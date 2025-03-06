家有超撒嬌的黏人貓，走到哪跟到哪，

原來是因為跟著我才有吃的呀🤭

工作的關係，我們幾乎是24小時黏在一起，

除了偶爾外出用餐沒辦法攜帶寵物以外。

之前有遇過幾次別家店門口明明寫寵物友善，

可是進去店裡用餐卻只能把寵物放袋子裡不能拿出來，

這樣就失去寵物友善的意義了😭

有養寵物的應該都有這個困擾對吧？！

嘿嘿~最近在嘉義終於被我發現可以攜帶寵物用餐的火鍋店耶，

而且是真的寵物友善的唷！！

只要有包包或推車裝著寵物就也可以帶進去用餐！

火鍋店的招牌上有一顆橘子的LOGO就是囉~

那天特地帶爸媽還有貓兩寶一起到店慶祝最貪吃的貓老大生日，

橘子火鍋位在嘉義火車站前站出來開車騎車約5分鐘，

店家前方有一整排的機車停車格，

後方仁愛路上大九九賣場有特約停車場一小時。

橘子火鍋嘉義店裡有滿滿的座位區，也有寵物專屬的包廂，

寵物包廂有附設圍欄，不用擔心寵物亂跑，不用怕被打擾，

寵物可以落地，帶著貓咪依然能與家人舒適盡情地享用餐點。

重點是還有招待寵物的伙食（濕食），真的太貼心了啦❤️

濕食還可以選口味，有南瓜雞肉豬肉等等，

料多豐富又營養，看看一旁的老大與小弟吃得津津有味呢，瞬間吃光光🤭

再也不用擔心寵物流露出只能看著主人吃，而自己不能吃那種失望的眼神🥺

橘子火鍋是套餐式火鍋，這次我們點了海陸饗宴四人套餐。

當然也有個人套餐、雙人套餐也有四人以上套餐。

自助吧CP值超級高，選擇性更多，而且還可以加點其他品項，

飲品冰品無限暢飲外，有主廚當日新鮮現做自製的小菜，

飯後還有自助水果甜點吃到飽，很超值！

鍋底有四種基本鍋底跟四種季節限定的鍋底，

主打鴛鴦共鍋，選鴛鴦鍋、單鍋、任何鍋底都不需要加價！

我們一家人偏愛酸酸甜甜還有辣，

所以特別點了招牌麻辣鍋及非常下飯的番茄鍋，



招牌麻辣鍋的湯是可以喝得非常順口不嗆辣，

而且可調整辣度外，鴨血豆腐竟然可以無限續，

每次加湯底就又恢復滿滿的鴨血豆腐🤭

不得不說他們的滷豆腐非常好吃！真的太滿足了~

附餐有白飯泡麵等等可選，獨家肉燥滷汁淋上白飯更是一絕。

橘子火鍋整體份量多很多，只能在嘉義生活10多年從來沒這麼飽過🤭

這是專屬生日禮「店家當日會招待贈送銀絲捲(點數兌換1500點)



看看家人及貓兩寶吃得好飽好滿足，能聚在一起享用大餐真的好幸福，

真的很推薦適合公司舉辦尾牙、春酒、商務家庭聚餐等等提前預約，

下回一定再訪再去橘子火鍋品嚐其他鍋底，很愉快的用餐體驗。

等候區變成我們的美拍區XD

晚上版來一張~

📢📢📢好康逗相報📢📢📢

首次加入會員就會自動有500點，一元一點沒有期限可以免費兌換肉品點心~ 還有專屬生日禮「店家當日會招待贈送銀絲捲(點數兌換1500點)」

📍橘子火鍋-嘉義店

線上訂位：https://inline.app/booking/-NJE4WWGbJuxS5u33JAa:inline-live-3

粉絲團：橘子火鍋-嘉義店

(關注FB粉專或IG優惠不錯過)

🏠地址：嘉義市西區興業西路157號



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特約停車場：仁愛路大九九賣場

🕚營業時間：週三週四17:00-23:00，週五 11:00~14:00、17:00~23:00

六日11:00-23:00(中間不休息)

週一二固定公休

☎️電話：05-2862020

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