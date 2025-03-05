涓豆腐 台中勤美店，台中西區公益路美食，台中韓式料理推薦這家位在台中勤美誠品綠園道B1的經典韓式雙人套餐1198元，享五款韓式小菜無限續盤，店內用餐還有麥茶一壺以及甜品花生黑糖豆花，經典韓式料理這裡都有，嫩豆腐煲、春川辣炒雞、韓式起司烘蛋捲…。

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台中韓式料理推薦

地址：台中市西區公益路68號B1

電話：(04)2320-4788

營業時間：平日 11:30~15:30 (最後點餐時間 14:30)，17:00~21:30 (最後點餐時間 20:30)

假日 11:00~21:30 (最後點餐時間 20:30)

涓豆腐在台中還有新光中港店、台中文心秀泰店、台中麗寶店，今天分享的是去年七月剛在台中勤美店新開幕，位在B1，其他縣市台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台南、高雄也都有分店喔。

店內裝潢設計走木質風格，讓人感到溫暖明亮，用餐空間也不會太擁擠。

2人組合餐 $1198。

• 嫩豆腐煲系列：一鍋

海陸綜合嫩豆腐煲(牛/羊/豬)、泡菜嫩豆腐煲(牛/羊/豬/鮮菇)、起司嫩豆腐煲(牛/豬/野菜鮮菇)、鮮魚嫩豆腐煲(鮮切鯛魚/酥炸旗魚)、咖哩嫩豆腐煲(牛/羊/豬)

+60元可升級神仙霜降雪濃湯(原價398元)

+350元可升級人蔘砂鍋雞(小)(原價688元)

+550元可升級人蔘雞火鍋(大)(原價888元)

• 韓式石鍋飯：一鍋

+90元可升級黃金雞石鍋飯

+100元可升級鴨賞石鍋飯

+298元可升級石燒拌飯(霜降牛原價388元/梅花豬原價378元)

• 特色肉料理：一道

春川辣炒雞、醬燒青蔥牛五花、醬燒青蔥豬梅花、韓國糖醋肉

• 招牌蛋捲或主廚推薦：一道

韓式起司烘蛋捲(雙味起司/魚卵/蟹味)、綜合海鮮煎餅(香酥厚片/招牌薄香)、韓式煎餅(絲瓜鮮蔬/泡菜豆腐)

• 飲品：二杯

可樂/七喜 無限暢飲、香柚茶(冷/熱)、紅棗茶(冷/熱)、水蜜桃冰茶

+30元可升級：奶蓋紅豆豆漿、紅柚荔枝果茶、黑糖珍珠豆漿、草莓白桃氣泡飲、晴天哈密瓜氣泡飲、玫瑰拿鐵、黑玫瑰氣泡咖啡、玫瑰奶茶、拿鐵咖啡

• 甜點：兩份

花生黑糖豆花

加購價：珍珠豆腐冰淇淋$99元

其他菜單可至>>涓豆腐官網菜單 查看。

凡來店消費用餐皆附：韓式小菜、麥茶、甜品，店內小菜不提供打包外帶，全時段用餐時間限90分鐘，每人最低消費NT$298(未含服務費)，年滿12歲(含)以上需符合最低消費金額，餐點需另加10%服務費。

韓式小菜無限續加、麥茶一壺。

涓豆腐堅持韓國的用餐傳統，提供韓式小菜無限續盤，當天有五款韓式小菜，韓式泡菜、涼拌海帶絲、涼拌海帶芽、涼拌黃豆芽菜、韓國海苔，韓國海苔可以無限續真棒，包飯都合適，小孩超愛的。

水蜜桃冰茶、冷香柚茶。

2人組合餐飲品：二杯

可樂/七喜 無限暢飲、香柚茶(冷/熱)、紅棗茶(冷/熱)、水蜜桃冰茶。

+30元可升級：奶蓋紅豆豆漿、紅柚荔枝果茶、黑糖珍珠豆漿、草莓白桃氣泡飲、晴天哈密瓜氣泡飲、玫瑰拿鐵、黑玫瑰氣泡咖啡、玫瑰奶茶、拿鐵咖啡。

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韓式起司烘蛋捲 雙味起司。

2人組合餐招牌蛋捲或主廚推薦：一道

韓式起司烘蛋捲(雙味起司/魚卵/蟹味)、綜合海鮮煎餅(香酥厚片/招牌薄香)、韓式煎餅(絲瓜鮮蔬/泡菜豆腐)。

想要濃濃的起司烘蛋捲就可以選擇雙味起司，使用新鮮蛋液以文火層層慢烘，再舖上滿滿的起司，還有微微的牽絲感，濃郁的起司搭配軟嫩的蛋香，滿滿幸福感啊。

春川辣炒雞。

2人組合餐特色肉料理：一道

春川辣炒雞、醬燒青蔥牛五花、醬燒青蔥豬梅花、韓國糖醋肉。

經典的韓國必吃美食料理之一，使用去骨的雞腿肉以及韓國道地的無敵春川辣醬快火拌炒，再加上韓國年糕與蔬菜，鮮嫩的雞腿肉吸附滿滿的醬汁，加上Q彈的韓國年糕，不會讓人感到嗆辣的辣味，也好好下飯啊。

起司嫩豆腐煲(豬)。

2人組合餐嫩豆腐煲系列：一鍋

海陸綜合嫩豆腐煲(牛/羊/豬)、泡菜嫩豆腐煲(牛/羊/豬/鮮菇)、起司嫩豆腐煲(牛/豬/野菜鮮菇)、鮮魚嫩豆腐煲(鮮切鯛魚/酥炸旗魚)、咖哩嫩豆腐煲(牛/羊/豬)。

+60元可升級神仙霜降雪濃湯(原價398元)

+350元可升級人蔘砂鍋雞(小)(原價688元)

+550元可升級人蔘雞火鍋(大)(原價888元)

2人組合餐韓式石鍋飯：一鍋

+90元可升級黃金雞石鍋飯

+100元可升級鴨賞石鍋飯

+298元可升級石燒拌飯(霜降牛原價388元/梅花豬原價378元)

韓式石鍋飯特別用生米原鍋烹煮成飯，米飯選用自花東地區優質品種白米，混合了紫米，而石頭鍋以韓國特有角閃石打造而成，利用石頭鍋高壓特性烹煮出一般電鍋無法煮出香甜Ｑ彈的米飯口感，建議大家拿到就可以先用湯匙把底下的米飯翻一翻，以免都黏住，還保有鍋巴的口感，另外還有附上一顆台灣在地產銷履歷、牧場直送的新鮮雞蛋。

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嫩豆腐煲有牛/羊/豬/鮮菇可以選擇，嫩豆腐煲是涓豆腐的招牌特色，採用多樣的韓國食材及調味料，特選頂級非基因改造黃豆，依完美比例製成的純天然生機豆腐，創造出韓國道地嫩豆腐煲獨有的口感，綿密滑嫩的豆腐加上其他配料，豐富的嫩豆腐煲，有點可惜的是石鍋飯只附一碗。

黃金酥炸嫩豆腐。

涓豆腐刷信用卡結帳送黃金酥炸嫩豆腐，台新、中信、聯邦…信用卡詳情可以向店家確認，我們當天刷中信的信用卡是有贈送的喔。

花生黑糖豆花。

2人組合餐甜點：兩份

花生黑糖豆花。

加購價：珍珠豆腐冰淇淋$99元

涓豆腐用餐就送甜品，店家有跟我們問小孩可不可以吃，所以送我們三份的花生黑糖豆花，不會太甜膩，當飯後甜點剛剛好。

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