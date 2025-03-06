豆腐肉餅，絞肉和豆腐混搭的簡單又好吃做法，混一點蔬菜在裡面給不吃菜的小朋友，不知不覺就吃光光了

豆腐肉餅的材料

四方板豆腐一盒

豬絞肉150g

蔥花40g(若不喜歡蔥花可改高麗菜或洋蔥末)

雞蛋一顆

蠔油15cc

雞粉5g

13香5g

白胡椒粉5g

太白粉5g

香油少許

1.板豆腐用工具或手捏碎

2.加入豬絞肉和雞蛋混拌均勻

3.加入全部調味料再次混拌均勻

4.蔥花加入後噴一點香油再輕輕的混拌即可

5.用保鮮膜蓋好放冰箱冷藏30分鐘以上

6.平煎鍋不用放油小火熱鍋

雙手噴一點油，靜置後的肉料抓取約掌心分量，在雙掌間來回拋塑成球型在放入鍋中

肉球入鍋後用彎指輕輕壓平，材料全部下鍋後轉為中火

根據肉球受熱結皮的情況適時補充少許的油量

把兩面都煎到外皮微焦的結皮狀態，這時候裡層的肉還是生的

在鍋邊空位倒入1/5杯水(量米杯)，蓋上鍋蓋，轉中小火悶煎3分鐘

若沒把握熟度可拿一片剝開看熟度，若還沒熟就用重複上面步驟再悶煎2分鐘

我這盤肉排是捏1公分厚，用中小火悶煎3分鐘就熟了

小心別煎過熟，肉會變柴…

煎好的豆腐肉餅一塊大約是兩三口

加了豆腐的絞肉口感相當細緻，適合做給老人和小孩吃

喜歡吃辣的可以在前置調拌的時候時加一點七味粉，煎好的豆腐肉排也適合當便當菜喔

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