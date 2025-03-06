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宜蘭最新美拍景點|龍潭湖迷霧森林|仙氣飄飄人間仙境|湖光山色倒影如畫|360度環湖步道|宜蘭必遊景點2025

2025-03-06 08:43:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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宜蘭必遊景點龍潭湖又有新造景了，最新的地景設施-迷霧森林，草地上瀰漫清涼霧氣，讓人彷彿置身人間仙境，讓我們在湖邊散步之餘，還可以穿梭雲霧之中，清涼又消暑，現在打卡還送浸泡咖啡，免費停車，周邊還有白色貨櫃咖啡館、Herbelle咖啡廳、龍潭湖畔悠活園區、超品起司烘焙工坊等可以順遊，成為宜蘭假日出遊最佳去處。

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雲霧繚繞，仙氣飄飄，光影若隱若現，營造出神祕而夢幻的氛圍。

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宜蘭龍潭湖暨湖中棧道又有最新力作，迷霧森林旁邊還有一座小山丘，這裡不定期噴出煙霧，瀰漫整個草地，超夢幻的～

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迷霧森林充滿神秘的霧氣，伴隨微風，讓人感受如仙境般的氛圍。

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龍潭湖必遊：龍潭湖湖中棧道，用不同的角度欣賞龍潭湖之美。

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龍潭湖的美非筆墨能形容，湖光山色倒影如畫，每次來隨天氣不同展現不同的美～ 

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龍潭湖是我們每次來宜蘭必遊景點，這次發現湖邊多處設置噴霧設施，讓原本就很夢幻的龍潭湖更加美麗～

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霧氣一來整個超夢幻，就像進入迷霧森林一樣，拍照氛圍滿分。影片分享

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在迷霧森林裡，我們穿梭在其中，感受霧的不斷變化。

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迷霧森林是一種利用細微水氣來營造霧境的氛圍，水霧會隨著氣溫、濕度、風向而不斷變化，可以在此體驗霧氣的流動，進而感受大自然的藝術 。

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霧境給人一種夢幻、浪漫像夢境一樣，仙境般的迷霧森林想必將來成為龍潭湖的熱門景點。

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龍潭湖在湖中央興建了一條穿越湖的跨木棧道，用不同的角度欣賞龍潭湖，讓我們可以輕鬆環湖。

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龍潭湖落羽松秘境。

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湖光山色倒影如畫，每個時期來都可欣賞不同的美，就像與世隔絕世外桃源。

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龍潭湖步道完善，映入眼簾就是如此美景，風光水綠、倒影如畫。

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建議旅遊方式為環湖一圈，步行約1小時。

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 龍潭湖最新白色貨櫃屋餐廳，Herbelle咖啡廳，影片分享

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最新資訊：拍照打卡送咖啡。

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龍潭湖Herbelle咖啡廳、龍潭湖畔悠活園區。

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來龍潭湖最佳的悠遊方式就是環湖一圈，欣賞它各種不同角度及湖面倒影之美～

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周邊景點：超品起司烘焙工坊

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招牌必點：蝴蝶結香頌60元，限量販售。

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還有許多麵包、甜點可以享用。

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用餐環境寬敞舒適，低消一項餐點就可以，影片分享

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礁溪必買：諾貝爾草莓大福，一盒5顆150元，皮薄內餡多，草莓大顆好吃。

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