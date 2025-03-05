位在台北東區”首間”酒館畫廊Cactus Bar

店名取做「仙人掌」為綠洲的概念，店裡風格主打乾淨、

現代簡約風以及牆上掛滿知名畫作，非常有藝術感的風格，更是以女性為主軸。

我們點了主廚特餐的「伊比利豬燉飯」

使用高等的伊比利豬肉，搭配鹹蛋黃、紅蘿蔔（無蘿蔔味，有櫛瓜的口感），

以及使用日式燉飯，米粒有淡淡酒香味😋😋

湯品的部分我們是點「四物雞湯」

這湯品就是專門為女性設計的呀～～～豪貼心的店家ㄚㄚㄚ😏😏

雞肉有醃製過，一點都不柴，湯喝起來不會有過重的中藥味，是大家可以接受的味道～

炸物「綜合可樂餅搭干貝」

炸干貝吃起來不會很硬，裡面還是很鬆軟，重點醬料是日式番茄🍅醬，

吃起來甜甜的，跟一般炸物的沾醬不一樣，很有小巧思呢～

主廚送的甜點「紫心泥」 紫地瓜搭配香蕉片，甜而不膩♥♥

我們點了兩杯 酒精比較不烈的 果香類的「緋花玉」、花香類的「白小町」

緋花玉：喝起來像紅酒的感覺，vodka不會很烈，很順口～

白小町：薰衣草味道，喝起來非常有花果香味道，酒精也不會很烈～

★ Bar Hopping 好姐妹限定，知心微醺時光的好地方，又多了一個秘密基地酒吧！