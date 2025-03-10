馬祖鐵板燒塔節｜馬祖南竿秋慶活動手寫除穢卡.扭白丸體驗.鐵板燒塔儀式.火舞秀.海洋音樂派對！

2024鐵板燒塔節在離島馬祖已經傳承百年歷史，從福州傳來的中秋禮俗，也是全台僅存在馬祖鐵社區仁愛村裡，因此鐵板社區每年舉辦的鐵板燒塔節很具有代表性，延續的燒塔節傳統今年以「團圓、豐收、沙灘派對」為主題，顛覆以往的搭舞台，讓你在沙灘裡感受到不同的熱鬧氣息，馬祖南竿一日遊活動行程也很豐富唷，手寫除穢卡、扭白丸體驗、走讀鐵板聚落導覽解說、創意踩街競賽、特色美食園遊會、燒塔儀式及燒塔音樂晚會，今年晚會特別邀請《火舞秀》表演，一起跳瓦塔舞、一起燒塔，讓旅人們有個意難忘的鐵板燒塔節，今年沒參加到沒關係！明年我們要抽空在來訪～

如何從台灣前往馬祖南竿？

從台灣前往馬祖可以搭乘船或是飛機，飛機是最快的交通方式，立榮航空有台北松山到南竿、台北松山到北竿，台中到南竿，時間約莫一小時，很迅速就可以抵達目的地。

搭輪船：台北基隆到馬祖搭船有、，航程約8-10小時，有舒適的客房床鋪可以睡覺，會暈船記得要帶藥唷！

2024鐵板燒塔節由來

燒塔節在閩東一帶已有傳承百年，是福州傳來的中秋禮俗，早期馬祖各村均有燒塔活動，塔的高度約為1到3公尺不等，大多利用碎瓦片砌成。而較高的塔則是用磚塊搭建，約佔塔高的1/4，其餘再用瓦片疊砌，塔的頂端會留一個缺口，是用來投放燃料，將廢棄物於中秋燒塔時燒毀，表示除舊佈新、圓圓滿滿之意。燃料有木、竹、穀殼等，還會潑灑松香粉助燃，有時還加上鹽巴作為煙火效果，場面相當壯觀。

燒塔節地點：南竿仁愛村（舊名鐵板）。

燒塔節時間：約中秋節舉辦，但每年的活動時間略有不同，依主辦單位公告為主。

2024鐵板燒塔節/磨米漿體驗活動

早期以傳統石磨磨製米漿，感受古早時期研磨米漿的辛苦過程，連外國人都來體驗磨米漿的活動。

小時候曾經看過阿嬤自己磨米漿，石磨很重我也推不動，不過跟著鐵板社區裡的大姐開始磨米漿，講求一個韻感，所以到一個階段就要先停下來放米，再接著磨，先人的智慧真的很神奇，也讓我們開始憶起過去。

扭白丸體驗真的挺酷的，是夏日炎炎絕佳的點心，磨好的米漿裝在布袋中，重壓去除水費的米糰稱為粞，接下來就可以開始體驗捏製白丸的活動了～

捏白丸真的是一門學問，看起來很簡單，先將粞置於手掌搓揉，再來回成為圓條狀，接著用拇指跟食指擰下一顆顆小紐扣的顆粒，順手拋入竹篩中，我們也正認真的在學習，但手指太僵硬沒辦法跟大姐們一樣很迅速的一盤接著一盤去下鍋煮～

在馬祖體驗鐵板燒塔節一連串的活動真的很有趣，恬靜又悠閒，步調真的很緩慢～我喜愛這樣的鄉村生活。下鍋煮時只能用微溫水，不行滾燙否則很容易攪和在一塊，加入銀耳跟糖以及枸杞，淡淡的香氣瀰漫四周～不自覺就吃了兩碗。

