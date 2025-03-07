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傳承三代之嘉義在地必追 阿潘肉包，被肉包耽擱的堅果塔、黃金咖哩餃、芳月鳳梨酥、嘉義在地老店 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-07 08:27:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

傳承三代之嘉義在地必追 阿潘肉包，被肉包耽擱的堅果塔、黃金咖哩餃、芳月鳳梨酥、嘉義在地老店 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

感謝嘉義朋友推薦我們可以買這在地老字號 阿潘肉包
嘉義阿潘肉包有兩間，創始總店在 文化路上
像我們外地旅客就可以直接來 阿潘肉包｜伴手禮-中正店 
就在源興御香屋、林聰明沙鍋魚頭同一條路上
吃美食逛街買伴手禮，真的很方便

排隊等待不無聊，可以先來買肉包饅頭、綜合夏威夷豆塔、黃金咖哩餃、蛋塔吃吃
吃喜歡可以在來外帶，假日人潮多要稍微排隊等待
尼力跟家人平常日來，在地人都會直接騎機車來購買
買肉包饅頭、杏仁茶、豆漿等美食

過年過節、中秋節，都有人來排隊搶購中秋月餅
還有朋友推薦一定要吃黃金咖哩餃

阿潘肉包｜伴手禮-中正店
位置：嘉義市東區中正路345號
營業時間：11：00～20:30
電話號碼： 05 222 1112
官網：https://www.apanmeatbun.com/
粉絲團：Facebook

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就在熱鬧的中正路上，離嘉義中央噴水池很近
停好車子就可以附近直接吃喝玩樂

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很文青明亮的店鋪，沒錯這間就是在地老字號，傳承三代的阿潘肉包

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門口還有可愛的豬豬公仔拿著肉包

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門面很新潮，真的很難想像這間是包子店

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阿潘肉包獲得無數的獎項，是嘉義在地的人氣美食
自從朋友推薦過，只要來嘉義市區都會順路買阿潘肉包
可以馬上吃，亦可買常溫、禮盒

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第一次來不知道怎麼買沒關係
看著前面幾個在地人買，就跟著採買

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招牌鮮肉包、黃金咖哩餃、堅果塔、芳月鳳梨酥
喜歡吃月餅的朋友可以順便買大顆飽滿的月餅

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肉包、饅頭口味超過數十種，還有可愛小巧的小豆沙包

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創立1965年，阿公阿嬤所創立的包子饅頭店
更早期是一間賣肉包的麵店，在地人家戶喻曉

阿公阿媽堅持使用好料製作好吃的食物，累積相當多的老饕、回流客

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現場也有禮盒可以挑選，嘉義伴手禮不擔心沒東西送親朋好友了

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獨家飲品 杏仁茶、豆漿，都有無糖跟有糖可挑選
還有古早味的紅茶豆漿

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姐妹品牌 嘉義嘉糖水甜品制研所，亦可在阿潘肉包內買到

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現場都會提供試喝，大推杏仁茶、豆漿

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我個人很愛喝杏仁茶，順口滋味滿嘴杏仁香
豆漿是使用加拿大非基改，帶有甜味不膩豆香味飽滿，好香濃

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推薦要買豆漿、杏仁茶，很濃!!!超愛~
喝不完亦可買小罐的

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想送禮可以挑選 春囍禮盒，送客戶、送朋友當伴手禮
嘉義伴手禮還有阿潘肉包可選，不再只有方塊酥了!

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排隊等待可以看一下菜單，門口都有DM可索取

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推薦一下的綜合夏威夷豆塔，夏威夷豆很飽滿大顆，口感超好

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香甜順口不膩，塔皮帶有奶油香

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新品 甜燒餅，秒殺的限量新品
潘家甜燒餅，嚐鮮價單顆50元，6入盒裝288元

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現場幾乎買不到，目前都是預定
想買的朋友可以先打電話詢問看看

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黃金咖哩餃，這款很多旅客來都會買
第一次可以買單顆包裝，吃喜歡可以買整盒的，送家人朋友吃也可以

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像我早餐都會拿出來烤過，讓外皮帶有香氣
整個咖哩味道會更加濃郁，鹹香好吃連孩子都愛吃

