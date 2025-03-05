位在台北東區”首間”酒館畫廊Cactus Bar
店名取做「仙人掌」為綠洲的概念，店裡風格主打乾淨、
現代簡約風以及牆上掛滿知名畫作，非常有藝術感的風格，更是以女性為主軸。
我們點了主廚特餐的「伊比利豬燉飯」
使用高等的伊比利豬肉，搭配鹹蛋黃、紅蘿蔔（無蘿蔔味，有櫛瓜的口感），
以及使用日式燉飯，米粒有淡淡酒香味😋😋
湯品的部分我們是點「四物雞湯」
這湯品就是專門為女性設計的呀～～～豪貼心的店家ㄚㄚㄚ😏😏
雞肉有醃製過，一點都不柴，湯喝起來不會有過重的中藥味，是大家可以接受的味道～
炸物「綜合可樂餅搭干貝」
炸干貝吃起來不會很硬，裡面還是很鬆軟，重點醬料是日式番茄🍅醬，
吃起來甜甜的，跟一般炸物的沾醬不一樣，很有小巧思呢～
主廚送的甜點「紫心泥」
紫地瓜搭配香蕉片，甜而不膩♥♥
我們點了兩杯 酒精比較不烈的 果香類的「緋花玉」、花香類的「白小町」
緋花玉：喝起來像紅酒的感覺，vodka不會很烈，很順口～
白小町：薰衣草味道，喝起來非常有花果香味道，酒精也不會很烈～
★ Bar Hopping 好姐妹限定，知心微醺時光的好地方，又多了一個秘密基地酒吧！
適合小酌相聚、慶祝友誼的秘密基地舉足輕重，讓女孩們肆無忌憚地縱情享受～
⭐ MENU ⭐
最後最後~要離開前，店家有個小禮物 ♥♥
請你挑一個你喜歡的「仙人掌」帶回家
「仙人掌」=「CACTUS」
療癒的仙人掌就好像 CACTUS
-療癒了我們的心靈-
🚫未滿18歲者，禁止飲酒。
開車不喝酒，喝酒不開車
#女性酒吧 #台北IG酒吧 #台北網美酒吧 #閨蜜餐酒推薦 #姊妹聚會酒吧 #網美餐酒館 #台北閨蜜酒吧 #CACTUS #BAR #sisters #美食 #網美打卡景點 #溫蒂ㄦ食記 #溫蒂ㄦ到處吃#酒吧 #台北酒吧 #特色酒吧 #藝術酒吧
CACTUS
電話： 02 2776 0160
地址： 106台北市大安區大安路一段51巷9號
營業時間： 週二-週日19:00–01:00 (週一休息)