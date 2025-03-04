







台北市區也有現撈的活蝦料理餐廳，也真是太棒了吧~！！！

跟 老公、男朋友、閨蜜好友 約會逛街、看完電影，突然想吃活蝦料理，再也不需要勞駕開車遠至郊區才能吃囉~



這間 台北活蝦料理餐廳推薦 蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳 就正在台北西門的電影街上，想吃風味活蝦料理不用大夥人聚餐，也能吃到各式不同風味活蝦料理，提供 雙人套餐只要NT$1500 ，12款風味活蝦料理任選三+熱炒高麗菜+四款養生雞湯任選1，還有白飯免費吃呢~！！！2個人也能爽吃活蝦料理。其他像是熱炒、炸物、冷盤、湯品 也都有。



目前優惠：即日起至月底（3/31），凡來店內用，打卡、Google評論5顆星星，即送檸檬雞翅（兩翅、兩小腿），以此類推，越多人打卡評論，就送越多。











台北活蝦料理餐廳推薦 | 蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳 地理位置 交通資訊

蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳 座落於熱鬧的台北西門武昌街二段上，樂聲影城 Lux Cinema 旁，搭乘捷運至西門站6號出口，步行約10分鐘即可抵達，附近也有收費停車場設置，交通方便，街道上藍色的餐廳名稱投射燈，步行時就可以輕鬆發現，說真的，想走錯家都有點難。（笑）



蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳

地址：台北市萬華區武昌街二段85之3號

電話：02 2388 0779

營業時間：16:00–04:00













台北活蝦料理聚餐推薦 | 蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳 環境介紹

用餐環境有點類似「熱炒100」的升級版，一樓座位設置採矮桌椅，霓虹閃爍的文字創意藝術，特別新潮、吸引人目光，餐具、飲品採自助式；所有活蝦料理的食材均自於活體蝦缸裏面活跳跳的蝦子們，現點現撈，現場烹調，新鮮美味。



二樓也有座位設置，WC設置於二樓的最後方，吃蝦當然免不了髒手，一樓有設置洗手台可以洗手，避免因人多洗手而導致WC排隊。















▼ 活體蝦缸





▼ 餐具自助式





▼ 提供飲料、酒水



貼心提醒：開車不喝酒，喝酒不開車。



▼ 二樓用餐環境

▼ 活體蝦缸▼ 餐具自助式▼ 提供飲料、酒水貼心提醒：開車不喝酒，喝酒不開車。▼ 二樓用餐環境





台北活蝦料理推薦 | 蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳 人氣菜單

主要提供風味活蝦料理， 第一次驚見活蝦料理有這麼多種不同風味呈現 ，三杯蝦、酸辣蝦、麻油蝦、蒜泥蝦、檸檬蝦、鹽烤蝦、鹹酥蝦、奶油蝦、水煮蝦、麻辣蝦、金沙蝦、胡椒蝦，哇塞~還真讓我驚呆了，最常吃的就是胡椒蝦、鹽烤蝦、蒜泥蝦，今天來點不一樣。



雙人套餐的份量還蠻飽足的，提供白飯免費吃，不想吃白飯的話，也有炒飯可以點。





熱炒高麗菜

熱炒高麗菜吃起來爽脆清甜。













金沙蝦

將活體鮮蝦先以油炸方式烹調，再接著加入 鹹蛋黃、辣椒、青蔥、蒜末 大火熱炒至入味，新鮮的蝦味融合的恰恰好。



貼心的蝦背特殊處理，在每隻蝦背均畫上一刀，不僅可以使熱炒時更加入味，也讓吃蝦顧客方便剝蝦。













奶油蝦

這道料理一樣也有做蝦背特殊處理，濃郁的奶香四溢，結合洋蔥的鮮甜，每隻蝦吃起來新鮮肥美，所融合的奶油香氣，更讓人為之驚艷。



（通常一般客人會加入黑胡椒一起料理，因為我們有帶小朋友，店家特別替我們將重口味的黑胡椒拿掉，小朋友吃得津津有味）。













水煮蝦

喜愛單純蝦味的朋友，絕不能錯過，現點現撈的新鮮活蝦，直接水煮料理，最能吃到他的新鮮美味之處，肥美Q彈的鮮蝦口感，不用沾料就超好吃。













香菇雞湯

真材實料的香菇雞湯鍋，一鍋大約可2~3人分食，雞肉肉質鮮嫩好吃，特別加入 香菇、薑絲、枸杞、蛤蜊 等等新鮮食材下去燉煮，湯頭喝起來特別清甜，不油膩。

















肉絲炒飯

粒粒分明的肉絲炒飯，將每種食材都拌炒的非常均勻，每一口都可以吃到食材的美味。



















［ 店家資訊 ］



蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳

地址：台北市萬華區武昌街二段85之3號

電話：02 2388 0779

營業時間：16:00–04:00



粉絲團：













地址：台北市萬華區武昌街二段85之3號電話：02 2388 0779營業時間：16:00–04:00粉絲團： https://www.facebook.com/share/16AE32bGBt/









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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。