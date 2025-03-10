功夫肉圓| 24小時不打烊 ! 藏身台北巷弄中人氣小吃，老饕私藏的神級Q彈肉圓。

連彰化人都讚不絕口的肉圓，就是這家在IG超紅的【功夫肉圓】，主打24小時營業不打烊，從早餐到宵夜時間都能吃，QQ彈彈的口感讓人一吃上癮，還有麵線、甜不辣、臭豆腐等等，通通都是超佛心的銅板價格，各位吃貨們絕對要收藏！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

功夫肉圓 環境分享

▼【功夫肉圓】是一群愛吃肉圓的年輕人開的，目前在台北共有多家分店，也可以用外送點餐在家吃，這次來到的林森北店24小時營業，從早餐到宵夜時間都能吃，從捷運中山站3號出口步行10分鐘即可抵達。

▼【功夫肉圓】提供外帶和內用服務，用餐環境乾淨明亮，充滿文青的復古懷舊氛圍，當天去的時候人潮滿滿滿，不過出餐速度很快不用等很久!

▼【功夫肉圓】的餐點都是現煮現做，半開放式廚房可以看到料理過程，大推一下它們家的油鍋很乾淨!

▼【功夫肉圓】採取自助式用餐模式，用餐後記得要自己分類回收~

功夫肉圓 菜單

功夫肉圓 餐點介紹

功夫肉圓 💰55元

▼先蒸後炸的圓滾滾功夫肉圓， 口感超級軟Q，中間的豬肉鮮嫩飽滿，肉感十足吃起來很爽，搭配完美的獨門醬汁，以及蒜頭及香菜更對味!

峨嵋肉粽 💰65元

▼現蒸的香噴噴峨嵋肉粽，給料相當大方，裏頭能吃到控肉、蛋黃跟香菇等食材，糯米香Q不黏膩，充滿了粽葉的香氣~

白滷大腸麵線(小) 💰55元

▼充滿古早味的白滷大腸麵線，麵線口感很滑順，可以搭配香菜+辣椒會更香，重點是大腸很乾淨沒有臭味，Q軟Q軟很好咬，份量很多可以吃得超級爽!

華山甜不辣(小) 💰55元

▼榮登我最愛的華山甜不辣，能吃到米血、甜不辣、蘿蔔、貢丸、竹輪甜不辣，淋上超讚的甜甜醬汁，鹹香中帶點甘甜，吃完整份會超有飽足感!

麻辣臭豆腐小) 💰55元

▼推薦大家必點這道麻辣臭豆腐!光聞到味道就認真有在臭，湯底香麻濃郁帶有中藥香氣，臭豆腐的孔洞吸附濃郁湯汁，咬下瞬間爆汁實在太過癮啦~

笑傲蘿蔔湯 💰40元

▼吃小吃一定要配碗湯換換口味~它們家的笑傲蘿蔔湯是清爽路線，湯控們一定會愛， 熬煮入味的白蘿蔔口感多汁，湯頭鮮甜不死鹹，配上重口味的食物很解膩！

功夫肉圓 用餐心得

沒想到在台北也能吃到，這麼厲害的傳統小吃，這家【功夫肉圓】認真有在厲害，讓從小在彰化的我也給過，它們家的肉圓外皮軟Q，咬起來嚼勁十足，一份一顆當下午茶、宵夜份量都很剛好，最讚的是從早餐到半夜都能吃!

功夫肉圓 店家資訊

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功夫肉圓(林森北店)

地址：台北市中山區林森北路263-3號

電話 : 02 2511 9393

營業時間 : 24小時營業

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