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竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

木木•卷卷甜點 竹北甜點店推薦 水果蛋糕 米陸愛享樂 more
2025-03-09 10:00:00 文字：米陸愛享樂
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米陸愛享樂

米陸愛享樂

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

生活再忙碌 也別忘了儀式感，忙碌的12月…忙忙忙

突然發現沒有買蛋糕和女兒們慶祝12月…總覺得12月就該吃個甜點

因為天氣冷、因為聖誕、因為跨年…但主要是因為「想吃」甜點吧竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

竹北 「木木•卷卷甜點」位於勝利五路上，有許多甜點可以選購：各式蛋糕、乳酪、舒芙蕾、餅乾、蛋捲…

蛋糕口味選擇多，主要以水果口味為主：綜合水果、草莓、哈蜜瓜…

並且主打有小尺寸到大尺寸：4吋、6吋、8吋、10吋，也有迷你式蛋糕…很適合我們小家庭

(店內手機拍攝)

 

新竹-禧樂·澄·健康鍋物概念店✔食材新鮮、用料實在✔自助區高記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

 

  ▀ ▀ ▀   目錄    ▀ ▀ ▀

▪  木木•卷卷甜點

▪  停車資訊

▪  店內環境

▪  菜單

▪  食記

▪  店家資訊

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

木木•卷卷甜點

品牌理念：居於竹北多年，木木。卷卷擁有鄰家女孩的靈魂，粉色帶來所有的柔和與甜美幻想，女孩開朗天真。

輕鬆自在的跳躍著，自信的抬著頭仰望藍天，許下一個大大的願望，要讓每一手都是以對家人的心態出發，

創作出大人和小朋及都喜歡的產品，健康食材不甜膩，咬下一口，滿滿喜悅與辛福的滋味

(取自官方介紹)

 

 停車資訊

店家位於十興國民小學附近，附近有路邊停車格

或是可以把車停在：Times 竹北勝利三街停車場(新竹縣竹北市勝利三街17號)

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

店內環境

店內並不大並且提供內用區，主要以外帶為主

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

如果有想要什麼蛋糕建議可以先打電話預訂

我們星期日下午三點多去買…許多蛋糕都被買光了，像草莓蛋糕…

因為我們還要去其他地方，不然老闆說可以等半小時左右…幫忙製作

不過其他蛋糕看來也好好吃…所以我們選擇了水果蛋糕

對了! 哈蜜瓜也很吸引人…

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧
 

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哈蜜瓜蛋糕

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

草莓舒芙蕾

 

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青葡萄蛋糕

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

卷卷布雪草莓蛋糕，這算是迷你尺吋蛋糕

 

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布丁

 

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飲料 - 咖啡、奶茶、果醋、蘋果汁、紅茶

 

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各式餅乾

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

木木•卷卷甜點菜單

價錢請依官方公佈為主，這是2025年01月02日公佈的菜單

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

木木•卷卷甜點菜單

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

食記介紹

當天晚上訂了義大利麵、燉飯，陸某炒蝦子…再加上蛋糕，小孩好開心丫

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

附上可愛的盤子、叉子(粉色系的哦)

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

因為霏仔一直說他要拿蛋糕…提醒他不要晃來晃去…但孩子嘛~不晃一下很難

還好蛋糕有做好防護，被包覆好好的!

因為我們不是慶生，所以沒有拿歲數蠟燭…只是拿根蠟燭感受氣氛

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

綜合水果蛋糕：新鮮水果; 日本進口鮮奶油、布蕾奶餡、日本麵粉

各式新鮮水果：草莓、奇異果、哈蜜瓜、紫葡萄、綠葡萄…

偷偷說…哈蜜瓜超好吃，可以考慮下次買哈蜜瓜蛋糕…

蛋糕本體不會很甜…軟軟的與水果很搭…好好吃

我們家吃完正餐立刻吃蛋糕 也是吃光光…搶食

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

 

竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

木木•卷卷甜點 好好吃竹北-木木•卷卷甜點 ✔生活中不能缺少儀式感來點甜點吧

 

(店內手機拍攝)

 

 

 

木木•卷卷甜點

地址：竹北市勝利5路43號

電話：03-667-0939

營業時間 -11:30~20:30

官方臉書 ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093411992545

IG:mumu.pastry

*相關訊息請依官方公佈為主*

 

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木木•卷卷甜點

phone03-6670939
place新竹縣竹北市勝利5路43號
3.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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