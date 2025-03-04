順成蛋糕｜讓人減肥失敗的神級拿破崙，酥脆派皮層層疊疊太銷魂!!

沒想到在台灣發現這麼厲害的拿破崙，完全不輸給在法國吃到的味道，就在台北老字號甜點【順成蛋糕】，是我個人私心大推的口袋名單，他們家幾乎每個品項都快要吃過，這次介紹的神級拿破崙派，真的讓我覺得相見恨晚，酥脆派皮層層疊疊太銷魂，結合蛋香與奶油的誘人濃郁，甜點控們絕對要收藏起來!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

順成蛋糕 品牌介紹

▼台北人都不陌生的老字號【順成蛋糕】，在北部擁有十多家分店，旗艦店位在台北東區，成立於1965年7月4日，是家喻戶曉的烘焙品牌，60年屹立不搖，傳承近半世紀好滋味，更被稱為「台北東區守門人」，是許多人記憶中不可或缺的美味，也是我每次返鄉家人指定的伴手禮！

▼【順成蛋糕】其中我最愛的就是這款拿破崙派，採用常溫保存，5天內食用完畢，很適合拿來送人超方便!

順成蛋糕 如何購買

提供門市現場購買及線上預訂 https://www.bestbakery.com.tw/products/all/1

順成蛋糕 拿破崙派介紹

原味拿破崙派💰365元(蛋奶素)

▼人氣必吃原味拿破崙派，拿起來超有份量，最大特色是外層堆疊的酥脆派皮，咬下去脆到屑屑掉滿地，拌入酥脆炒糖核桃及葡萄乾的台式鹹奶酥夾餡，鹹香鹹香超好吃，搭配核桃與葡萄乾的雙重口感，有種讓人停不下來的神奇魔力!

黑金拿破崙派💰365元(蛋奶素)

▼巧克力控會愛的黑金拿破崙派，擁有時尚的黑金色澤外皮，中間夾著炒糖核桃及葡萄乾，還有超邪惡的可可鹹奶酥，大口咬下充滿多重層次，濃厚的可可香氣霸佔口中!

順成蛋糕 心得分享

甜點控這家你不可能不知道吧~已經鼎鼎大名的【順成蛋糕】，不管哪一樣品項都好吃無雷，而我私心大推它們家的拿破崙派，層層堆疊的口感太銷魂，拿來送禮或自己吃都很適合!

順成蛋糕 店家資訊

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