生活再忙碌 也別忘了儀式感，忙碌的12月…忙忙忙
突然發現沒有買蛋糕和女兒們慶祝12月…總覺得12月就該吃個甜點
因為天氣冷、因為聖誕、因為跨年…但主要是因為「想吃」甜點吧
竹北 「木木•卷卷甜點」位於勝利五路上，有許多甜點可以選購：各式蛋糕、乳酪、舒芙蕾、餅乾、蛋捲…
蛋糕口味選擇多，主要以水果口味為主：綜合水果、草莓、哈蜜瓜…
並且主打有小尺寸到大尺寸：4吋、6吋、8吋、10吋，也有迷你式蛋糕…很適合我們小家庭
(店內手機拍攝)
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▪ 木木•卷卷甜點
▪ 停車資訊
▪ 店內環境
▪ 菜單
▪ 食記
▪ 店家資訊
木木•卷卷甜點
品牌理念：居於竹北多年，木木。卷卷擁有鄰家女孩的靈魂，粉色帶來所有的柔和與甜美幻想，女孩開朗天真。
輕鬆自在的跳躍著，自信的抬著頭仰望藍天，許下一個大大的願望，要讓每一手都是以對家人的心態出發，
創作出大人和小朋及都喜歡的產品，健康食材不甜膩，咬下一口，滿滿喜悅與辛福的滋味
(取自官方介紹)
停車資訊
店家位於十興國民小學附近，附近有路邊停車格
或是可以把車停在：Times 竹北勝利三街停車場(新竹縣竹北市勝利三街17號)
店內環境
店內並不大並且不提供內用區，主要以外帶為主
如果有想要什麼蛋糕建議可以先打電話預訂
我們星期日下午三點多去買…許多蛋糕都被買光了，像草莓蛋糕…
因為我們還要去其他地方，不然老闆說可以等半小時左右…幫忙製作
不過其他蛋糕看來也好好吃…所以我們選擇了水果蛋糕
對了! 哈蜜瓜也很吸引人…
哈蜜瓜蛋糕
草莓舒芙蕾
青葡萄蛋糕
卷卷布雪草莓蛋糕，這算是迷你尺吋蛋糕
布丁
飲料 - 咖啡、奶茶、果醋、蘋果汁、紅茶
各式餅乾
木木•卷卷甜點菜單
價錢請依官方公佈為主，這是2025年01月02日公佈的菜單
木木•卷卷甜點菜單
食記介紹
當天晚上訂了義大利麵、燉飯，陸某炒蝦子…再加上蛋糕，小孩好開心丫
附上可愛的盤子、叉子(粉色系的哦)
因為霏仔一直說他要拿蛋糕…提醒他不要晃來晃去…但孩子嘛~不晃一下很難
還好蛋糕有做好防護，被包覆好好的!
因為我們不是慶生，所以沒有拿歲數蠟燭…只是拿根蠟燭感受氣氛
綜合水果蛋糕：新鮮水果; 日本進口鮮奶油、布蕾奶餡、日本麵粉
各式新鮮水果：草莓、奇異果、哈蜜瓜、紫葡萄、綠葡萄…
偷偷說…哈蜜瓜超好吃，可以考慮下次買哈蜜瓜蛋糕…
蛋糕本體不會很甜…軟軟的與水果很搭…好好吃
我們家吃完正餐立刻吃蛋糕 也是吃光光…
搶食
(店內手機拍攝)
木木•卷卷甜點
地址：竹北市勝利5路43號
電話：03-667-0939
營業時間 -11:30~20:30
官方臉書 ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093411992545
IG:mumu.pastry
*相關訊息請依官方公佈為主*
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