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阿潘肉包、饅頭不可少，可以買單顆會使用耐熱袋子裝
像我想送朋友就會另外採買紙盒，可以混搭口味
有六入裝、十入裝，這樣送禮也好看

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來唷!!嘉義很好買的阿潘伴手禮

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嘉義在地飄香超過一甲子的阿潘肉包

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可以先買單顆嘗鮮，喜歡在大量採購
麵皮很Q，不會軟爛
現場都可以直接買熱呼呼的肉包、饅頭來吃

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古早味肉包、招牌鮮肉包

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招牌鮮肉包外皮帶軟Q，引出鹹香甜味的鮮肉香氣

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古早味肉包好吃，味道更加香濃
很傳統風味，熟悉的味道越吃越唰嘴

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肉包外皮雖然比較厚，味道香甜跟內餡很搭

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起司鮮肉包是升級版，多了乳香起司香氣，也很對味

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我個人也喜歡饅頭

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蔓越莓優格乳酪饅頭，口感很豐富
保有饅頭本身的Q度，自然香甜引出蔓越莓酸甜提味，還可以咀嚼到乳酪丁

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多穀物堅果核桃饅頭口感讓我好愛，裡面還有亞麻籽
嚴選高藤日曬葡萄乾，咬下還帶一點滋潤口感
波波堅果香氣、葡萄乾香甜，讓饅頭自然清甜不膩口

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終於吃到傳說中的黃金咖哩餃，咬下酥脆層次帶出咖哩香氣

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裡面不擔心乾乾的，豐富咖哩內餡鹹香開胃
肚子餓的時候真的會秒殺吃完!!!一顆不夠吃~~回家可以試看看，烤過我更愛

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還有夏威夷豆塔、中秋節很搶手的經典蛋黃酥

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綜合夏威夷豆塔用料很霸氣，可以先買散裝來吃
都是獨立包裝，打開來都是新鮮風味
很飽滿大顆的夏威伊豆口感很脆
帶香甜味道與蔓越莓酸甜，好吃不膩

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經典蛋黃酥，過年過節都是相當搶手
也是老字號的鎮店之寶

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皮薄內餡多，烏豆沙很綿密
飽滿大顆的鹹蛋黃會柔和甜味，香甜味道帶出鹹蛋提味

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千層蛋塔是年輕人最愛買的邪惡散步美食
花朵般的千層彎曲，層次很分明

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每天新鮮出爐，可以買到馬上開炫
或者回家凍起來，帶有冰鎮口感更加不膩口
兩種吃法都很推薦大家嘗試

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對了!!!買單顆肉包還可以加辣~~~
辣個阿潘鮮辣醬，帶有扁魚香氣的辣椒醬

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可以加一點來嘗鮮，不嗆辣
帶有甘甜與扁魚鮮味，辣味緩緩湧上來

搭配肉包吃更對味

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回家拌麵、當沾醬都不錯，蠻獨特香氣有添加扁魚

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平常日也有貼心服務客製化配置禮盒，挑選喜歡的樣式來搭配

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人潮不多店家都可以做客製化禮盒
過年過節、中秋節、假日就不提供客製化禮盒服務~多加留意!

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伴手禮糕點都很有自家特色，媽媽直呼三Q餅很好吃

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口感好豐富，帶有滿滿芝麻酥脆口感
引出肉鬆香氣，使用嘉義在地老字號肉鬆製作
帶有麻糬軟綿口感，越吃越唰嘴

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鳳凰酥帶有鹹香甜味，有鳳梨的甜味香氣果香，餅皮帶奶油香氣

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鳳凰酥夾有鹹蛋黃，帶鹹香風味

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芳月鳳梨酥，是使用土鳳梨
使用阿嬤的名稱芳月命名，帶出酸甜土鳳梨香氣，送禮很推薦

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嘉義伴手禮推薦 阿潘肉包，不僅有現成的肉包饅頭可以吃
店鋪很多手信、糕點可以一起買

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不用跑老店，中正路上也有阿潘肉包
附近吃美食、喝葡萄柚綠茶，也能順路買

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阿潘肉包 中正店

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服務品質
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裝潢氣氛
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