2024鐵板燒塔節/除穢卡體驗

馬祖人中秋用「燒」的開運除穢是不是讓你覺得很酷，早年物資缺乏很多廢棄物都要拿去當柴燒，馬祖人選在中秋燒塔時燒毀也代表著惜福、尊敬，並有除舊送厄之意～

寫完後就可以除去不順遂，透過燃燒而遠之，一整年好運連連來，有點類似除穢開運的效果。舊仁愛市場服務台跟金板境天后宮都可以繕寫除穢卡，寫下不順遂的事，投入除穢桶。

2024馬祖鐵板燒塔節/走讀鐵板導覽活動

走讀鐵板導覽活動很有意義，在時間裡我們也跟著一起集合，一起跟老師走過百年的歷史及軍管時期的年代，馬祖列島由南竿、北竿、東引、西引、東莒、西莒、等十個島嶼所構成，島嶼多為丘陵地形，四周分佈灣岸形成一處處澳口，我們來到馬祖南竿鐵板，仁愛村，三面環山、一面環海，澳口是島嶼的重要出入口，早期蓋房子沒有磚塊，蛋退潮時會發現黑色沈積岩在沙灘上，居民就用沈積岩蓋房子，堅硬如鐵，稱為鐵板。

我們跟著導覽老師走入鐵板仁愛村馬祖日報報社內的馬祖故事館，一樓是馬祖報業史為主題、二樓是展示戰地時期馬祖的相關文物和老照片，由於馬祖故事館未開，因此我們就在外面聽故事。

1995年國軍進駐後將這裡更名為仁愛村，這裡也曾經是曾經是大型菜市場、縣政府的所在地，走入板街隨處都可以看見居民的用心，讓仁愛村活絡起來，保留村落的完整建築，新舊建築的交織成為最美的風景，以前這裡是濱海漁村但如今漁村景象不復見，沈靜裡也增添自然風華。

走到下面來，就是鐵板人精神信仰中心—金板境天后宮，百年歷史的天后宮在清代嘉慶年間大海盜蔡牽為求神明庇佑所建，同治年間居民修復，古色古香的建築保有閩東封火山牆的雕梁畫棟，廟內供奉天上聖母、威武陳將軍、華光大帝、臨水夫人、福德正神等眾神，主祀媽祖神像有清秀的神韻，故有少女媽祖像之稱，前面還有無敵海景可以欣賞也是鐵板燒塔節的活動區域呦！

鐵板燒塔節/遊街表演

鐵板燒塔節一年比一年的活動還盛大，今年還有表演比賽，很多隊伍都很精菜，手上還有投票貼紙可以在隊伍表演結束去貼貼紙投票呦！所有人都坐在板街旁期待一連串的表演秀，精彩不已。

