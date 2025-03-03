桃園火鍋推薦，桃園火車站前的美食餐廳非常多，位在桃園火車站前的金蒔鍋物-站前店是去年才開幕的質感鍋物，以個人鍋物為主，近30種蔬食、麵食自助吧、飲料、冰品無限暢飲，最低480元就能夠吃到飽，加上餐酒館的質感環境，聚餐、約會都OK，讓你吃火鍋也能很高級，來金蒔，度過美好金時！！

金蒔鍋物-桃園站前店｜地理位置

金蒔鍋物目前在桃園地區已經有三間分店，桃園站前店位在桃園統領商圈附近，附近就有很多收費停車場，吃飽後還可以步行到桃園77藝文町走走逛逛喔

金蒔鍋物-桃園站前店｜店內空間

一走進金蒔鍋物彷彿走進餐酒館一樣，低調的普魯士藍搭配金色線條、燈具非常有質感，每個座位都是四人座，動線也非常寬敞，光是整體環境就超級加分的

金蒔鍋物-桃園站前店｜自助吧

這裡有提供吃到飽的自助吧，統一都擺放在後方，品項也非常豐富喔

蔬食、火鍋料就近30種，通通是無限量吃到飽，還有比較少見的水蓮跟山茼蒿，食材完全不馬虎

飲料部分有罐裝汽水、無糖茶類、古早味冬瓜茶、咖啡、HERSHEY's巧克力飲品，符合每個人喜歡的口味

火鍋吃飽後當然要來個冰淇淋做結尾，旁邊也設置了一台霜淇淋機，口味都會不定時更換，今天的是焦糖奶茶口味，一旁還放了巧克球、巧克力粉、雷根糖、餅乾可以隨意搭配，很多小朋友都狂吃啊

醬料區擺放的很整潔乾淨，除了基本常見的調味料之外，還有泰式椒麻醬、主廚胡麻醬、酸甜醬，其中泰式椒麻醬是很多人大推的醬料，不管是沾肉片或是海鮮都很對味

很多火鍋店都不會附雞蛋，或者把雞蛋也當做附餐的選項，但金蒔鍋物超級大方，雞蛋是整籃的隨你拿取，沙茶醬+生蛋黃就是很古早味的火鍋沾醬，非常好吃，大家可以試試啦

副食也有7種以上，王子麵、蒸煮麵、寬粉絲、火鍋麵條.....任你選，最特別的是還有韓國拉麵耶，太讚啦~

再來就是我非常推的附食-滷肉飯，油滋滋的滷肉聞起來陣陣香，而且非常好吃，屬於肥肉較多那種，我們吃了兩碗，完全不誇張啊

金蒔鍋物-桃園站前店｜菜單

金蒔鍋物是個人鍋模式，肉品、海鮮套餐都有，最低的肉品只要480元，就包含蔬食、飲料、冰品吃到飽，湯頭也有9種可以選，基本的蔬果高湯不須加價，其他的秘製湯頭也可以加價升級，整體選擇真的很豐富

金蒔鍋物-桃園站前店｜金蒔嚴選海陸套餐

這碗滷肉飯大家真的要吃起來，那上面滷到透的滷肉吃起來滑順黏嘴，是南部的滷肉飯口感，超級好吃

韓國拉麵絕對要煮起來，放麻辣鍋也很涮嘴呢

帕瑪森松露牛奶鍋非常濃郁，每一口都嚐的到松露香氣，搭配肉片讓整個口感更圓潤

嗜辣者絕對要升級慢熬四川麻辣，他們家的辣度麻而不死辣，裡面還有滷透徹牛筋跟鴨血，光是鍋底料就下足功夫

只要是點套餐就會有開胃前菜，今天的是金沙魷魚，吃起來甜甜鹹鹹的醬汁，配上QQ的魷魚，清爽又開胃

這就是我們點的金蒔嚴選海陸雙人套餐，裡面包含肉品四選二、澎派海鮮拼盤一份、甜點、草莓冰沙，這兩個人吃真的太澎派啦，海鮮的品項就有12種，加上自助吧任你吃，不管是豐富度還是鮮度都是一等一，難怪在網路上評價有4.9顆星呢

安根斯培根牛也就是我們常吃的牛五花，油花豐富、肉質細嫩，直接涮麻辣鍋軟滑多汁好對味啊

嚴選梅花豚肉質有彈性，放進松露牛奶鍋更添風味，淡淡的松露香氣好迷人

海鮮拼盤用了大貝殼裝盛，上頭放了小卷、軟絲、鮑魚、干貝、鮮蚵、蛤蜊、石斑、紅鮋魚、鯛魚、鱸魚、天使紅蝦、海大蝦、熊白蝦，一共有13種尚青海鮮，一上桌真的太威啦，根本就是華麗的海鮮珠寶盒

蛤蜊下鍋後，只要一開殼就要拿起來，裏頭的蛤蜊肉才會飽滿剔透，一口咬下充斥著爆漿的滋味

鮮蚵也很肥美，完全沒有腥味

一次附上四種魚片真的好大器啊，石斑魚皮Q彈，帶著滿滿膠質，紅鮋魚、鯛魚肉質綿密，鱸魚口感帶點紮實度，涮麻辣、涮牛奶鍋，每一款都好吃

鮑魚爽口、彈牙帶有嚼勁，干貝一口咬下還是很多汁捏

小卷跟軟絲帶點脆度，滿滿大海的滋味啊

蝦子每一隻也是肥美多肉，都非常新鮮，一整個SET吃下來滿滿海味爆擊啊

雖然自助吧已經有冰淇淋了，套餐裡面還是會附上蛋糕甜點，品項也會不定時更換，雖然是附贈的，味道都還不錯喔

還有很好喝的草莓冰沙，連外帶杯都這麼有質感，在金蒔鍋物-站前店的用餐下來真的非常舒服，餐酒館般的環境高級又有質感，餐點更是帶有高水準，尤其是澎派的海鮮珠寶盒完全值回票價，有聚會、約會來到金蒔鍋物對不會失望啦！！

店家/景點資訊

金蒔鍋物-桃園站前店 宵夜場開放中 桃園火車站美食/餐廳/桃園火鍋

評分： / 4.9

地址：330桃園市桃園區中華路28號( 地圖 )

電話：03 333 3881

營業時間

星期一: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:30,

星期二: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:30,

星期三: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:30,

星期四: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:30,

星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:30,

星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:30,

星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 00:30

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