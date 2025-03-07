位在宜蘭蘇澳的一米特米食點心觀光工廠，

是以米食為主題的觀光工廠，販售許多創意米食的食品。

入場免費也免費停車，提供許多商品的試吃，

Ruby實際參觀後發現，館內展區不大，

二樓的體驗區也可以去報名體驗看看，都介紹的滿詳細的。

台灣米食的文化等等的介紹。

大約二十分鐘左右即可逛完。

這裡販售的產品種類相當多，除了吃的之外還包括

洗的、抹的，無論是自用或送禮都很合適。

試吃部分也滿大方地，不怕你吃，

單純吃吃買買拍拍照。

相較於室內展區，戶外的設施反而比較吸引人，

尤其是打水和泡腳區，

特別適合帶小朋友來玩水消暑，不過冬天就沒有開放此區。

整體來說，如果來蘇澳走走玩玩順利的話可以來逛逛，

但若是專程安排前來，可能會覺得行程稍顯單薄。

如果能再提升展園區的設施體驗，

讓這座米食觀光工廠不只是購物站，

而是一個更有趣、充實的觀光景點就會更讓人想前來逛逛的慾望。

這裡停車的腹地也很大，除了基本的小客車停車位

也有許多遊覽載團體遊客入內選購伴手禮。

也可以去附近吃番割田甕缸雞烤雞後順路過來買伴手禮回家，

結束完美的假期也是個不錯的選擇喔。

【店家資訊】

👉一米特米食點心觀光工廠

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🏠宜蘭縣蘇澳鎮祥和路199號

☎️ 03 990 7779

⏰AM08:30~PM17:30

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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