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涓豆腐 台中勤美店，台中勤美誠品綠園道經典韓式雙人套餐1198元，韓式小菜無限續，用餐送甜品 - Cyndi loves享食天堂

2025-03-05 18:53:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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涓豆腐 台中勤美店，台中勤美誠品綠園道經典韓式雙人套餐1198元，韓式小菜無限續，用餐送甜品 - Cyndi loves享食天堂

涓豆腐 台中勤美店台中西區公益路美食台中韓式料理推薦這家位在台中勤美誠品綠園道B1的經典韓式雙人套餐1198元，享五款韓式小菜無限續盤，店內用餐還有麥茶一壺以及甜品花生黑糖豆花，經典韓式料理這裡都有，嫩豆腐煲春川辣炒雞韓式起司烘蛋捲…。

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/涓豆腐-台中勤美店/

台中韓式料理推薦

地址：台中市西區公益路68號B1

電話：(04)2320-4788

營業時間：平日 11:30~15:30 (最後點餐時間 14:30)，17:00~21:30 (最後點餐時間 20:30)

假日 11:00~21:30 (最後點餐時間 20:30)

涓豆腐 台中勤美店，台中勤美誠品綠園道經典韓式雙人套餐1198元，韓式小菜無限續，用餐送甜品 - Cyndi loves享食天堂

涓豆腐在台中還有新光中港店、台中文心秀泰店、台中麗寶店，今天分享的是去年七月剛在台中勤美店新開幕，位在B1，其他縣市台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台南、高雄也都有分店喔。

涓豆腐 台中勤美店，台中勤美誠品綠園道經典韓式雙人套餐1198元，韓式小菜無限續，用餐送甜品 - Cyndi loves享食天堂

店內裝潢設計走木質風格，讓人感到溫暖明亮，用餐空間也不會太擁擠。

2人組合餐 $1198。

嫩豆腐煲系列：一鍋
海陸綜合嫩豆腐煲(牛/羊/豬)、泡菜嫩豆腐煲(牛/羊/豬/鮮菇)、起司嫩豆腐煲(牛/豬/野菜鮮菇)、鮮魚嫩豆腐煲(鮮切鯛魚/酥炸旗魚)、咖哩嫩豆腐煲(牛/羊/豬)
+60元可升級神仙霜降雪濃湯(原價398元)
+350元可升級人蔘砂鍋雞(小)(原價688元)
+550元可升級人蔘雞火鍋(大)(原價888元)

韓式石鍋飯：一鍋
+90元可升級黃金雞石鍋飯
+100元可升級鴨賞石鍋飯
+298元可升級石燒拌飯(霜降牛原價388元/梅花豬原價378元)

特色肉料理：一道
春川辣炒雞、醬燒青蔥牛五花、醬燒青蔥豬梅花、韓國糖醋肉

招牌蛋捲或主廚推薦：一道
韓式起司烘蛋捲(雙味起司/魚卵/蟹味)、綜合海鮮煎餅(香酥厚片/招牌薄香)、韓式煎餅(絲瓜鮮蔬/泡菜豆腐)

飲品：二杯
可樂/七喜 無限暢飲、香柚茶(冷/熱)、紅棗茶(冷/熱)、水蜜桃冰茶
+30元可升級：奶蓋紅豆豆漿、紅柚荔枝果茶、黑糖珍珠豆漿、草莓白桃氣泡飲、晴天哈密瓜氣泡飲、玫瑰拿鐵、黑玫瑰氣泡咖啡、玫瑰奶茶、拿鐵咖啡

甜點：兩份
花生黑糖豆花
加購價：珍珠豆腐冰淇淋$99元

其他菜單可至>>涓豆腐官網菜單 查看。

凡來店消費用餐皆附：韓式小菜、麥茶、甜品，店內小菜不提供打包外帶，全時段用餐時間限90分鐘，每人最低消費NT$298(未含服務費)，年滿12歲(含)以上需符合最低消費金額，餐點需另加10%服務費。

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韓式小菜無限續加、麥茶一壺。

涓豆腐堅持韓國的用餐傳統，提供韓式小菜無限續盤，當天有五款韓式小菜，韓式泡菜、涼拌海帶絲、涼拌海帶芽、涼拌黃豆芽菜、韓國海苔，韓國海苔可以無限續真棒，包飯都合適，小孩超愛的。

