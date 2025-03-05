2025宜蘭三星景點這樣玩準沒錯，純樸鄉村小鎮到處是美麗人文景點，沿途能欣賞蔥田風光。本篇規劃三星一日遊好去處，有體驗農夫採蔥、搭小火車、玩拍超巨大洛克馬等等，總之好玩景點實在太多，彼此距離又近順遊也方便。如果去膩那些宜蘭景點，這次換個新遊程路線，帶你探訪更多三星免費景點、三星親子景點、三星室內景點。

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宜蘭三星景點推薦排名

宜蘭三星景點地圖

精選推薦宜蘭三星景點，規劃三星一日遊有參考依據了，未來持續編輯豐盛內容，讓大家遊玩宜蘭三星更好玩!

宜蘭三星景點地圖

宜蘭三星景點推薦│三星落羽松秘境

秋冬季節一定要拜訪的宜蘭三星景點-三星落羽松，座落於安農溪旁的整片落羽松森林。一眼望去兩排是落羽松林，整個落羽松林綿延近一公里，趁樹葉掉光前欣賞，還能看到紅黃葉交織落羽松，給人朝氣蓬勃的美麗感。中間則是綠油油草皮， 散步在中間給人悠閒輕鬆的快活氛圍，

宜蘭三星私房景點

地址 : 宜蘭縣三星鄉照林路二段103-12號(點我導航)

開放時間 : 24小時

三星落羽松時間：11月-隔年2月

宜蘭三星景點推薦│ 長埤湖精靈村

宜蘭三星最新開幕景點⌜長埤湖精靈村⌟，園區內有許多好拍日式造景，穿上和服手握紅蘿蔔，一夕成為全場動物眼中最耀眼存在，所有動物會朝妳飛奔而來。除了可以餵食牠們外，穿著日式和服漫步園區，如秒飛日本，愜意到不行！

宜蘭三星必遊景點

地址 : 宜蘭縣三星鄉三星路八段288號長埤湖風景區(點我導航)

開放時間 : 9:30-17:00

宜蘭三星景點推薦│ 天送埤火車站

來到這充滿人文氣息三星景點「天送埤火車站」，象徵著過去宜蘭森林開發歷史，負責連結宜蘭羅東的竹林站與太平山林場交通樞紐。到這裡可以逛文創商店、還能體驗刺激的高空繩索挑戰，還有熱門偶像劇下一站幸福和電影聽見下雨的聲音的拍攝地唷，快來走走三星必來的打卡熱門景點。

宜蘭三星免費景點

地址 : 宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷27號(點我導航)

開放時間 : 9:00-18:00

宜蘭三星景點推薦│ 張美阿嬤農場

介紹宜蘭三星超熱門親子景點「 張美阿嬤農場 」，這動物大家族近期還增一隻新生力軍⌜笑笑羊⌟，超萌外表瞬間吸引不少眼球。穿著美麗的和服在日式庭院拍照，更有豐富多元的DIY活動可以參加，情侶約會或親子旅遊都超適合。

宜蘭三星景點推薦│搖搖洛克馬公園

鮮黃色外型超巨大搖搖洛克馬，長8.3公尺、高6.4公尺臉上帶著療育人心微笑，擺在室外超吸睛非常適合拍照打卡。公園內設施包括翹翹板、公園椅全是馬兒造型，小朋友來玩肯定能玩得不易樂乎，來宜蘭三星一日遊記得來找搖搖洛克馬來張合照吧

宜蘭三星免費景點

地址 : 宜蘭縣三星鄉義德路4號 (點我導航)

開放時間 : 24小時

宜蘭三星景點推薦│鹿爺爺

現在宜蘭吹起動物農場浪潮，一家比一家還厲害，近期宜蘭三星有個新景點⌜鹿爺爺⌟，主打環境乾淨整潔僅靠山邊清幽環境。接觸動物前會有場講習，宣導與動物們正確互動方式，最後用點心兌換券換杯冬瓜茶，天熱來一杯還是很消消暑的，距離其他三星景點不算太遠，一起把這裡納入宜蘭三星行程安排吧。

宜蘭三星親子景點

地址 : 宜蘭縣三星鄉東興路60之一號(點我導航)

開放時間：10:00-17:00，每周三公休

宜蘭三星景點推薦│安農溪

「安農溪分洪堰風景區」是一個令人心曠神怡的自然勝地。位於宜蘭三星鄉，其壯麗的自然美景和豐富多樣的活動而聞名。分洪堰是一個水利工程，不僅為區域提供水源，對遊客而言是欣賞湍急流水和壯觀水景的絕佳場所。漫步在綿延數公里的步道上，感受清新的空氣和大自然的撫慰。

宜蘭三星戶外景點

地址 : 宜蘭縣冬山鄉安農七路3巷38號(點我導航)

開放時間 : 24小時

宜蘭三星景點推薦│ 星寶蔥體驗農場

來宜蘭三星一定必遊「星寶蔥農場」，你可以現場報名參加拔蔥和DIY蔥油餅活動！工作人員會帶領你前往蔥田親自體驗拔蔥的樂趣，接著他們會教你如何製作美味的蔥油餅。只要親手製作的蔥油餅總是特別美味！

宜蘭三星親子景點

地址 : 宜蘭縣三星鄉東興路7之5號(點我導航)

開放時間 : 9:30-17:00

宜蘭三星景點推薦│ 三星四季青花瓷

「三星四季」本身是間咖啡館，也是間青花瓷體驗工坊，以灰色清水模改建過的三合院，有著文青的日系氣息。受大家歡迎的青花瓷體驗，可以自行選擇想要彩繪的器皿，有杯子、碗盤等，就算沒有藝術細胞也能自由發揮，收到成品後絕對會有滿滿的成就感！