生活再忙碌 也別忘了儀式感，忙碌的12月…忙忙忙

突然發現沒有買蛋糕和女兒們慶祝12月…總覺得12月就該吃個甜點

因為天氣冷、因為聖誕、因為跨年…但主要是因為「想吃」甜點吧

竹北 「木木•卷卷甜點」位於勝利五路上，有許多甜點可以選購：各式蛋糕、乳酪、舒芙蕾、餅乾、蛋捲…

蛋糕口味選擇多，主要以水果口味為主：綜合水果、草莓、哈蜜瓜…

並且主打有小尺寸到大尺寸：4吋、6吋、8吋、10吋，也有迷你式蛋糕…很適合我們小家庭

(店內手機拍攝)

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木木•卷卷甜點

品牌理念：居於竹北多年，木木。卷卷擁有鄰家女孩的靈魂，粉色帶來所有的柔和與甜美幻想，女孩開朗天真。

輕鬆自在的跳躍著，自信的抬著頭仰望藍天，許下一個大大的願望，要讓每一手都是以對家人的心態出發，

創作出大人和小朋及都喜歡的產品，健康食材不甜膩，咬下一口，滿滿喜悅與辛福的滋味

(取自官方介紹)

停車資訊

店家位於十興國民小學附近，附近有路邊停車格

或是可以把車停在：Times 竹北勝利三街停車場(新竹縣竹北市勝利三街17號)

店內環境

店內並不大並且不提供內用區，主要以外帶為主

如果有想要什麼蛋糕建議可以先打電話預訂

我們星期日下午三點多去買…許多蛋糕都被買光了，像草莓蛋糕…

因為我們還要去其他地方，不然老闆說可以等半小時左右…幫忙製作

不過其他蛋糕看來也好好吃…所以我們選擇了水果蛋糕

對了! 哈蜜瓜也很吸引人…





哈蜜瓜蛋糕

草莓舒芙蕾

青葡萄蛋糕

卷卷布雪草莓蛋糕，這算是迷你尺吋蛋糕

布丁

飲料 - 咖啡、奶茶、果醋、蘋果汁、紅茶

各式餅乾

木木•卷卷甜點菜單

價錢請依官方公佈為主，這是2025年01月02日公佈的菜單

木木•卷卷甜點菜單

食記介紹

當天晚上訂了義大利麵、燉飯，陸某炒蝦子…再加上蛋糕，小孩好開心丫

附上可愛的盤子、叉子(粉色系的哦)

因為霏仔一直說他要拿蛋糕…提醒他不要晃來晃去…但孩子嘛~不晃一下很難

還好蛋糕有做好防護，被包覆好好的!

因為我們不是慶生，所以沒有拿歲數蠟燭…只是拿根蠟燭感受氣氛