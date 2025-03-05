減少20%的熱量 、 30%的碳水

傳統貝果的主要成分是高筋麵粉。原味時代的減醣貝果以豆渣取代部分麵粉，不僅降低了淨碳水含量，也增加了膳食纖維，同時提供更長時間的飽足感。

貝果中的另一大醣分來源就是蔗糖。原味時代選擇使用0熱量的赤藻糖醇替代精緻砂糖，雪莉分享的生酮食譜當中也很常用它，讓在意熱量的人也能放心享用。

美味不減

許多人擔心減醣會影響口感，但原味時代的減醣貝果保留了傳統貝果的Q彈與嚼勁，吃起來很有滿足感。此外，富含膳食纖維的配方，飽足感十足，雪莉早午餐搭配一顆貝果，到晚餐時間都還覺得很飽。對於想要控制飲食的人來說，原味時代減醣貝果好吃又能減少熱量攝取，是很完美的貝果推薦。

原味時代的減醣貝果沒有添加防腐劑，因此要冷凍保存以維持新鮮度與最佳口感。多種方便的加熱方式，能在短時間內享受到外酥內Q的好吃貝果！

微波加熱（不須解凍）

最省時的方法是直接從冷凍取出貝果，不需解凍，搭配一杯水一起微波加熱約1分鐘。水蒸氣能讓貝果內部保持濕潤，確保外皮不會變乾變硬，適合想要快速享用的人。

氣炸鍋加熱（不須解凍）

現代人幾乎人手一個氣炸鍋，直接放入氣炸鍋180°C加熱6–8分鐘就能完成了。

烤箱加熱（解凍後）

先解凍貝果，表面噴水後放入預熱至200°C的烤箱烘烤約3分鐘。雪莉覺得這種加熱方式最能讓貝果回復剛出爐般的香氣與嚼勁。另外我有試過忘記事先解凍，用烤箱200°C烤6分鐘效果也很好！

電鍋蒸熱（不須解凍）

另一個方法是使用電鍋加熱。將冷凍貝果放入電鍋，外鍋加半杯水，蓋上鍋蓋蒸至電鍋跳起，即可享用柔軟Q彈的貝果。

無論是忙碌的早餐時間，還是下午茶點心，原味時代減醣貝果簡單的加熱方式不需繁瑣準備，都能快速回溫，輕鬆享受健康減醣的美味。

藍莓雪酪減醣貝果—熱量：316.5打卡

這款是雪莉心目中甜的貝果推薦口味第一名！不只使用藍莓果醬，而是有大顆的野生藍莓果乾，剛出烤箱便能聞到藍莓的天然甜香。中心夾餡滿滿的鮮奶油乾酪搭配藍莓果醬，口感濃郁細膩，帶有藍莓的酸甜與淡淡鹹味。

海鹽焦糖乳酪減醣貝果—熱量：334.2打卡

如果跟雪莉一樣喜歡甜鹹交織的風味，一定會喜歡這款海鹽焦糖乳酪貝果。表面撒上微甜的杏仁脆片，增添香氣與酥脆，口感更有層次。內餡選用鮮奶油乾酪，融合海鹽焦糖與鮮奶油，口感濃郁滑順，甜中帶鹹，有點像香濃的烤布蕾。

雪莉母很喜歡拿這款夾肉鬆吃，聽起來奇怪的中西合併組合卻格外好吃。

重乳酪起司減醣貝果—熱量：356.3打卡

如果你是起司控，這款重乳酪起司貝果絕對不能錯過！是雪莉覺得鹹的貝果推薦口味首選。濃郁的起司香氣撲鼻，剛烤好時便能感受到滿滿的奶香誘惑。

表面金黃香酥的濃郁起司層，內部則藏有滿滿的耐烤起司，每一口都能吃到柔滑濃厚的起司風味。無論單吃或搭配火腿、生菜等配料，都是鹹香美味的選擇。

惡魔可可減醣貝果—熱量：306打卡

沒有人能抗拒巧克力的魅力，所以找貝果推薦一定要看看這款惡魔可可貝果！不同於一般巧克力貝果用死甜的巧克力醬，內餡使用72%黑巧克力與100%純可可粉，帶來濃郁可可香氣和絕佳口感。

加熱後，巧克力內餡融化，咬開時從中心緩緩流出，像熔岩巧克力蛋糕那樣誘人。甜中微苦，與貝果本身搭配，甜度完美平衡，不會膩口。單吃之外，雪莉個人認為這款搭配花生醬或草莓果醬也有不同層次的美味。

東方美人茶香花生減醣貝果—熱量：414打卡

這款東方美人茶香花生貝果將西式的貝果、花生醬與台灣茶葉完美結合。麵團中能清楚看到東方美人茶葉，每一口都能感受到濃郁茶香，與花生醬的香氣交織出細膩的風味層次。這款加熱時建議先退冰並減少加熱時間或使用蒸的方式，避免烤太久導致中心夾層的花生醬變乾，影響口感。淡雅茶韻與濃醇花生香氣，是很獨特的貝果推薦。

品牌：原味時代

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原文：減醣貝果推薦—超好吃的原味時代貝果評價

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