今天要跟大家報一個台南新店喔！上次想說好久沒有吃到五妃街的紅記早點，結果要線上訂餐才發現他們已經結束營業了…真的是太傷心了QQ。不過沒關係，原本的老闆改到公園路開了一間新的店，叫做林來牽絲餅，這間可是台南第一家牽絲餅專賣店喔，他們家賣的是自己手工現做的，裡面包了滿滿的牽絲起司，那爆漿的牽絲起司真的是超罪惡又超迷人，而且他們的餅皮吃起來有點像是炸蛋蔥油餅那種傳統炸餅皮的口感，搭配你挑選的口味餡料，真的是一個全新的享受！

我這次買了鮪魚口味跟燻雞口味，一吃到就被它豐富的內餡跟爆量的牽絲起司嚇到了， 還在找台南北區美食嗎？那你一定要來試試這間厲害的台南牽絲餅，保證讓你一口咬下就愛上那濃郁的牽絲起司！



店家就在台南火車站附近的公園南路上，那個亮橘色的招牌跟店面超好認的，外面還有自動點餐機，也可以線上預訂取餐，到了之後只要在小窗口報號碼就可以領囉，超方便的。

林來 牽絲餅｜店家菜單

目前他們有六種口味可以選擇，另外還有茶飲喔。而且啊，只要買兩個林來牽絲餅，還會送店家專屬的購物提袋（送完就沒有囉）。

林來 牽絲餅｜店家餐點開箱

第一次吃林來牽絲餅，我就選了以前在紅記蛋餅最愛的鮪魚口味，也就是金牌鮪魚牽絲餅，一個是$85元；另外一個是經典口味-經典燻雞牽絲餅，也是$85元。

我趕快外帶回公司品嚐，林來牽絲餅的紙袋還蠻可愛的，上面有很有牽絲意境的卡通圖案～而且他們還會在紙袋表面蓋上可愛的小印章來區分你買的口味，像我的鮪魚口味就是熱帶魚，燻雞口味就是咕咕雞，是不是超卡哇伊！



它的外觀是半月狀的，很像油炸的炸蛋蔥油餅，吃起來外皮酥脆鹹香，但是非常燙口喔！大家吃的時候要小心一點！

輕輕咬一口，馬上就會出現滿滿的金黃牽絲瀑布！我騎車外帶回家還要十分鐘耶，竟然還能這樣牽絲，如果在現場拿到馬上咬，一定更厲害！說不定那個金黃起司都能牽絲到外太空了啦XD

他們的牽絲乳酪絲真的是真材實料，給的超級多！身為起司控的我，真的是超滿意！

先來看看這個金牌鮪魚牽絲餅（$85元），（左邊那張圖）它搭配的是紅記超厲害的鮪魚醬加上金黃的玉米粒，濃郁的鮪魚內餡搭配香甜的玉米粒，鹹甜的滋味再加上恰到好處的黑胡椒香氣，我整個超喜歡！而且如果你喜歡鮪魚餡但是又怕洋蔥的話，可以大膽吃他們家的鮪魚口味，因為裡面是很單純的鮪魚跟美乃滋調醬，讓你吃到最香濃的鮪魚醬味喔！

經典燻雞牽絲餅（$85元），這個是燻雞加玉米加乳酪絲的經典組合，爆滿的內餡讓你每一口都能吃到牽絲起司的香鹹，還有甜鹹的內餡，搭配香酥的外皮，真的會讓你吃過就難忘！有人說林來牽絲餅跟小琉球的起司牽絲餅很像，我因為沒有去過小琉球也沒有吃過，所以這算是我第一次品嚐，真的是意外的驚艷耶！而且起司真的超多，起司控一定會超愛！

林來 牽絲餅｜官網連結｜IG

地址：台南市北區公園南路127號

聯絡電話：無

營業時間：13:00～18:00

公休日：周一休息

提早預訂/訂購方式：https://lin.ee/j8ybIQl

*線上點餐 僅限線上付款 (支付方式：信用卡. line pay. Apple pay. Google pay)

*現金結帳 請至現場點餐

*線上點 來取餐 不用等

現在想要吃蛋餅的

要到>>>紅記早點-成大店 / 消夜限定~

>紅記早點 開箱文：https://g2m.tw/red-breakfast/

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