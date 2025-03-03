壹直串麻辣鴛鴦 ｜麻辣控必收 ! 台北信義區宵夜吃鍋新名單，超佛心串串只要銅板價12元~

麻辣控必收 ! 台北信義區宵夜吃鍋新名單，開幕就造成洗版風潮的【壹直串麻辣鴛鴦】，主打中國道地的麻辣串串，超佛心串串只要銅板價12元，品項更是多到讓人選擇障礙，搭配四種不同辣度客製化選擇，愛吃辣的朋友絕不能錯過~

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

壹直串麻辣鴛鴦 環境分享

▼【壹直串麻辣鴛鴦】位於台北市大安區通化街8號，從信義安和站4號出口走路3分即可抵達，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【壹直串麻辣鴛鴦】從用餐環境就相當火辣辣，艷紅色搭配中式元素的設計，讓人有種快樂又熱鬧的氛圍，共有兩層樓的用餐空間，包含基本的四人座位，以及多人大桌聚餐的位置。

▼【壹直串麻辣鴛鴦】的串串均一價12元，冰箱內食材擺放整齊乾淨，品項更是豐富到讓人選擇障礙，包含溫體牛肉包菜、里肌肉串、羊肉串、牛舌、巴沙魚、雞皮、蓮藕片、 玉米筍，還有超特別的天梯、龍筋等少見品項，盒裝的食材也有清楚標示價位!

▼【壹直串麻辣鴛鴦】醬料的部分有烏醋、蠔油、香油、醬油、白醋、辣椒、蒜頭、蔥花及香菜，以及超特別的中國名醋保寧醋，吃起來多了一股陳香味，大家一定要試看看!!!

壹直串麻辣鴛鴦 菜單

壹直串麻辣鴛鴦 餐點介紹

麻辣鴛鴦鍋(1-2人) 💰360元

▼湯頭推薦大家​麻辣鴛鴦鍋，可以一次吃到不同風味，大愛它們家的麻辣湯，香氣十足層次感很夠，還有四種辣度可以任君選擇，湯底附有超多的鴨血和豆腐，鴨血的口感獨特滑嫩，凍豆腐，充分吸收麻辣鍋底的香辣，真的會讓人一口接一口；不吃辣的朋友可以喝白湯，湯頭加入了白蘿蔔，喝起來清爽鮮甜。

老饕溫體牛(限量)💰480元

▼每日限量的老饕溫體牛，肉質鮮嫩滑口，緊實感十足，煮完後整個超級彈牙~

西班牙伊比利豬💰500元

▼除了牛肉以外西班牙伊比利豬也毫不遜色，每一片肉都完整又大片，肉感超級軟嫩，吃起來帶有獨特的甜香!

私房排骨酥💰200元

▼炸到金黃色的私房排骨酥，口感外酥裡嫩，浸泡在麻辣鍋底中， 吸飽了湯汁精華簡直是絕配。

食神牛肉丸💰200元

▼食神牛肉丸口感超彈牙，牛肉香氣十足，而且咬下會噴汁要小心!

​手工墨魚蝦滑💰200元

​▼必點的還有這個手工墨魚蝦滑，以純手工捏製而成，可以咬到真材實料的海鮮本人。

響鈴涮涮卷💰80元

▼吃麻辣鍋不能錯過的響鈴涮涮卷！丟下鍋後兩秒就能起來，吸附了滿滿的湯汁，可以享受湯汁在嘴裡爆開的快感~

紅薯Q粉💰80元

▼主食別忘了來碗紅薯Q粉，也煮過之後相當Q彈，直接吃或拌上自助區醬汁都很讚!

仙草甘茶💰220元/壺

▼吃辣不可或缺的特色飲品，百年仙草甘茶甜甜的仙草茶配上碎冰，甜而不膩，非常解膩又解渴。

壹直串麻辣鴛鴦 用餐心得

▼各位麻辣控又多了一家宵夜好選擇!【壹直串麻辣鴛鴦】在信義區這個價格真的很佛，讓大家用親民價位就能吃飽飽，最特別的還有很多酷食材，滿足老饕們熱愛嘗鮮的胃!

壹直串麻辣鴛鴦 店家資訊

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地址：台北市大安區通化街8號(信義安和站4號出口走路3分)

電話 : 04-24619398

營業時間 : 11:00～凌晨1:00；16:00～21:00 (週一至週五)11:00～凌晨2:00(週六日)

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