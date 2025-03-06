宜蘭必遊景點龍潭湖又有新造景了，最新的地景設施-迷霧森林，草地上瀰漫清涼霧氣，讓人彷彿置身人間仙境，讓我們在湖邊散步之餘，還可以穿梭雲霧之中，清涼又消暑，現在打卡還送浸泡咖啡，免費停車，周邊還有白色貨櫃咖啡館、Herbelle咖啡廳、龍潭湖畔悠活園區、超品起司烘焙工坊等可以順遊，成為宜蘭假日出遊最佳去處。

雲霧繚繞，仙氣飄飄，光影若隱若現，營造出神祕而夢幻的氛圍。

宜蘭龍潭湖暨湖中棧道又有最新力作，迷霧森林旁邊還有一座小山丘，這裡不定期噴出煙霧，瀰漫整個草地，超夢幻的～

迷霧森林充滿神秘的霧氣，伴隨微風，讓人感受如仙境般的氛圍。

龍潭湖必遊：龍潭湖湖中棧道，用不同的角度欣賞龍潭湖之美。

龍潭湖的美非筆墨能形容，湖光山色倒影如畫，每次來隨天氣不同展現不同的美～

龍潭湖是我們每次來宜蘭必遊景點，這次發現湖邊多處設置噴霧設施，讓原本就很夢幻的龍潭湖更加美麗～

霧氣一來整個超夢幻，就像進入迷霧森林一樣，拍照氛圍滿分。影片分享

在迷霧森林裡，我們穿梭在其中，感受霧的不斷變化。

迷霧森林是一種利用細微水氣來營造霧境的氛圍，水霧會隨著氣溫、濕度、風向而不斷變化，可以在此體驗霧氣的流動，進而感受大自然的藝術 。

霧境給人一種夢幻、浪漫像夢境一樣，仙境般的迷霧森林想必將來成為龍潭湖的熱門景點。

龍潭湖在湖中央興建了一條穿越湖的跨木棧道，用不同的角度欣賞龍潭湖，讓我們可以輕鬆環湖。

龍潭湖落羽松秘境。

湖光山色倒影如畫，每個時期來都可欣賞不同的美，就像與世隔絕世外桃源。

龍潭湖步道完善，映入眼簾就是如此美景，風光水綠、倒影如畫。

建議旅遊方式為環湖一圈，步行約1小時。

龍潭湖最新白色貨櫃屋餐廳，Herbelle咖啡廳，影片分享

最新資訊：拍照打卡送咖啡。

龍潭湖Herbelle咖啡廳、龍潭湖畔悠活園區。

來龍潭湖最佳的悠遊方式就是環湖一圈，欣賞它各種不同角度及湖面倒影之美～

周邊景點：超品起司烘焙工坊

招牌必點：蝴蝶結香頌60元，限量販售。

還有許多麵包、甜點可以享用。

用餐環境寬敞舒適，低消一項餐點就可以，影片分享。

礁溪必買：諾貝爾草莓大福，一盒5顆150元，皮薄內餡多，草莓大顆好吃。

宜蘭冬山必吃美食【刀山臭豆腐】吃一次就念念難忘美妙滋味/視覺與味覺雙重享受/隱身在梅花湖旁人氣臭豆腐/石頭屋咖啡/天ㄟ咖啡

宜蘭絕美玻璃屋餐廳│棗稻田休閒農場│彷彿置身世外桃源│螃蟹冒泡天然湧泉戲水池│宜蘭員山在地人玩水秘境│宜蘭免費親子景點

宜蘭隱藏版美食│上旺農家樂│宜蘭桶仔雞│不預約吃不到│食尚玩家推薦│好吃新鮮便宜CP值高│望龍埤落羽松之美

宜蘭員山隱藏版美食│望龍埤鵝肉攤│20元吃到飽│食尚玩家推薦│好吃新鮮便宜CP值高鵝肉店│望龍埤湖光山色之美

宜蘭最美的海景飯店【凱渡廣場酒店】全台首間渡假型郵輪飯店/免出國就能到巴里島度假/全台唯一引進戶外海水泳池/坐擁海景第一排/享受極至奢華度假勝地

宜蘭五星級溫泉飯店【礁溪晶泉丰旅】頂樓絕美無邊際泳池星空電影院/超大露天SPA溫泉/免費下午茶點心/Happy Hour 酒精飲品無限暢飲/中秋加碼蔬食烤肉活動免費參加/宜蘭溫泉度假飯店首選

宜蘭頭城新開餐廳【甜島冰菓】看火車吃冰超享受/鐵道景觀第一排/銅板價享用創意冰品/頭城最佳中繼休憩站

宜蘭必吃桶仔雞【大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店】宜蘭交流道旁/脆皮多汁蔗香桶仔雞/專業剝雞的周邊服務

宜蘭森林系景點│鳳梨屋水上莊園│宜蘭絕美世外桃源│台版奧入瀨溪│最佳的消暑盛地│擁有大片落地窗玻璃屋│宜蘭最美的瀑布景觀餐廳

宜蘭隱藏版網美早午餐【萍水Xiang feng】隱身在員山鄉間早午餐/韓系充滿唯美浪漫風/享受悠閒愜意的早餐/兒童遊戲區/宜蘭超Chill景觀餐廳

宜蘭隱藏版在地美食【好然餐廳】宜蘭員山景觀餐廳/隱身在好春民宿無菜單料理/手路工夫菜/以自家栽種的新鮮蔬菜/享受最純樸田園美食饗宴

宜蘭隱藏版美食【似層4F】百元內精緻餐點/中式台菜手作料理/充滿50年代懷舊復古風餐廳/一個人也能吃的台菜料理



宜蘭必遊景點|北后寺|日式禪風落羽松庭園|好山好水好清靜|隱藏版聽水咖啡|讓人身心靈放鬆療癒好所在

宜蘭三星免費泡湯│三星溫泉候車亭│耕莘護專宜蘭校區旁│全國最有溫度的候車亭│等公車也可以泡湯療癒指數破表│宜蘭五結羅東田中268 Café│宜蘭三星免費泡腳池

宜蘭免費玩水景點│松樹門湧泉│天然湧泉戲水池│水質乾淨清澈見底│宜蘭冬山在地人玩水秘境│親子夏日戲水最佳天堂