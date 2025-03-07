感謝嘉義朋友推薦我們可以買這在地老字號 阿潘肉包

嘉義阿潘肉包有兩間，創始總店在 文化路上

像我們外地旅客就可以直接來 阿潘肉包｜伴手禮-中正店

就在源興御香屋、林聰明沙鍋魚頭同一條路上

吃美食逛街買伴手禮，真的很方便

排隊等待不無聊，可以先來買肉包饅頭、綜合夏威夷豆塔、黃金咖哩餃、蛋塔吃吃

吃喜歡可以在來外帶，假日人潮多要稍微排隊等待

尼力跟家人平常日來，在地人都會直接騎機車來購買

買肉包饅頭、杏仁茶、豆漿等美食

過年過節、中秋節，都有人來排隊搶購中秋月餅

還有朋友推薦一定要吃黃金咖哩餃

阿潘肉包｜伴手禮-中正店

位置：嘉義市東區中正路345號

營業時間：11：00～20:30

電話號碼： 05 222 1112

官網：https://www.apanmeatbun.com/

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就在熱鬧的中正路上，離嘉義中央噴水池很近

停好車子就可以附近直接吃喝玩樂

很文青明亮的店鋪，沒錯這間就是在地老字號，傳承三代的阿潘肉包

門口還有可愛的豬豬公仔拿著肉包

門面很新潮，真的很難想像這間是包子店

阿潘肉包獲得無數的獎項，是嘉義在地的人氣美食

自從朋友推薦過，只要來嘉義市區都會順路買阿潘肉包

可以馬上吃，亦可買常溫、禮盒

第一次來不知道怎麼買沒關係

看著前面幾個在地人買，就跟著採買

招牌鮮肉包、黃金咖哩餃、堅果塔、芳月鳳梨酥

喜歡吃月餅的朋友可以順便買大顆飽滿的月餅

肉包、饅頭口味超過數十種，還有可愛小巧的小豆沙包

創立1965年，阿公阿嬤所創立的包子饅頭店

更早期是一間賣肉包的麵店，在地人家戶喻曉

阿公阿媽堅持使用好料製作好吃的食物，累積相當多的老饕、回流客

現場也有禮盒可以挑選，嘉義伴手禮不擔心沒東西送親朋好友了

獨家飲品 杏仁茶、豆漿，都有無糖跟有糖可挑選

還有古早味的紅茶豆漿

姐妹品牌 嘉義嘉糖水甜品制研所，亦可在阿潘肉包內買到

現場都會提供試喝，大推杏仁茶、豆漿

我個人很愛喝杏仁茶，順口滋味滿嘴杏仁香

豆漿是使用加拿大非基改，帶有甜味不膩豆香味飽滿，好香濃

推薦要買豆漿、杏仁茶，很濃!!!超愛~

喝不完亦可買小罐的

想送禮可以挑選 春囍禮盒，送客戶、送朋友當伴手禮

嘉義伴手禮還有阿潘肉包可選，不再只有方塊酥了!

排隊等待可以看一下菜單，門口都有DM可索取

推薦一下的綜合夏威夷豆塔，夏威夷豆很飽滿大顆，口感超好

香甜順口不膩，塔皮帶有奶油香

新品 甜燒餅，秒殺的限量新品

潘家甜燒餅，嚐鮮價單顆50元，6入盒裝288元

現場幾乎買不到，目前都是預定

想買的朋友可以先打電話詢問看看

黃金咖哩餃，這款很多旅客來都會買

第一次可以買單顆包裝，吃喜歡可以買整盒的，送家人朋友吃也可以

像我早餐都會拿出來烤過，讓外皮帶有香氣

整個咖哩味道會更加濃郁，鹹香好吃連孩子都愛吃

阿潘肉包、饅頭不可少，可以買單顆會使用耐熱袋子裝

像我想送朋友就會另外採買紙盒，可以混搭口味

有六入裝、十入裝，這樣送禮也好看

來唷!!嘉義很好買的阿潘伴手禮

嘉義在地飄香超過一甲子的阿潘肉包

可以先買單顆嘗鮮，喜歡在大量採購

麵皮很Q，不會軟爛

現場都可以直接買熱呼呼的肉包、饅頭來吃

古早味肉包、招牌鮮肉包

招牌鮮肉包外皮帶軟Q，引出鹹香甜味的鮮肉香氣

古早味肉包好吃，味道更加香濃

很傳統風味，熟悉的味道越吃越唰嘴

肉包外皮雖然比較厚，味道香甜跟內餡很搭

起司鮮肉包是升級版，多了乳香起司香氣，也很對味

我個人也喜歡饅頭

蔓越莓優格乳酪饅頭，口感很豐富

保有饅頭本身的Q度，自然香甜引出蔓越莓酸甜提味，還可以咀嚼到乳酪丁

多穀物堅果核桃饅頭口感讓我好愛，裡面還有亞麻籽

嚴選高藤日曬葡萄乾，咬下還帶一點滋潤口感

波波堅果香氣、葡萄乾香甜，讓饅頭自然清甜不膩口

終於吃到傳說中的黃金咖哩餃，咬下酥脆層次帶出咖哩香氣

裡面不擔心乾乾的，豐富咖哩內餡鹹香開胃

肚子餓的時候真的會秒殺吃完!!!一顆不夠吃~~回家可以試看看，烤過我更愛

還有夏威夷豆塔、中秋節很搶手的經典蛋黃酥

綜合夏威夷豆塔用料很霸氣，可以先買散裝來吃

都是獨立包裝，打開來都是新鮮風味

很飽滿大顆的夏威伊豆口感很脆

帶香甜味道與蔓越莓酸甜，好吃不膩

經典蛋黃酥，過年過節都是相當搶手

也是老字號的鎮店之寶

皮薄內餡多，烏豆沙很綿密

飽滿大顆的鹹蛋黃會柔和甜味，香甜味道帶出鹹蛋提味

千層蛋塔是年輕人最愛買的邪惡散步美食

花朵般的千層彎曲，層次很分明

每天新鮮出爐，可以買到馬上開炫

或者回家凍起來，帶有冰鎮口感更加不膩口

兩種吃法都很推薦大家嘗試

對了!!!買單顆肉包還可以加辣~~~

辣個阿潘鮮辣醬，帶有扁魚香氣的辣椒醬

可以加一點來嘗鮮，不嗆辣

帶有甘甜與扁魚鮮味，辣味緩緩湧上來

搭配肉包吃更對味

回家拌麵、當沾醬都不錯，蠻獨特香氣有添加扁魚

平常日也有貼心服務客製化配置禮盒，挑選喜歡的樣式來搭配

人潮不多店家都可以做客製化禮盒

過年過節、中秋節、假日就不提供客製化禮盒服務~多加留意!

伴手禮糕點都很有自家特色，媽媽直呼三Q餅很好吃

口感好豐富，帶有滿滿芝麻酥脆口感

引出肉鬆香氣，使用嘉義在地老字號肉鬆製作

帶有麻糬軟綿口感，越吃越唰嘴

鳳凰酥帶有鹹香甜味，有鳳梨的甜味香氣果香，餅皮帶奶油香氣

鳳凰酥夾有鹹蛋黃，帶鹹香風味

芳月鳳梨酥，是使用土鳳梨

使用阿嬤的名稱芳月命名，帶出酸甜土鳳梨香氣，送禮很推薦

嘉義伴手禮推薦 阿潘肉包，不僅有現成的肉包饅頭可以吃

店鋪很多手信、糕點可以一起買

不用跑老店，中正路上也有阿潘肉包

附近吃美食、喝葡萄柚綠茶，也能順路買