揚州飯店:中國上海市黄浦区福建中路345号，電話:+862163225266，營業時間:11:00-14:30、16:30-22:00

「小虎吃貨團」上海米其林來到第四回，今天要分享的是上海七十年淮揚老菜館，連續七年得到米其林推薦，餐廳於2017年翻修後，除了上海的老客人外，也吸引了不少國外慕外而來的遊客。結論:應該是相對適合台灣人的准揚、江浙上海料理，甜、鹹、油都得宜，兩人、桌菜都挺自由的，消費價格以上海來說也算親民，可以接受，離熟知的外灘也不會太遠。

說是揚州飯店但就當地人的說法比較像被上海本幫菜同化的准揚料理，前身是1950年成立的「莫有財廚房」，陪伴許多老上海人半個世紀之久，2017年飯店內外大幅整修外，用餐環境大大改善，從2017年開始得到連續七年的米其林推薦。除了老客人，外國散客外，也看到不少遊覽車的團客。

入口的踏墊每天對應星期更換，頗有意思。

一樓主要是2-4人的大小方桌，地上的花磚帶著老上海的歲月氛圍。

二樓的樓梯少見全渡銅、地板、扶手皆是，不知道有沒有什麼特別意思?

二樓是六到十人的大小圓桌，多數的團客都被按排在二樓用餐。

同時還有幾間十人的小包廂，感謝合作的寶豐旅行社幫我們安排在比較舒適的包廂用餐。

前菜是飯店的招牌水晶肴肉，大致上和台灣吃到的差不多，硬要說就是脆口度多了幾分，同樣沾上鎮江醋、薑絲提味。

獅子頭是揚州飯店招牌中的招牌，幾乎是每桌必點。個頭相當大，當中還有蛋黃，口感像瘦肥兼半的絞肉，多了幾份滑口、化口，蛋黃粉粉糯糯，醬汁甜、鹹得宜，算是個人吃過數一數二好吃的獅子頭，雖然味道吃多有一點難免的偏重。

油爆蝦，地道的上海江浙料理，連蝦殼都炸的酥脆可入口，料理上也沒上海偏甜的問題，最少我不覺得。

薺菜雙菇有一點甜，但在我可以接受的範圍，薺菜的鮮和雙菇的鮮還挺合拍的，印象中好像是第一次吃到這菜，特別是當中的滑菇蠻好吃的。

松子魚米，據說是揚州飯店的創始料理，除了魚米外也可以以蝦仁代理(松子蝦仁)。魚肉切丁過油保持丁狀，但口感依舊鮮嫩，加入松子和玉米，滾油、過油快速拌少，上桌依舊油亮，松子的香氣完全煨入魚米身上，非常好吃。

薺菜魚羹有一點像宋嫂魚羹，魚的鮮更為明顯，魚丁外好像微微勾了芡增加了一點滑口感，相對以前吃過的宋嫂魚羹多了一抹討喜的清爽。

個人上海料理必點的鱔糊，相對來說這盤更加「糊」，當然我指的是口感，醬甜入口四溢，鱔鮮隨著咀嚼後發先至，雖然非常好吃，但後味略為偏油。但整體來說還是好吃的。

松魚桂魚，大概是這天我覺得最甜的一道..雖然也有蕃茄醬的微酸，雖然魚炸的非常的酥，但不曉得為什麼我覺得有一點點失落.....。

揚州炒飯，不曉得聽誰說揚州根本沒有揚州炒飯，但這上海的揚州飯店卻實有這道，而且還是招牌，幾乎是桌桌必點。味道端和台灣吃到的揚州炒飯沒太大不同，飯粒粒粒分明，口感有一點像鼎泰豐的炒飯，多了一點油香、蛋香、像是臘肉的香。

蟹粉豆腐煲也是台灣常見的江浙料理，味道、口感基本上差異不大，甜度適合，有一種我說不上來涮嘴後鮮味。喜歡。

揚州干絲也叫煮干絲，同時揚州飯店的招牌之一，這干絲煮成湯多了一抹滋潤和像是魚湯、火腿吊湯的雙鮮，讓豆絲的口感、味道不止多了一個層次、一個檔，好好吃。

酸辣雞丁，不同於川菜的辣子雞丁，多了像是醋帶出的酸鮮，雞丁高溫過油和，口感滑嫩帶著微微偏甜的醬汁，辣油中透著淡淡花生香，十足十的下飯料理。

揚州飯店:中國上海市黄浦区福建中路345号，電話:+862163225266，營業時間:11:00-14:30、16:30-22:00