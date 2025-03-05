假日去北投遊玩，發現一間巷弄美食「Food Gym」附近餐飲，位置在台北榮總附近，

踏進店家裡面，環境乾淨舒適，氣氛也很不錯，而且插座上竟然擺著可愛的公仔，超級可愛

第一次來這家店，店員會主動推薦他們主打的餐點「舒肥健身餐、蔬果沙拉、

零負擔輕食餐」，但也有 早午餐、義大利麵、藜麥燉飯 可供選擇🍛🍝

另外，想和朋友吃下午茶的也有甜點 可以選擇哦～～

我們點了蔬果沙拉、雞胸健康拼盤、青醬牛板腱燉飯、香茅海鮮義大利麵、

雞腿排健康餐、竹炭拿鐵、香蕉巧克力高蛋白奶昔🤤🤤🤤

蔬果沙拉搭配柚子油醋醬，配料有小黃瓜、橘子、鳳梨、番茄、葡萄乾、麵包餅乾、

多穀物麥片、生菜，吃起來清爽一點點甜味，就算不搭配柚子油醋醬也ok唷！

雞胸健康拼盤，配料有地瓜泥（店員說裡面有一點糖，所以吃起來很像地瓜餡😂😂），

建議可搭配麵包一起吃，半熟蛋以及雞胸肉（可搭配胡麻醬一起吃）

青醬牛板腱燉飯，餐點送來肉紅紅的以為是沒有熟，

但店員會細心告知那不是不熟，是肌紅蛋白，所以可以放心吃

香茅海鮮義大利麵，配料有蛤蠣、干貝、黃紅青椒、

蝦子、大塊魚肉、白精靈菇（辣度還可以調整）

香蕉巧克力高蛋白奶昔，聞起來有淡淡香蕉味，喝起來不甜，

裡面添加香蕉、巧克力口味高蛋白粉，這真的蠻推薦的～～～～

店家也主推「竹炭拿鐵」，這是我第一次聽到，

所以點看看，喝起來滑順，蠻好喝的，可以嘗試看看哦！！

這家店裝潢風格以輕工業風為主，店內採光明亮，光線很充足，

室內空間無壓迫感，很適合好友聚會或是親子家庭來用餐～～

因店家無收取服務費，所以採自助式用餐，價格大約 $200-350 左右。

地點在北投捷運石牌站 巷弄美食「FOOD GYM」附近餐飲，鄰近台北榮總，

這是一家複合式餐飲，大小朋友及健身朋友們可以來的一個好選擇哦🥰🥰🥰

FOOD GYM 附近餐飲

電話： 02 2828 0888

地址：112台北市北投區石牌路二段90巷18-1號（捷運石牌站下車，步行5分鐘）

營業時間：10:00-21:00，最後收客時間20:00（週四公休）

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