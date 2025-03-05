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西門町美食推薦「天天利美食坊」！

說到「天天利美食坊」，那可是不少人國、高中的回憶，記得以前都在西門町鬼混，對這一帶可是熟得不得了！後來有了捷運更加繁華，這裡面可是躲了一間老字號的小店舖，別說咱們台灣了，可是紅到連觀光客都指名要吃他，假日一位難求，排隊人潮可是直接橫跨三店面！

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看看這人潮，是不是很誇誇？！別說台灣人愛吃，老外可是更喜歡，這間「天天利美食坊」可是旅遊美食書上推薦的美食之一呢！

來到「天天利美食坊」，這三樣絕對是必點，聽說湯品也是蠻不錯的。

▲蘿蔔糕 65元

我忘了我到底等多久，反正人潮就是很多就對了！

有些人排隊一半就放棄，不然就是直接外帶不用等，可是還是要排隊呦！

蘿蔔糕有兩片，但看起來份量超多，金黃色的外皮煎得赤赤，整個賣相實在超吸引人的。

每一片都厚實又軟嫩，聽說這是他們家自己手工製做的，吃起來無是很台版的味道，淋上醬汁，我覺得很不錯。

▲魯肉飯＋荷包蛋 50元／小碗

我覺得我自己最愛這碗滷肉飯了，尤其加了半熟的荷包蛋，光看就很誘人。

蛋液猶如黃澄瀑布，一戳開就流到不行，看得真是心癢癢！

魯肉飯的肉燥以瘦肉比較多，但多了蛋液倒是增添了不少濕潤滋味，忍不住會讓人大口扒飯，一口接一口停不下來。

▲雞蛋蚵仔煎 80元

這個是來「天天利美食坊」絕對必點！不管是台灣人亦或是外國人，一定都會點到它，完全是台灣著名的小吃之一。

本人真的很大一份，說比臉大是有點誇張了，但真的份量很不少。

蚵仔煎皮煎得赤赤，有像在吃餅乾的錯覺，裡面的白菜也很新鮮，蚵仔不大顆，但算給得多，味道算不錯，醬汁也搭配得剛剛好。

如果說要吃蚵仔煎，自己最推新竹的「MY王蚵仔煎」，同樣也是８０元，但份量真的是多到炸，皮又超酥脆，整份兩個人來吃還吃不完呢！

文章閱讀：等1.5小時，巨無霸蚵仔煎竟然藏在廟裡面！

我覺得我最佩服的地方就是，從小吃到大，他的味道幾乎沒有改變過，少說也開有超過３０年以上了，不管是以前還是現在，人潮真的都超級無敵多，而且愈晚愈熱鬧，建議想吃的朋友早點來，不然一定等到不要不要。

即時文章分享：最強「酸辣魚」號稱一等3小時，一營業人潮就爆滿！

天天利美食坊 | 店家資訊

天天利美食坊

電話：02-23756299

店址：台北市萬華區漢中街32巷1號

營業時間：11：00 ～ 22：30（週一公休）

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