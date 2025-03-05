紅辣椒川菜館前身是在板橋，後來因某些原因而收起來，近期重新營業，

選在文藝氣息的地區，台電大樓站2號出口出來，步行約5分鐘就到這家店了~

店門口的外觀都是紅色的，一眼就能明確知道「紅辣椒」，走進店家裡面，

更是相同色系，多了一份復古感，就像身在內地的重慶小館一樣。

用餐時段客人絡繹不絕，生意超級好，甚至有事先訂位的客人，已先把包廂訂下來，

看著老闆娘以及員工們忙進忙出，招呼客人，臉上都帶著笑容，熱情招待，就像招待自家人一樣，從不怠慢😍

先前知道有美食節目「食尚玩家」去板橋店來訪過，就一直把這家列為我的口袋名單.ᐟ.ᐟ

雖然感覺來到川菜館就是要一群人來用餐比較合適，但就算二至三人來訪也可以哦.ᐟ.ᐟ

點個大概三道至四道菜色，就能夠吃得很飽~

想吃道地川菜，不用害怕人少而吃不了，老闆娘說也很歡迎的~

店家資訊

紅辣椒川菜館

電話：02-2369-9999

地址：台北市大安區羅斯福路三段283巷19弄2號(捷運台電大樓站2號出口，步行5分鐘)

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營業時間：（週一公休）

11 ：30-14 ：30

17 ：00-20 ：30

紅辣椒川菜館詳細菜單

燴炒高麗菜

這道老闆娘非常推薦，每桌客人必點的菜單之一，吃完還會再點一次呢☺️

看似普通的高麗菜，其實吃起來爽脆清甜，但多了嗆辣的美味，超級配飯，

有一種讓人上癮的魔力，一夾再夾，果然是店內招牌菜色之一啊💖

干煸四季豆

這道也是川菜特色菜色之一，考驗主廚火侯功力，不僅要保有四季豆的水份

及搭配肉末的香味，加上蒜末辣椒的香氣，爽脆而夠味，一樣是配飯之一。

牙籤羊肉

這道是我第一次吃到，店家把羊肉片用牙籤一一串起來，每個小牙籤都是一小口的羊肉，搭配乾辣椒，

就好比重慶有一句話「在辣椒裡找肉」

會讓你一口接一口，麻辣麻辣的，吃起來超爽～哈哈哈🤣

敢吃小辣的，是可接受程度哦～

海鮮豆腐煲

裡面有滿滿的海鮮，蝦子🦐、豆腐、魷魚和蔥段提香

豆腐是用雞蛋豆腐，吃起來軟嫩軟嫩的；

蝦子的背有先切開過，所以超級好撥又很新鮮~

麻辣水煮魚

是一道紅通通「麻、辣、鮮、香」於一身的一道「川菜料理」

「麻辣水煮魚」源自於四川重慶，是以水煮熟，呈現出魚片的嫩滑，

再以辣椒、花椒、油淋方式來呈現濃郁口味～

最後超級推這家店，是個聚餐好地方。份量大！服務好！用餐環境舒適！價格親民又平實！

推薦大家一定要來嚐一下道地四川重慶美食✨

Google Map： 紅辣椒川菜館

• 可外送、外帶、內用

• 只收現金

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