏天裡就真的是”苦讀”了！開放時間請洽院方。

南投藍田書院 基本資料

地址：南投縣南投市文昌街140號

電話：(049)2221184

開放時間：06:00~22:00