鐵板鼓板隊是馬祖傳統的民俗音樂表演，主要在於春節、元宵表演，鼓板樂的演奏隊伍是由鐵板鄉親組成，整個節奏很簡潔，很有特色在，這也被列入無形的文化遺產～

鐵板女回娘家這是特別邀請鐵板兒女回來，馬祖傳統習俗，年初二出嫁女兒要帶家人，提著竹籃內裝壽麵、甜餅、年糕的禮品回娘家，沿路送糖讓民眾們也融入燒塔節的活動。

接著就是小朋友的演出，各個表情生動、自信滿滿的讓人會心一笑，不自覺就跟著孩子一起舞動著。

各樣的服裝表演也讓這群孩子們萬眾矚目，不僅如此我們一直扼殺記憶體，也要將這最美好的回憶收錄起來。

地質協會近年來大力推廣地質公園,希望能吸引更多的社區夥伴參與，認同地質公園核心價值，共同為家鄉努力，我們的目標是讓馬祖成為台灣第一座國家級地質公園。

說起金馬，兩棲蛙人隊海龍蛙真的很具有代表性，表演著蛙人操，讓大家尖叫聲連連。

黎明技術學院轉型以時尚設計藝術與服務為主，由文凱老師帶領三位馬來西亞與一位台灣的年輕歌手，來表演，夜晚也會在沙灘上表演音樂。

接下來代表馬防部本部連參加踩街的是來自阿美族、排灣族及太魯閣族的原住民朋友，用著他們的好歌聲來讓我們聽聽天籟之音～不自覺都沈浸在其中了。

天威響藝表演團的表演挺棒，將武術動作的元素結合、延伸出各樣精彩的表演，融入肢體語言、戲劇、舞蹈的創作，在夜晚也會在沙灘上表演火舞秀呦！

馬防部官兵也獻上祥獅獻瑞，意味著中秋燒塔樂團圓、除舊佈新月滿圓，帶給我們滿滿的祈福與祝福。

西藏民族舞蹈就是遊街表演的壓軸，很具有特色的表演，據說往年也是以不同面貌呈現，他們真的好厲害呦！

再往下走會看到投票處，喜歡就快點將愛心貼上吧！

2024鐵板燒塔節

鐵板燒塔節在金板境天后宮廟前的沙灘舉辦，從上往下看整個沙灘映入眼簾，傍晚在天后宮廟走走，海風吹來也是個不錯的選擇。

特色美食的園遊會，有馬祖傳統美食老酒蛋、紅糟雞串、飲品、大腸包小腸，園遊會也會加碼消費集點，集滿10點可以來兌換限量版《皮革平安福袋》。

在堤岸旁逛園遊會別有番滋味，可以坐在這旁邊也可以下去沙灘玩水或是坐在沙灘上休憩等待活動的到來。

現場也有借野餐墊席地而坐，越晚越熱鬧，我們就圍繞在鐵板燒塔的旁邊期待浪漫之夜帶給我們的小確幸。

一年一度的鐵板中秋燒塔祈福活動，最先登場的是馬祖戲劇團，透過趣味性的短劇表演，再加上大人與小孩的互動下，譜出馬祖的燒塔由來。

孩子們寫好除穢卡，吉時一到我們就要開始燒囉！開運除穢真的很酷呢～馬祖人選在中秋燒塔時燒毀也代表著惜福、尊敬，並有除舊送厄之意～

共同點燃火炬及磚塔，頓時火光沖天，磚塔會越燒越旺呦！

鐵板燒塔節的熱鬧儀式，開始燒的時候，天空也開始放起煙火，美麗的煙花是一瞬間，滿滿的回憶則是永留我們心。

活動節每個環節都好好的，完全無冷場再加上主持人炒熱氣氛，讓我們看得意猶未盡。

瓦塔舞是專屬中秋夜的舞蹈，圍繞著瓦塔唱歌跳舞，好不熱鬧呀！

瓦塔舞節奏很輕快，也會邀請民眾一起來加入舞者行列，載歌載舞的很歡樂耶！大人小孩一起嗨起來～

坐在沙灘上近距離看著晚會表演真的是一大享受，讓人倍感幸福。

下午的遊行表演也進行一連串的頒獎～

2024鐵板燒塔節/火舞團秀

海景第一排的絕佳位置尖叫聲不斷呀！火舞表演由三位舞者演出，熊熊的火焰握在表演者的手裡，火棍、道具、音樂，全場每個人的表情驚艷萬分。

運用火焰燃燒透過獨一無二的曼妙身姿，加入肢體、音樂與舞蹈，創作出整個火焰的藝術，結合武術與東方色彩的表演展現，太精彩了。

夜晚鐵板沙灘上透過短劇表演、火舞秀讓人一直想要大喊再來一次，太過癮了還期待熱鬧活動能一直延續下去。

最後的年輕歌手接著音樂表演，海風徐徐吹來，可以享受悅耳的音樂，還有這沙灘派對，一首又接著一首的歌曲讓我們今年的燒塔節在歌聲中圓滿結束。

歡樂時光總是匆匆而去，但抹滅不了的是我們對於鐵板燒塔節有更深一層的了解，參加百年歷史的鐵板燒塔節，很具代表性，手寫除穢卡、扭白丸體驗、走讀鐵板聚落導覽解說、創意踩街競賽、特色美食園遊會、燒塔儀式及燒塔音樂晚會，無框架的舞台，讓我們完全融入在地，難忘的秋慶，明年我還要再來玩呀！