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水蜜桃冰茶、冷香柚茶。

2人組合餐飲品：二杯

可樂/七喜 無限暢飲、香柚茶(冷/熱)、紅棗茶(冷/熱)、水蜜桃冰茶。

+30元可升級：奶蓋紅豆豆漿、紅柚荔枝果茶、黑糖珍珠豆漿、草莓白桃氣泡飲、晴天哈密瓜氣泡飲、玫瑰拿鐵、黑玫瑰氣泡咖啡、玫瑰奶茶、拿鐵咖啡。

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/涓豆腐-台中勤美店/

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韓式起司烘蛋捲 雙味起司。

2人組合餐招牌蛋捲或主廚推薦：一道

韓式起司烘蛋捲(雙味起司/魚卵/蟹味)、綜合海鮮煎餅(香酥厚片/招牌薄香)、韓式煎餅(絲瓜鮮蔬/泡菜豆腐)。

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想要濃濃的起司烘蛋捲就可以選擇雙味起司，使用新鮮蛋液以文火層層慢烘，再舖上滿滿的起司，還有微微的牽絲感，濃郁的起司搭配軟嫩的蛋香，滿滿幸福感啊。

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春川辣炒雞。

2人組合餐特色肉料理：一道

春川辣炒雞、醬燒青蔥牛五花、醬燒青蔥豬梅花、韓國糖醋肉。

經典的韓國必吃美食料理之一，使用去骨的雞腿肉以及韓國道地的無敵春川辣醬快火拌炒，再加上韓國年糕與蔬菜，鮮嫩的雞腿肉吸附滿滿的醬汁，加上Q彈的韓國年糕，不會讓人感到嗆辣的辣味，也好好下飯啊。

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起司嫩豆腐煲(豬)。

2人組合餐嫩豆腐煲系列：一鍋

海陸綜合嫩豆腐煲(牛/羊/豬)、泡菜嫩豆腐煲(牛/羊/豬/鮮菇)、起司嫩豆腐煲(牛/豬/野菜鮮菇)、鮮魚嫩豆腐煲(鮮切鯛魚/酥炸旗魚)、咖哩嫩豆腐煲(牛/羊/豬)。

+60元可升級神仙霜降雪濃湯(原價398元)

+350元可升級人蔘砂鍋雞(小)(原價688元)

+550元可升級人蔘雞火鍋(大)(原價888元)

 

2人組合餐韓式石鍋飯：一鍋

+90元可升級黃金雞石鍋飯

+100元可升級鴨賞石鍋飯

+298元可升級石燒拌飯(霜降牛原價388元/梅花豬原價378元)

 

韓式石鍋飯特別用生米原鍋烹煮成飯，米飯選用自花東地區優質品種白米，混合了紫米，而石頭鍋以韓國特有角閃石打造而成，利用石頭鍋高壓特性烹煮出一般電鍋無法煮出香甜Ｑ彈的米飯口感，建議大家拿到就可以先用湯匙把底下的米飯翻一翻，以免都黏住，還保有鍋巴的口感，另外還有附上一顆台灣在地產銷履歷、牧場直送的新鮮雞蛋。

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嫩豆腐煲有牛/羊/豬/鮮菇可以選擇，嫩豆腐煲是涓豆腐的招牌特色，採用多樣的韓國食材及調味料，特選頂級非基因改造黃豆，依完美比例製成的純天然生機豆腐，創造出韓國道地嫩豆腐煲獨有的口感，綿密滑嫩的豆腐加上其他配料，豐富的嫩豆腐煲，有點可惜的是石鍋飯只附一碗。

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黃金酥炸嫩豆腐。

涓豆腐刷信用卡結帳送黃金酥炸嫩豆腐，台新、中信、聯邦…信用卡詳情可以向店家確認，我們當天刷中信的信用卡是有贈送的喔。

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花生黑糖豆花。

2人組合餐甜點：兩份

花生黑糖豆花。

加購價：珍珠豆腐冰淇淋$99元

涓豆腐用餐就送甜品，店家有跟我們問小孩可不可以吃，所以送我們三份的花生黑糖豆花，不會太甜膩，當飯後甜點剛剛好。

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