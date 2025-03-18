從以前的中壢警察局日式宿舍群改建而成的「壢景町」，就在桃園市中壢區、中壢警分局旁邊，聽說是日治時期臺灣總督府警察的建物，在1941年就蓋好了，現在可是桃園市的歷史建築呢，現在它可是有個很美的名字，叫做「壢景町」，整個變成了一個充滿文藝氣息的新景點啦。

這個中壢警察局日式宿舍群最早在中壢車站商圈這邊的中平路、中和路一帶有很多喔。像這個中壢警察局日式宿舍群，在1941年的時候，是中壢保甲聯合會為了要給當時中壢郡役所的人住，特別跟居民募款蓋的。那時候總共有三間宿舍，其中單獨一棟的A棟是給長官住的，B棟跟C棟就是給一般警察住的雙拼建築，外觀都有凸窗、木頭格柵的窗台，還有雨淋板的外牆，看起來就很有味道。而且這個宿舍群地點超方便，就在中壢市區，前面就有桃園客運跟中壢客運的公車站牌。

不過說到以前，在1977年11月19日還發生過中壢事件，旁邊的中壢警分局那時候還被燒掉了。B棟跟C棟在還沒活化之前都還有人住在裡面喔，裡面的空間還保留著以前日式的座敷（就是榻榻米的房間）、居間（客廳之類的地方）、玄關、浴室，還有用竹子跟泥土做的牆壁（編竹夾泥牆）。後來因為這些宿舍長期被退休的警察和他們的家人佔用，所以在2000年2月22日，中壢警分局就寄了存證信函給大家，請他們在當年四月底之前搬走。中壢警分局業管行政組長侯永勝回憶說，這些宿舍的地是登記在國有財產局名下，以前國有財產局還常常發文要求拆掉這些房子，但是縣警局都不同意拆。

後來為了要保存這些珍貴的建築，在2012年4月9日，桃園縣的副縣長李朝枝跟縣府文化局局長張壯謀去看過之後，就覺得這些宿舍很有保存價值。同年登錄為歷史建築後，10月11日，當時的縣長吳志揚還在文化局長張壯謀的陪同下特地來參觀。文化局後來花了新台幣5300萬元來進行修復，從2017年6月26日開始動工。到了11月19日，市長鄭文燦在參加中壢事件四十週年研討會的時候說，他計畫要把中壢警分局旁邊的這些舊宿舍改建成中壢事件的紀念館。一直到2019年11月15日，正式以「壢景町」這個名字委外經營的時候，除了市長鄭文燦來主持，連當時中壢事件的主角，也就是前縣長許信良都有來參加喔。文化局還把這些宿舍跟中平路故事館、壢小故事森林合稱為「中壢城市故事館群三部曲」。

廠商在活化之後經營沒多久，就因為疫情的關係很難繼續下去，所以在2023年11月1日就暫時關閉了。後來就跟平鎮延平路的日式宿舍一起重新招標，現在是交給桃園的廠商蕃薯藤整理之後會再開放。

難得有機會可以來到中壢，我本來是因為住在新店安坑的親戚介紹才來新北市找工作的，結果過了十年發現全台灣的物價都一樣貴耶！像中壢火車站附近的便當就要95到110元，跟台北市民權西路捷運站附近一樣貴，真的有點誇張。更妙的是，健保讓病人活得更久，台灣的低薪卻是30年都沒變。台灣的稅制、房價、物價都高得嚇人，現在老屋活化、老宅古蹟改建成商場跟咖啡廳好像變成一種流行，可見台灣到處都可以看到日本殖民時期的建築。如果你假日帶小朋友或是跟朋友約會不知道要去哪裡，中壢景點我第一個推薦的就是這個以前的中壢警察局日式宿舍群改建的壢景町喔！

這邊會有賣新鮮蔬果的超市跟簡餐咖啡廳，不過價格可能稍微高一點，簡餐咖啡廳好像要加入會員才有折扣價。整個地方充滿著文藝風跟懷舊復古的感覺，可見買不起台灣新房子的人，可以考慮改建古蹟或是把家裡的古宅改造成咖啡廳、商店、超市、或是辦公室，這樣一方面可以維護古蹟原來的樣子，同時也展現了歷史跟現代的交流。

如果你是喜歡看台灣戲劇「聽海湧」的人，就可以來這邊感受一下日治時期的台灣氛圍喔。

這裡的日本復古風真的很濃郁，為了防止淹水跟潮濕，以前的老房子木造建築都會把底部墊高來預防水災，當然木造建築本身比較脆弱又容易潮濕。這邊也有賣有機豆花點心之類的食物，而且不用脫鞋子就可以進去參觀選購。

營業時間： 星期三 11:00–14:00, 17:00–20:00 星期四 11:00–14:00, 17:00–20:00 星期五 11:00–14:00, 17:00–20:00 星期六 11:00–14:00, 17:00–20:00 星期日 11:00–14:00, 17:00–20:00 星期一 休息 星期二 11:00–14:00, 17:00–20:00