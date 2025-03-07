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> 旅遊 > 【宜蘭蘇澳】一米特米食點心觀光工廠，宜蘭免門票景點，全年無休，可報名DIY及買伴手禮｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

【宜蘭蘇澳】一米特米食點心觀光工廠，宜蘭免門票景點，全年無休，可報名DIY及買伴手禮｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-03-07 16:43:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

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位在宜蘭蘇澳的一米特米食點心觀光工廠，

是以米食為主題的觀光工廠，販售許多創意米食的食品。

【宜蘭蘇澳】一米特米食點心觀光工廠，宜蘭免門票景點，全年無休

入場免費也免費停車，提供許多商品的試吃，

Ruby實際參觀後發現，館內展區不大，

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二樓的體驗區也可以去報名體驗看看，都介紹的滿詳細的。

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台灣米食的文化等等的介紹。

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大約二十分鐘左右即可逛完

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這裡販售的產品種類相當多，除了吃的之外還包括

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洗的、抹的，無論是自用或送禮都很合適。

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試吃部分也滿大方地，不怕你吃，

單純吃吃買買拍拍照。

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相較於室內展區，戶外的設施反而比較吸引人，

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尤其是打水和泡腳區，

特別適合帶小朋友來玩水消暑，不過冬天就沒有開放此區。

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整體來說，如果來蘇澳走走玩玩順利的話可以來逛逛，

但若是專程安排前來，可能會覺得行程稍顯單薄。

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如果能再提升展園區的設施體驗，

讓這座米食觀光工廠不只是購物站，

而是一個更有趣、充實的觀光景點就會更讓人想前來逛逛的慾望。

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這裡停車的腹地也很大，除了基本的小客車停車位

也有許多遊覽載團體遊客入內選購伴手禮。

也可以去附近吃番割田甕缸雞烤雞後順路過來買伴手禮回家，

結束完美的假期也是個不錯的選擇喔。

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【店家資訊】
👉一米特米食點心觀光工廠
🍽 FB官方粉絲團請點此  
🏠宜蘭縣蘇澳鎮祥和路199號
☎️ 03 990 7779
⏰AM08:30~PM17:30

 

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
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美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵

 

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