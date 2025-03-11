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【開箱】銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB水冷散熱器，讓海景房裡CPU能發揮更高效能的好幫手

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2025-03-11 23:48:00 文字：hy
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說到桌上型CPU散熱的選擇，除了傳統的風冷散熱器外，散熱能力更好，發出噪音相對更低的一體式水冷散熱器（AIO），也越來越多人選擇使用，所以我也入坑了，選擇這次要開箱的銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB水冷散熱器（SST-NP360-ARGB），來讓海景房裡CPU能發揮更高效能外，整體海景房運轉噪音跟溫度也可以降低，並且有更好看的燈光表現。

ARGB水冷散熱器推薦

 

這次的主角，也就是銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB一體式水冷散熱器，使用的包裝外盒還蠻大的。

銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB水冷散熱器

 

打開盒蓋，馬上就看到產品相關說明書。

桌上型CPU散熱

 

將說明書跟保護層拿掉後，就能看到其它零組件了。

桌上型電腦散熱

 

先來看主角之一的360mm水冷排，厚度是28mm，然後以外面包覆編織線，長度460mm的水管連接水冷頭。

銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB水冷散熱器

 

看完水冷排跟水冷頭，繼續來看搭配使用的3個12公分ARGB散熱風扇。

銀欣ARGB散熱風扇

 

主角外的其它零件，包括風扇串接線、扣具、背板、散熱膏、燈效控制器、燈效控制器對應使用的連接線、螺絲，都裝在這三個夾鏈袋裡。

銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB一體式水冷散熱器配件

 

完成安裝後，就開機看看是否OK？而首先看的水冷頭，連同Logo所顯示的ARGB燈光，個人覺得蠻好看的。

銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB水冷散熱器

 

繼續看的三個ARGB散熱風扇，整個運作也沒有問題。

銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB水冷散熱器

 

確認銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB水冷散熱器運作沒問題後，做些簡單測試，而這台桌上電腦主要的硬體資訊如下：

CPU：Intel Core i5-12400

MB：微星PRO Z690-A WIFI

RAM：美光科技Crucial PRO D5 6000桌上型記憶體 24G*2

系統碟：1TB 美光科技Micron Crucial T500 NVMe M.2 SSD

VGA：ASUS DUAL-RTX2060 6GB

POWER：銀欣DA750 Gold 750W 80 PLUS金牌電源供應器

 

全文內容請點選以下連結觀看：hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

 

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