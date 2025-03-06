愛上的「秘醬香脆脆」、經典的「金黃脆皮豬」，金咕韓式烤肉選用米其林餐廳指定的究好豬，豬五花不油膩超級好吃，台北韓式烤肉推薦，西門町聚餐首選！

台北韓式烤肉推薦「金咕韓式原塊烤肉」

台北韓式烤肉推薦！西門町道地韓式烤肉「金咕韓式烤肉」，這是我吃過最好吃的豬五花三吃：「金黃脆皮豬五花」入口一點都不油膩，真的超級美味，道地韓式吃法超經典，鹹甜風味「秘醬香脆脆」讓人一口接著一口，「罪惡濃起司」大人小孩都超愛，我最愛的韓式烤肉推薦給你們～

金咕韓式原塊烤肉｜店內環境開箱

那天閨蜜聚餐，特別來朝聖這家想吃很久的金咕韓式烤肉，西門町店就位在西門商圈主幹道上，旁邊就是知名老店老天祿，搭乘捷運至西門捷運站，步行5-8分鐘即可抵達金咕，就可以吃到道地的經典韓式烤肉囉！

很喜歡金咕韓式原塊烤肉的招牌色系，超飽和的配色好年輕有活力，不愧是年輕人最愛的韓式料理，店內播放KPOP，吃著韓式烤肉，真的很「韓」～～～

平日用餐時間訂位也是滿滿的，建議大家提前預約唷！

用餐環境很舒服，今天很幸運坐到窗邊的位置，可以看著熱鬧的西門商圈，享用美味的韓式料理，金咕真的很適合姐妹聚餐、約會慶生唷！

金咕韓式原塊烤肉｜韓式小菜＆生菜吃到飽

金咕韓式原塊烤肉提供無限續的生菜、韓國小菜、沾醬，吃韓式料理最愛小菜吃到飽的店家，可以大口吃肉、大口吃泡菜、大口吃生菜，真的太幸福！

小菜區有五種韓式小菜，今天有醃蘿蔔（兩種口味）、韓式泡菜、黃豆芽、海帶芽，桌上有特色醬料、蒜片等等，搭配燒肉口味多變，怎麼吃都不膩！

金咕韓式原塊烤肉｜金大發牛豬雙人套餐

金咕韓式烤肉提供各種價位的雙人套餐，價位從雙人998元～雙人1598元，我今天吃的是最高級的「金大發牛豬雙人套餐」兩個人1598元，就能吃到招牌豬五花三吃、以及超澎湃的牛肉和豬肉，套餐副食可以任選三種韓國經典料理，份量很夠可以吃很飽，我跟朋友的評價都很棒，餐點真的好好吃，尤其是豬五花三吃，真的超讚

金咕提供專人代烤服務，真的超級幸福，可以專心聊天，張嘴就能吃肉肉，太適合聚餐了！而且有專人代烤的烤肉真的比較好吃，還是交給專業的來烤吧！

究好豬五花三種吃法

金咕韓式原塊烤肉必吃「國產豬五花三種吃法」：金黃脆皮豬五花、秘醬香脆脆、罪惡濃起司三種吃法，不用害怕上桌的豬五花看起來很肥，經過店員的巧手，就會變出超好吃的韓式豬五花，不吃肥肉的我，整個愛上它了！

金咕特別採用米其林餐廳指定選用的究好豬五花，豬肉吃起來沒有豬臭味，口感很Ｑ彈多汁，原塊肉就很美味。

金黃脆皮豬五花

第一道金黃脆皮豬五花，使用韓式烤盤，鎖住豬五花的肉汁，將其烤至表皮金黃酥脆，一口咬下外酥內噴汁，真的超級好吃，入口軟嫩滿滿幸福感，沒有油膩、肥肉的口感，真的很厲害呢！

可以單吃脆皮口感的豬五花，也可以搭配桌上的各種醬料享用，或是用生菜包起來，搭配喜歡的小菜一起吃，真的一道豬五花就有超多種吃法，吃不膩的豬五花！

罪惡濃起司

接著第二吃是「罪惡濃起司」起司控的最愛，可以吃到豬肉包起司的美味，使用奶香濃厚的莫札瑞拉起司，加熱至融化後包裹著酥脆豬五花，熱量爆表超級罪惡，但是真的太誘人了，讓我忍不住一口接著一口，入口滿滿的起司香氣，好幸福！

