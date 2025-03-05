在手搖飲料競爭激烈的市場中，JSCHA珍世茶-竹南光復店以細膩的手作精神和創新的飲品搭配，成為許多茶飲愛好者心目中的必訪之地。這裡不僅僅是一家手搖店，更是一個讓人可以細細品味茶葉香氣與創意結合的地方。

☘️ 用心呈現每一杯茶

堅持選用優質茶葉，結合傳統茶飲工藝與現代創新，為每一位顧客帶來獨一無二的飲品體驗。竹南光復店的設計簡約又充滿溫暖氛圍，店員親切的服務更讓人流連忘返。這裡的飲品不僅注重茶香純正，還在細節上展現匠心，從手作的茶晶粿到滑順的奶霜，每一口都能感受到品牌對品質的堅持。

📌飲品推薦：細膩口感與創新風味

1. 芝麻奶霜奶茶

這款飲品以濃郁的芝麻香搭配滑順奶霜，層次豐富且回味無窮。茶香與芝麻的碰撞，帶來別具一格的感官享受。

2. 奶霜綠茶

綠茶的清香與奶霜的濃郁交融，甜度適中，清爽不膩，特別適合炎熱的午後時光。

3. 焙麥醇奶茶 + 茶晶粿

焙麥的香氣濃郁，與奶茶結合恰到好處，再搭配Q彈的茶晶粿，整體口感層次多變，每一口都是驚喜。

4. 珍世茶-四季春

茶香純正濃郁，適合喜歡茶本身香氣的茶友。這款飲品展現了四季春茶的自然甘甜，無需過多修飾，清新又耐人尋味。

5. 桂檸晶粿青茶

桂花的香氣與檸檬的酸甜完美結合，再搭配晶粿的Q彈口感，為這款飲品增添了活潑感，讓人一喝就愛上。

6. 煎麥青 + 茶晶粿

煎麥香氣濃郁，帶有一絲甜穗香的溫潤，再搭配晶粿，喝起來口感豐富，讓人回味無窮。

7. 芝麻花晶粿奶霜

這款飲品融合了芝麻與花生香，晶粿的加入讓口感更加豐富。是一款兼具創意與質感的飲品，非常值得一試。

無論是經典茶飲還是創意搭配，都展現了對茶文化的深厚理解與對細節的專注。

這裡的每一杯飲品都傳遞著品牌對顧客的用心♥️，無論是茶葉愛好者還是手搖飲迷，

都能在這裡找到屬於自己的味道。如果你還沒到訪，不妨抽空來一趟，用味蕾體驗這份珍貴的手作好茶。

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* 店家資訊 *

JSCHA珍世茶-竹南光復店

電話號碼： 03 755 2952

營業時間： 每日10:00 至 22:00

IG： 珍世茶jscha竹南光復店

FB粉絲專業：珍世茶jscha竹南光復店

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