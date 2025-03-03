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新北市三重區新北市三重區三重美食-油飯-妞妞客家油飯

妞妞客家油飯 三重區力行路 油豆腐 綜合湯 more
2025-03-03 14:41:00 文字：peixunlan
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妞妞客家油飯

phone02-29883005
place新北市三重區力行路一段89巷6號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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