秘醬香脆脆

第三種吃法是「秘醬香脆脆」，這真的是我吃過最好吃的組合，超級驚艷！！！首先將脆皮豬五花裹滿秘製韓醬，再沾上香脆的吐司丁餅乾脆片，入口喀滋喀滋好酥脆，甜辣口味很涮嘴，真的一口接著一口呀！推薦大家一定要試試！

特選牛腹肉

這個小豬拼盤上面有三種肉，最上面是特選牛腹肉，富含油脂的牛腹肉，入口油脂在口中爆開，牛肉香氣十足，簡單搭配沾醬就很好吃～

秘製韓醬牛板腱

這一盤裡面我最愛秘製韓醬牛板腱，有經過特殊醃製的牛板腱，口感軟嫩不難咬，喜歡韓國烤肉這種有厚度的燒肉，更能吃到肉肉的美味，可以搭配韓國辣醬、泡菜享用，增添口感層次。

嚴選豬梅花

簡單的豬梅花也好吃，這個推薦搭配小菜，再包進生菜中享用，一次一大口超滿足，梅花肉口感Ｑ彈，不用擔心豬肉乾柴，服務人員真的很會烤，很好吃呢！

桌上有韓式沾醬可以搭配烤肉，我最喜歡圓碟子中的「蔥蔥醬油」，酸酸甜甜很解膩，旁邊的碟子中有韓式辣醬、洋蔥蒜泥、椒鹽麻油，搭配各種醬料、小菜變換口味，就不會覺得烤肉很膩唷～

香拌蔥蔥醋沙拉

每一份套餐中都包含一份香拌蔥蔥醋沙拉，簡單清爽的沙拉非常解膩。

雙人套餐可以從副食中選擇3種，總共有10種經典韓式料理可選擇，包含豆腐鍋、部隊鍋、辣炒年糕、煎餅、蒸蛋、炸醬麵等等道地經典韓式料理，可以依照自己的口味選擇自己愛吃的副餐，這點超讚唷！

爆爆鮭魚卵抓抓飯（春節限定口味！）

第一份我們選擇「爆爆鮭魚卵抓抓飯」作為主食，好吃又好玩的抓抓飯，戴上手套把所有配料拌在一起，可以捏成可愛的小飯糰，一口享用麻油味好香～這一碗份量足夠兩個女生分食唷。值得一提的是抓抓飯會初季節限定的不同口味，每次來都有不一樣的驚喜！

大發海鮮煎餅

吃韓式料理我一定會點「海鮮煎餅」，皮薄酥脆內餡Ｑ軟，真的口口可以吃到海鮮，搭配特製韓式沾醬～好吃！海鮮煎餅不大，我跟朋友兩個人吃完還意猶未盡ＸＤ

韓式泡菜豆腐鍋

接著來一碗鍋就完美了，我們選擇「韓式泡菜豆腐鍋」，裡面料非常豐富，有豆腐、肉片、菇菇、泡菜等等，下次想試試歐巴部隊鍋，應該也很不錯！不吃辣可以吃海鮮嫩豆腐鍋～

吃韓國烤肉當然要配韓國飲料，店內飲品需要單點，有各種有名的韓國經典飲料，當然也有韓國的燒酒～想吃燒肉配酒的朋友，這裡也有唷！

金咕韓式原塊烤肉｜打卡送韓國巧克力雪糕

最後跟大家分享現在有打卡活動，是送很好吃的韓國巧克力雪糕，當成飯後甜點剛剛好。

喜歡吃韓式烤肉的朋友們，台北韓式烤肉推薦給大家，位在西門町的金咕韓式烤肉，有專人代烤真的太幸福了，我最推薦「豬五花三吃」真的吃過就念念不忘，大家趕快訂位來聚餐吧！

金咕韓式原塊烤肉｜菜單Menu

金咕韓式原塊烤肉｜店家資訊