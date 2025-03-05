為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【捷運忠孝復興站】台北東區特色酒吧 CACTUS 下班後與閨蜜們的微醺時光♡♥

【捷運忠孝復興站】台北東區特色酒吧 CACTUS 下班後與閨蜜們的微醺時光♡♥

2025-03-05 03:17:00 文字：mixxshop168
share
mixxshop168

mixxshop168
close

S__80838668.jpg

位在台北東區”首間”酒館畫廊Cactus Bar 
店名取做「仙人掌」為綠洲的概念，店裡風格主打乾淨、
現代簡約風以及牆上掛滿知名畫作，非常有藝術感的風格，更是以女性為主軸。

 

S__80838691.jpg

S__80838681.jpg

我們點了主廚特餐的「伊比利豬燉飯」
使用高等的伊比利豬肉，搭配鹹蛋黃、紅蘿蔔（無蘿蔔味，有櫛瓜的口感），
以及使用日式燉飯，米粒有淡淡酒香味😋😋

S__80838683.jpg

湯品的部分我們是點「四物雞湯」
這湯品就是專門為女性設計的呀～～～豪貼心的店家ㄚㄚㄚ😏😏

S__80838688.jpg

雞肉有醃製過，一點都不柴，湯喝起來不會有過重的中藥味，是大家可以接受的味道～

炸物「綜合可樂餅搭干貝」
炸干貝吃起來不會很硬，裡面還是很鬆軟，重點醬料是日式番茄🍅醬，
吃起來甜甜的，跟一般炸物的沾醬不一樣，很有小巧思呢～
 
S__80838677.jpg
主廚送的甜點「紫心泥」
紫地瓜搭配香蕉片，甜而不膩♥♥

S__80838678.jpg

我們點了兩杯 酒精比較不烈的 果香類的「緋花玉」、花香類的「白小町」

S__80838684.jpg
緋花玉：喝起來像紅酒的感覺，vodka不會很烈，很順口～
S__80838685.jpg
白小町：薰衣草味道，喝起來非常有花果香味道，酒精也不會很烈～

S__80838693.jpg

S__80838670.jpg

Bar Hopping 好姐妹限定，知心微醺時光的好地方，又多了一個秘密基地酒吧！
 

 

 

S__80838671.jpg

適合小酌相聚、慶祝友誼的秘密基地舉足輕重，讓女孩們肆無忌憚地縱情享受～

 

S__85213190.jpg

S__80838665.jpg

MENU 

S__80838682.jpg

S__80838673.jpg

最後最後~要離開前，店家有個小禮物 ♥♥
請你挑一個你喜歡的「仙人掌」帶回家
「仙人掌」=「CACTUS」
療癒的仙人掌就好像 CACTUS 

-療癒了我們的心靈-

🚫未滿18歲者，禁止飲酒。

開車不喝酒，喝酒不開車

#女性酒吧 #台北IG酒吧 #台北網美酒吧 #閨蜜餐酒推薦 #姊妹聚會酒吧 #網美餐酒館 #台北閨蜜酒吧 #CACTUS #BAR #sisters  #美食 #網美打卡景點 #溫蒂ㄦ食記 #溫蒂ㄦ到處吃#酒吧 #台北酒吧 #特色酒吧 #藝術酒吧

CACTUS
電話： 02 2776 0160
地址： 106台北市大安區大安路一段51巷9號
營業時間： 週二-週日19:00–01:00 (週一休息)


檢視較大的地圖

文章標籤
女性酒吧 台北IG酒吧 台北網美酒吧 閨蜜餐酒推薦 姊妹聚會酒吧 網美餐酒館 台北閨蜜酒吧 CACTUS BAR sisters 阿吟揪愛吃 阿吟揪愛餐酒館 特色酒吧 藝術酒吧 台北酒吧 溫溫到處玩
創作者介紹
創作者 小溫蒂旅遊系 的頭像
小溫蒂旅遊系

小溫蒂旅遊系

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

Cactus Bar

phone02-27760160
place台北市大安區大安路一段51巷9號
4.53 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.58
服務品質
4.58
裝潢氣氛
4.67
CP值
4.25
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up