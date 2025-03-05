「菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN」是位在公館商圈的人氣排隊麵包店，以酥脆香甜的菠蘿麵包、冰火菠蘿油、海鹽奶油捲和葡式蛋塔聞名，連周杰倫都曾公開推薦過！店內麵包每日都是新鮮現做，剛出爐時金黃酥脆的外皮，內裡蓬鬆柔軟帶有濃郁奶香味，讓人光聞到味道就深深被吸引，吃上一口麵包更是會愛不釋手，加上地點方便、交通便利，不管是早餐、下午茶、點心或是宵夜都非常適合，不過因為都是每日新鮮現做，沒有早點來買熱門品項就容易賣光。

餐廳資訊

菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN



名稱 : 菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN(公館店)

電話 : (02)2254-0865

地址 : 台北市中正區羅斯福路四段80號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 07:00-21:30

粉絲專頁 : 菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN

從捷運 公館站 1號出口出來右轉直走就會看到店面，不過在這之前會先聞到新鮮麵包剛出爐的香味

餐廳環境

當時經過的時間大約是下午2點多左右，遠遠就能看到排隊的人潮，而且大家買的數量都滿多的，一次都是帶走好幾盒

外面排隊的人潮很快就把出爐的麵包和蛋塔買完，後方的烤爐一直馬不停蹄的烘烤新麵包

「冰火菠蘿油」在購買後才會在菠蘿中間夾入冰涼奶油，這樣顧客吃到的當下才能感受的外熱內冷的冰火交織口感

旁邊還有準備放入餡料的蛋塔皮，喜歡吃蛋塔的人一定不能錯過

菜單

餐點的種類從甜味蛋塔、麵包到鹹麵包的味道都有提供，顧客可以依照個人喜好做挑選

另外還有我滿喜歡的「菠蘿麵包丁」，因為口感都會比較酥脆

左後方的架子上是「千層吐司」，也是近幾年非常火紅的吐司種類

吃麵包想要搭配飲品的話，這裡同時也有提供幾款飲料可以搭配，只要有購買麵包就能折10元

餐點介紹

這次是吃完「泰好吃泰國船麵」後就嘴饞想要吃點心，在巷口時就聞到陣陣的香濃麵包香

排隊時剛好遇到新一批的「原味菠蘿」出爐，酥脆的外皮真的很難讓人抗拒

一口咬下外酥內嫩，外皮是有一定厚度的麵皮吃起來的酥脆感非常明顯，裡面的口感蓬鬆軟嫩，雖然是原味的口味但咀嚼時可以感受到麵粉本身的甜味

用手輕輕一撕可以感受到菠蘿本身的鬆軟程度，香濃的麵包香氣更是不斷撲鼻而來

結語

跟一般吃到的菠蘿麵包相比，上面沒有刷一層油吃起來的負擔感稍微小一點，更能感受到外皮本身的酥脆程度，想要多一點風味和層次就能選擇「冰火菠蘿油」同時感受鹹甜交錯的味道，如果幸運遇到剛出爐的麵包一定要買來品嚐看看，加上源源不絕的排隊人潮就能知道這間麵包店的魅力。菠蘿稍微放涼後依舊能感受到外皮的酥脆感，如果想要一次買比較多的量建議早點來，不然容易就被前面排隊的人搶光，需要等候下一波麵包出爐。